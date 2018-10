Ondrej Šoška: Staviame neuveriteľný žilinský basketbalový príbeh

„Predstavte si ten skvelý pocit, že ste v meste, ktoré reprezentujú špičkové športové tímy a vyhrávajú zápasy, či dokonca tituly. Áno nie je to hmatateľné, ale ten pocit hrdosti pre športových fanúšikov je na nezaplatenie.“

22. okt 2018 o 20:10

Viac ako dvojmetrový Ondrej Šoška je bývalý profesionálny basketbalista, ktorý v Žiline od nuly buduje extraligový basketbal. Basketbalový tím pravidelne zapĺňa halu na Rosinskej ceste a prináša radosť Žilinčanom, hoci nie vždy sa darí vyhrávať. „Verím, že túto sezónu to bude lepšie. Je to skvelý pocit, keď prinášate ľuďom radosť,“ hovorí generálny manažér žilinského extraligového tímu, ktorý hrával na Slovensku a najmä v Českej republike. Aj preto vie porovnávať systém podpory športu u nás a v zahraničí.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Aké to je stavať športový tím na zelenej lúke?

- Je to zaujímavé, ale mimoriadne náročné zároveň. Máme šťastie na skvelých ľudí. Všetko naštartoval Juraj Málik, ktorý sám kedysi hrával basketbal. Zavolal nás, bývalých hráčov, a tí sa vyzbierali, hneď na začiatku, 60 tisíc eur. To bolo neuveriteľné. Jeden dal dvetisíc, iní tri, ďalší tisícku. Bez nich by sa nám nič nepodarilo. Postupne sa pridali ďalší sponzori. Bolo vidieť, že basketbal v Žiline chýbal, hneď od začiatku to ľudí chytilo, na každý zápas bolo plno. Prekvapila ma úžasná podpora od ľudí, ktorí stále chodili a povzbudzovali nás, aj keď sa nám v druhej polovici sezóny darilo už menej. To, že je tu extraliga je dobre hlavne pre mladých, ktorí majú motiváciu trénovať a pracovať na sebe, lebo vidia, že basketbal sa dá hrať na vysokej úrovni.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať na poslanca?

- Ako bývalý profesionálny športovec chcem, aby sa do Žiliny opäť vrátil šport. Nielen na amatérskej úrovni, ale aj na tej profesionálnej. To ale nejde bez pomoci a podpory zo strany mesta. Aj z tohto dôvodu sa dlhodobo zaujímam o veci verejné. Za posledné roky sa potvrdilo, že keď v politike, hoci aj na komunálnej úrovni rozhodujú „stranícke tričká“, pre nikoho to nič pozitívne neprinieslo. Som presvedčený, že dôležité funkcie by mali zastávať odborníci. Ľudia, ktorí veciam rozumejú. Najhoršie je sledovať „amatérov“, ako sa snažia niečo riešiť. Spravidla ale problém, v tom lepšom prípade, len skomplikujú. Som presvedčený, že aj na mesto treba vrátiť odbornosť a odborníkov.

V kandidatúre na poslanca ho podporuje celá rodina. (zdroj: ARCHÍV ONDREJ ŠOŠKA )

Pomohlo vám mesto?

- Áno. Minulý rok nám, z 350 tisíc eur, ktoré presadil Martin Kapitulík pre podporu športových klubov v meste, pomohli sumou 15 tisíc eur. Tento rok nám na extraligu mesto dalo len 1820 eur... Po opätovnej snahe poslancov Durmisa a Kapitulíka a veľkom mediálnom tlaku zo strany športovcov, však zrejme opäť dostaneme 15 tisíc EUR, čo žilinskému basketbalu veľmi pomôže. V každom meste, kde sa basket hrá, mesto podporuje tento, ale aj iné športy výrazne vyššími sumami. Zoberte si napríklad Handlovú. Tá má pätinu obyvateľov oproti Žiline a iba tento rok dostali dotáciu 100 tisíc eur. Podpora mesta vrcholovým športom, alebo aspoň ich mládežníckym družstvám, by mala byť viac ako len naozaj symbolická. Aktuálne nám mesto prakticky nepomáha, žilinská župa tiež nie, hoci aspoň zľavu na halu by mohli poskytnúť. Štát vymýšľa iba prekážky. Teraz, napríklad, vstúpi do platnosti zákon o športe, ktorý bude pre mnohé kluby likvidačné. Problém je, že športovci budú musieť byť povinne zamestnancami klubov, čo neúmerne zvýši náklady na odvodoch. Kvôli tomuto zákonu, napríklad, zanikol najúspešnejší basketbalový tím Good Angels Košice. Tento prístup ma hnevá a rád by som ho zmenil.

