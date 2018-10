Spoluorganizátor festivalu Žilina žije Michal Michalek: Chcem, aby mesto slúžilo ľuďom. Tým, čo tu žijú a pracujú.

„Kto hovorí, že mesto sa nedá za štyri roky zásadne zmeniť, nech ide robiť niečo iné“

22. okt 2018 o 19:44

Športovec, hudobník a pracovne najmä hotelový manažér Michal Michalek musí v práci často vysvetľovať, že v Žiline nebola mimoriadna situácia, keď sú verejné priestory také zanedbané. Hnevá ho, že na rozdiel od Trnavy, kde majú mladého a dynamického primátora, porovnateľná Žilina sa nepohla ani o centimeter. „Prečo sa to tam dá a u nás nie?,“ pýta sa Michálek, ktorý do Žiliny pritiahol vôbec prvý streetfood festival a spoluorganizuje tu aj hudobný festival Žilina žije.

Hráte v kapele The Swan Bride, ste manažérom veľkého hotela, spoluorganizujete úspešný festival Žilina žije a teraz kandidujete do mestského zastupiteľstva. Máte ešte veľa voľného času?

- Je to skôr o svojom vlastnom pocite, že nadišiel ten správny čas svojimi skúsenosťami prispieť k lepšej Žiline a životu v nej. V hoteli riešime klientelu z celého sveta a vidím, že v meste nefungujú často ani samozrejmosti. Počas nášho koncertného turné po Balkáne som mal možnosť navštíviť veľké množstvo miest a obcí a dovolím si tvrdiť, že aj rumunské, či bulharské mestá nás už pomaly predbehli. Taký Brašov alebo Temešvár. Porovnateľné mestá ako Žilina a základný pocit z mesta je neuveriteľný. Mám dosť skúseností, aby som mohol byť pre mesto prínosom a pomôcť mu znova ožiť.

Ako?

-Pracujem v cestovnom ruchu. Čistota a poriadok je v našej profesii samozrejmosť, ale pre vedenie mesta asi nie. V hoteli riešime medzinárodné konferencie, máme tu hostí naozaj z celého sveta a stále musím odpovedať na otázky, prečo sú tie cesty také rozbité, prečo sú špinavé. Už len ten prvý kontakt so železničnou stanicou. Cudzinci sú v šoku. Ale keď je verejný priestor zanedbaný, tak si ho ani domáci ľudia nevážia a necítia sa tam dobre. Niekedy si to človek ani neuvedomí prečo, ale jednoducho má zlý pocit. Tam sa to začína a potom mi tu chýba kontakt mesta s obyvateľmi a väčšia aktivita, čo sa týka podujatí...

Ako bubeník známej žilinskej kapely The Swan Bride hral na najväčších slovenských aj zahraničných hudobných festivaloch. (zdroj: ARCHÍV MICHAL MICHALEK)

Preto ste sa pustili do festivalu Žilina žije?

- Áno aj. Po prvý krát sme tu mali streetfood festival s rôznymi jedlami. A ukázalo sa, že Žilinčania sú doslova hladní po podobných akciách. Od piatku do nedele sa stánkari nezastavili a občas až nestíhali. Taký enormný záujem sme ozaj nečakali, ale sme poučení a o rok to bude ešte lepšie. Zároveň aj podujatia v kluboch v piatok večer dopadli nad očakávanie dobre.

Takže predsa Žilina žije?

- Ale mohla by ešte viac. Mojím cieľom je zintenzívniť činnosť mesta. Sú tam dobrí ľudia, ale už asi cítiť, že sú vyhorení. Zorganizujú tri veľké akcie do roka a tým to pre nich padne. Nič v medzičase. Ale to nemusí byť nič veľké. Napríklad v Brne v lete urobili na námestí dáždnikovú alej. Umelecká maličkosť, ale v lete veľmi poteší. Tým dávajú znamenie, že im na ľuďoch záleží. Že mesto tu je pre ľudí. Sú to síce maličkosti, ale práve tie radikálne menia vnímanie mesta a pocit z neho. Vrátane spolupatričnosti ľudí a ich hrdosti na mesto. Z ďalších vecí, mi napríklad v meste chýba výraznejší stretávací bod, alebo miesto, kde si ľudia môžu spraviť obyčajnú selfie. My sme mali fotostenu na festivale a ľudia sa tam fotili a dávali fotky na Facebook, či Instagram a robili si tak sebe fotopamiatku, ale pritom aj mestu reklamu. Malými vecami treba začať a ani to veľa peňazí nestojí a potom sa posunúť k väčším a komplexnejším záležitostiam. Hnevá ma, že tu v Žiline najčastejšie počúvame pri akomkoľvek nápade, že sa to nedá, pritom vidím, že to v iných mestách ide.

