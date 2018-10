Futbalisti MŠK postúpili po tesnej výhre do ďalšieho pohárového kola

Žilinčania od 22. minúty prehrávali.

23. okt 2018 o 17:23 Dominika Mariňáková

Na stretnutie štvrtého kola Slovenského pohára vycestovali futbalisti MŠK na východ republiky. Súperom im bol druholigový celok FC Tatran Prešov.

Hoci v predchádzajúcich kolách Žilinčania jasne ukázali svoju dominanciu množstvom gólov, tentoraz bol výsledok najtesnejší. Od 22. minúty hostia dokonca prehrávali, keď sa presne trafil Kačala. Onedlho však zásluhou Tomiča vyrovnali a v 67. minúte poslal center kapitána Škvarku hlavou do bránky Balaj.

Bol to zároveň posledný presný zásah stretnutia. Žilina postupuje do piateho kola, v ktorom sa stretne so Sereďou. Presný termín duelu zatiaľ nie je známy.

1. FC Tatran Prešov – MŠK Žilina 1:2 (1:1)

Góly: 22. Kačala - 24. Tomič, 67. Balaj ŽK: 86. Bartek, 90. Petko, 90. Keresteš - 35. Škvarka, 87. Šušnjar, ČK: 90. Bartek (po druhej ŽK), rozhodoval Kačenga, 582 divákov.

PREŠOV: Lukáč - Šimko (81. Keresteš), Petko, Bartek, Luberda, Dujmović, Kačala, Kráľovič (65. Leško), Dzurik, Maník (73. Micovčák), Micherda.

ŽILINA: Volešák - Anang, Králik, Šušnjar, Holúbek - Fazlagić, Pečovský, Škvarka (85. Kopas) - Tomič, Balaj (68. Boženík), Diaz (64. Jánošík).