Ondrej Šoška - po dlhých rokoch vrátil do Žiliny basketbalovú extraligu. (zdroj: ARCHÍV ONDREJ ŠOŠKA )

Ako by ste to zmenili?

- Vypracovaním a presadzovaním efektívnej a systematickej podpory športu, minimálne v Žiline. Tak ako to máme, spolu Martinom Kapitulíkom, v programe Silnej Žiliny. Nemusí to stáť viac peňazí ako doteraz. Ide o to, aby bol systém a podpora skutočná a nie na úrovni potľapkania po pleci – ste dobrí, držíme palce, len tak ďalej, ale poraďte si sami. Predstavte si ten skvelý pocit, že ste v meste, ktoré reprezentujú špičkové športové tímy a vyhrávajú zápasy, či dokonca tituly. Áno nie je to hmatateľné, ale ten pocit hrdosti pre športových fanúšikov je na nezaplatenie. Máte oveľa lepší pocit z mesta, ste naň hrdí. A navyše, ak sa darí športu, je to jednoznačný signál, že mestu sa darí, je zdravé a je tam radosť žiť, čo priláka nielen nových obyvateľov, ale s nimi aj investorov a otvorene aj nových sponzorov pre všetky kluby.

Investori prídu, lebo Žilina bude majster v nejakom športe?

- Pre nich je to signál, že radnica funguje. Šport je vo svojej podstate o fair-play. Ak mesto podporuje šport, tak sa hlási k tejto filozofii, čo je pre investorov veľmi podstatné. Preto ma v mestskom zastupiteľstve hnevá „stranícke politikárčenie“. Čo má ľavica alebo pravica spoločné s komunálnymi problémami? Sú len dobré a zlé riešenia, nie pravicové alebo ľavicové. Niektorí poslanci sú tam už 16 rokov a úprimne, ešte pred polrokom som ich ani len nepoznal. Klasicky, zas a opäť ich vidno až pred voľbami. Čo robili tie roky, že ani neviete, že sú poslancami? Neviem, či je to práve dobrá vizitka. Chcem, aby ma ľudia neprehliadli a to dokážem len dobrou a kvalitnou robotou.

Generálny manažér žilinského extraligového basketbalu Ondrej Šoška zvláda nielen loptu, ale aj manažment tímu. (zdroj: ARCHÍV ONDREJ ŠOŠKA )

S vašimi 208 cm sa vás dá iba ťažko prehliadnuť. Máte pri vašej výške aj nadhľad?

- Verím, že áno. Pôsobil som dlho aj v Čechách a vidím, že tam to funguje oveľa lepšie. Pritom sa hrdíme tým, že máme toho veľa spoločného. Bohužiaľ, v niektorých oblastiach stále zaostávame.

Vrátim sa ešte k basketbalu. Kedy sa Žilinčania dočkajú titulu?

- Joj. Tak to máme ešte dlhú cestu pred sebou. Ale verím, že sme na dobrej ceste. Tvrdo pracujeme, trénujeme a zlepšujeme sa. Určite budeme, tak ako doposiaľ, robiť pre to všetko. Viete, vyhrá len ten, kto bojuje a nevzdáva to.

Nerobí vám problém, že všetky športy sú prakticky v jednej hale na Rosinskej ceste?

- Ani nehovorte. Ale vďaka ústretovosti vedenia športovej školy sa nám to darí ako tak vykryť. Trénujeme síce ako kočovníci na dvoch miestach, ale chvalabohu, aspoň za tú jednu halu. Ale ako basketbalisti pracujeme na tom, aby v Žiline vyrástla ďalšia. Je to ešte v rannom štádiu, tak o tom ešte nechcem hovoriť, aby som to nezariekol, ale je to na dobrej ceste.

Ondrej Šoška- generálny manažér žilinskej basketbalovej extraligy Bývalý profesionálny basketbalista a dlhoročný reprezentant Slovenska v basketbale. Pracuje ako špecialista kvality v automobilovom priemysle v 3D modelovaní. Spolu s ďalšími športovými nadšencami sa mu po rokoch podarilo opätovne vrátiť do Žiliny extraligový basketbal. V basketbale pôsobí ako generálny manažér extraligového basketbalového klubu v Žiline. Ondrej Šoška kandiduje na poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiline za volebný obvod č. 4 – Vlčince. Je súčasťou tímu Silná Žilina a na primátora podporuje Martina Kapitulíka.

Objednávateľ: Martin Kapitulík, Žilina

Dodávateľ: Kreativ gang s.r.o., Hlboká cesta 42, Žilina, IČO: 46340483