Futbalistky sú už v pohárovom semifinále

V lige sa Žilinčankám darilo o čosi menej.

23. okt 2018 o 9:25 Ladislav Németh

V uplynulom týždni vycestovali futbalistky ŠKF VIX Žilina do Trenčína, kde ich vo štvrťfinále Slovenského pohára čakalo mimoriadne ambiciózne družstvo AS Trenčín. Po dosť dramatickom priebehu museli Žilinčanky poriadne zabojovať a po tesnom víťazstve 3:2 a hetriku Jančovej nakoniec zaslúžene postúpili do semifinále.

Tam sa dostala už aj Nitra, ktorá bez problémov vyhrala 4:0 v Trnave. Ďalší dvaja semifinalisti vzídu z dvojíc Ružomberok – Slovan a Nové Zámky – Bardejov.

AS TRENČÍN – ŠKF VIX ŽILINA 2:3 (2:2)

Góly: 9. Popelková, 44. Líšková – 24.,31.,50. Jančová.

ŽILINA: Červíková – Čudrnáková (46. Tomčíková), Kucharčíková, Pagáčová (79. Sikorová), L. Belásová, Randová (67. Strončeková), Škorvánková, Valová, Pružinská (62. Obetková), Kubašková, Jančová.

Zápas sa začal v obojstranne rýchlom tempe, hosťujúce hráčky sa snažili ísť za postupovým cieľom tlakom. Chvíľka nepozornosti však zamrazila, keď v 8. minúte unikla Žilinčanka v drese Trenčína Popelková a krížnou strelou získala vedenie domácim. Družstvo ŠKF gól prebral a v 24. minúte kapitánka Jančová po krásnom pase Kubaškovej vyrovnala. Ani nie o sedem minút to bola opäť táto hráčka, keď po dravom prieniku do obrany domácich prestrelila brankárku. Ďalší tlak gól nepriniesol, navyše, chvíľková nepozornosť po zbytočnom rohu v poslednej minúte polčasu znamenala vyrovnanie na polčasových 2:2. Po prestávke začali Žilinčanky aktívnejšie a po piatich minútach hry to bola opäť Jančová, ktorá svojím tretím gólom zavŕšila hetrik a strhla vedenie na stranu hostí. Záverečný hvizd po šiestich minútach nadstaveného času však znamenal žilinský postup do semifinále.

V lige najtesnejšia prehra

Aj v zápase 8. kola 1. ligy žien si Žilinčanky pripísali na svoje konto najtesnejší výsledok. Avšak, menej radostný.

TJ Lokomotíva Košice – ŠKF VIX Žilina 2:1 (1:0)

Góly: 25. a 87. Vašková – 62. Valová. Rozhodoval: Kuspán. 20 divákov.

ŽILINA: Červíková – Belasová, Kucharčíková, Pagáčová, Tomčíková (58. Belásová), Škorvánková, Jančová, Valová, Kubašková, Randová (58. Obetková), Pružinská (80. Strončeková).

Ostatné výsledky 8. kola: FC Nitra – NMŠK 1922 2:1, Bardejov – Slovan 2:1, B. Bystrica – Ružomberok 0:0, Myjava – Trnava 2:1.

1. Bardejov 8 7 1 0 19:2 22

2. Slovan 8 7 0 1 31:4 21

3. Myjava 8 6 0 2 25:16 18

4. FC Nitra 8 3 3 2 21:18 12

5. Lok. Košice 8 3 1 4 9:19 10

6. NMŠK 1922 8 3 0 5 12:14 9

7. Ružomberok 8 1 3 4 11:27 6

8. Trnava 8 1 2 5 9:17 5

9. Žilina 8 1 2 5 9:19 5

10. B. Bystrica 8 1 2 5 5:15 5