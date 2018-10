Kamzíci strelili Žiline sedem gólov

V zápase sa predstavil medzi troma žrďami junior Lackovič.

23. okt 2018 o 20:09 Tomáš Hládek

MsHK Žilina – HK Poprad 3:7 (1:3, 1:3, 1:1)

Góly: 14. Ručkay J. (Beránek), 39. Milý (Síkela, Kučný), 52. Podešva (Bagin, Barta) – 3. Macík (Belluš), 6. Bondra (Svitana), 13. Macík (Belluš, Petran), 37. Erving (Bondra, Fabian), 39. Brejčák (Macík), 40. Belluš (Paukovček), 60. Zagrapan (Koyš, Salija). Rozhodovali Babic, Baluška – Šefčík, Sipos, 512 divákov. Vylúčení: 10:7.

ŽILINA: Mikoláš (40. Lackovič) – Kučný, Jankovič, Pastor, Žilin, Piegl, Matejka, Mendrej, Bagin – Barta, Podešva, Huna Ru. – Jenčík, Síkela, Milý – Beránek, Ručkay J., Hvila – Hrazdíra, Ondruš, Rehák.

POPRAD: Vošvrda – Petran, Brejčák, Salija, Ťavoda, Erving, Kozák, Fabian – Takáč, Mlynarovič, Václav – Abdul, Zagrapan, Koyš – Svitana, Heizer, Bondra – Belluš, Paukovček, Macík.

Popradčania sa ujali v Žiline rýchleho vedenia, keď po strele Belluša, ktorá vypadla Mikolášovi, dorážal Macík – 0:1. Hostia mali v úvodných piatich minútach viac z hry a Mikoláš musel viackrát zasahovať. V šiestej minúte prepadla defenzíva domácich a prečíslenie Svitanu s Bondrom sa skončilo druhým gólom v sieti Mikoláša. O minútu stratil puk Huna, no zakončujúci Kozák nezvýšil vedenie Popradu. Popradčania aj naďalej podkurovali zaskočeným Žilinčanom. Tréner Paukovček musel reagovať oddychovým časom. V desiatej minúte strieľal z dobrej pozície Barta, ale strelu mu zblokoval Brejčák. Potom pekne zakombinovala tretia popradská formácia, zakončenie Mikoláš zneškodnil. Po následnom buly putoval na trestnú lavicu Žilin. Kamzíkom sa podarilo využiť presilovku bleskovo, keď sa pred Mikolášom ocitol osamotený Macík a bekhendom zvýšil vedenie Popradčanov na rozdiel troch gólov. V 14. minúte ušiel po buly vo vlastnom pásme po krídle Ručkay, ktorý strelou švihom prekvapil Vošvrdu a znížil na 1:3. Po strelenom góle sa Žilinčania osmelili a viackrát vyskúšali Vošvrdovu pozornosť. V záverečných sekundách prvej časti hry sa ocitol sám pred Vošvrdom Piegl, ale blafák žilinskému bekovi nevyšiel.

V úvode druhej tretiny dohrávali hostia presilovku, v ktorej však Mikoláša vážnejšie neohrozili. Presilovú hru si zahrali aj Žilinčania, avšak znížiť sa im nepodarilo. Navyše presilovku skrátilo veľa hráčov na ľadovej ploche na strane Žiliny. Popradčania taktiež ukončili svoju presilovku skôr, keď putoval za faul na trestnú lavicu Svitana. V hre štyria na štyroch pohrozil strelou Piegl, ale Vošvrda bol pozorný. V ďalšej presilovke hostia zamkli Žilinčanov vo vlastnom pásme, no Mikoláš svoj tím podržal. Erving strieľal v polovici zápasu z dobrej pozície, avšak Mikoláš puk chytil. O minútu strieľal Jenčík a poriadne natiahol Vošvrdu. Druhá tretina bola pomerne rozkúskovaná veľkými počtom vylúčených hráčov na oboch stranách. V 33. minúte pálil z pravého kruhu Hvila, ale tiesnený zakončil len do brankára. V tej istej minúte boli Žilinčania tretíkrát v zápase vylúčení za príliš veľa hráčov na ľadovej ploche. V presilovke sa dostali Popradčania do situácie dvaja na jedného, ale Mikoláš vytiahol krásny zákrok. Následne pekne prenikol Salija, avšak stroskotal na Mikolášovi. S chuťou chytajúci Mikoláš sa predviedol v ďalšej presilovke Popradu, keď vytiahol parádny semafor. Po následnom buly sa po faule hosťujúceho hráča pokračovalo v štyria proti štyrom. V 37. minúte sa uvoľnil pekne z modrej čiary cez dvoch hráčov Erving a Mikoláš už kapituloval – 1:4. Ihneď mohol znížiť Žilin, no Vošvrdovi jeho strela veľké problémy nenarobila. V závere tretiny pálil nikým nenapadaný Brejčák a hostia viedli o štyri góly. Domáci bleskovo odpovedali, keď strelou z ľavého kruhu prestrelil Vošvrdu premiérovým gólom v žilinskom drese Juraj Milý. V záverečných sekundách sa odohrala identická situácia ako pri góle Brejčáka a Žilinčania prehrávali 2:6. Mikoláš už mal toho dosť a v bráne ho nahradil junior Lackovič.

Mladík v bráne Žiliny bol v permanencii hneď od úvodu tretej časti hry. Po dvoch minútach mu po strele Bondru pomohla horná žrď. V 48. minúte sa pekne preštrikoval obranou Milý, no mieril vedľa. Tempo v tretej tretine opadlo. V polovici tretieho dejstva hrali Žilinčania kratučkú presilovku o dvoch hráčov, no nevyťažili z nej nič. Následnú strelu Takáča po prečíslení zneškodnil Lackovič. V dohrávanej presilovke vypálil od modrej Emil Bagin, jeho strelu tečoval Podešva a znížil na 3:6. Päť minút pred koncom mohol navýšiť vedenie Popradu Salija, no prázdnu bránu minul. Tri minúty pred koncom Pastor škaredo sekol Markoviča, ktorý ostal ležať na ľadovej ploche, ale rozhodcovia zákrok nevideli. Minútu a pol sa ocitol v tutovke Zagrapan, no puk sa mu do brány nepodarilo dostať. Lackovičovi sa čisté konto udržať nepodarilo, keď po peknej kombinácii uzavrel gólový účet zápasu Zagrapan. Poprad zaslúžene v Žiline zvíťazil.