Organizátori festivalu Žilina žije Lukáš Turiak a Michal Michalek. Do Žiliny pritiahli aj prvý streetfood festival, ktorý sa konal v septembri tohto roka. (zdroj: ARCHÍV MICHAL MICHALEK)

Kde konkrétne?

- V takej Trnave. Tam prevádzkujeme druhý hotel, kde som tiež veľmi často. Tam je ten rozdiel až neuveriteľný. Mesto sa za štyri roky, čo majú nového, mladého a dynamického primátora, tak zmenilo že to je… neuveriteľné. Odporúčal by som každému, kto má tade cestu, aby sa tam zastavil a presvedčil sa na vlastné oči.

V čom je to iné oproti Žiline?

- Úplne na prvý pohľad. Mesto je čisté. Je vidno, že sa oň niekto stará. Nové chodníky sa neasfaltujú, ale robia sa z krásnej dlažby, všade je zeleň upravená, všade je čistota. Ale to nehovorím iba ja. Spýtajte. Všetci Žilinčania, čo tam boli iba žasnú, čo sa dá stihnúť za necelé štyri roky.

Takže sa dá mesto zmeniť za taký krátky čas?

- No určite sa dá. Každý, čo hovorí, že sa to nedá, tak by mal ísť robiť niečo iné.

Príklad si berú od najlepších. Michal Michalek a Martin Kapitulík na stretnutí s primátorom Trnavy Petrom Bročkom. (zdroj: ARCHÍV MICHAL MICHALEK)

Pracujete ako hotelový manažér, tak to máte problematiku cestovného ruchu v malíčku. Chcete sa venovať práve tomu?

- Viac ako sedem rokov pracujem ako obchodný riaditeľ v hoteli, kde okrem toho, že spoluorganizujem veľké medzinárodné kongresy, tak pripravujem tak v Trnave, tak aj tu v Žiline, letné kempy pre futbalistov z celého sveta. Robili sme, samozrejme, aj basketbalistov, bojové športy a podobne. Mesto má skvelú polohu, vynikajúci potenciál, žijú tu skvelí ľudia. Sú tu vynikajúce pracovné, rovnako aj ekonomické podmienky, čiže potenciál rozvoja tu je. To vidíme všetci. Len je škoda, že to nevidno na samotnom meste. To najviac trápi. Ľudia sa vracajú zo zahraničia, otvárajú si tu podniky, začínajú tu podnikať, žiť s rodinami, ale mesto na to absolútne nereflektuje. A to je obrovská škoda.

Takže tí, čo sa vracajú zo zahraničia, prinášajú nové impulzy pre rozvoj mesta?

- Vidno to teraz krásne na Bulvári. Pootvárali sa tam naozaj nádherné nové kaviarne, reštaurácie a tí ľudia, ktorí tieto podniky prevádzkujú, sa naozaj o to starajú. Veľmi im na tom záleží. Ja sa s nimi stretávam. A je to obrovská škoda, že Bulvár dnes vyzerá ako vyzerá. My si asi neuvedomujeme, aký tu je potenciál. My sme si tu proste zvykli na nejaký taký obyčajný štandard. To je obrovská škoda. A pritom by sme si tu mohli žiť oveľa lepšie.

Spolu s tímom Silná Žilina trávia každý deň stretnutiami s obyvateľmi Žiliny. (zdroj: ARCHÍV MICHAL MICHALEK)

A aký máte plán pre lepšie žitie?

Plán už máme. Spolupracoval som pri pláne rozvoja mesta, ktorý predstavil Martin Kapitulík pri oznámení kandidatúry. Náš program je ozaj rozsiahly. Týka sa športu, udržateľnej mobility, seniorov, parkovania, revitalizácie námestí. Je tam v princípe všetko, čo sa týka ľudí. Rozhodol som sa pripojiť k rovnako naladenej skupine ľudí, ktorých spája spoločná myšlienka posunúť Žilinu výrazne dopredu. My máme toto mesto radi, chceme tu žiť, chceme tu byť spokojní, chceme, aby tu boli spokojné aj naše deti. Chceme, aby tu boli spokojní občania každý deň a aby sme všetci boli hrdí na naše mesto. V tomto meste sa prechádzame, chodíme na bicykloch a mne tu strašne napríklad chýba, že ja som primátora nevidel, za tých osem rokov, v meste asi ani raz. Že by sa aspoň prešiel, porozprával sa s tými ľuďmi. Je to pritom také jednoduché. Nie je nič lepšie, ako keď vás majú ľudia radi, za to, čo robíte. Zase sa vrátim k Trnave. Terajšieho primátora Petra Bročku tam vidieť v meste pomaly každý deň. Ľudia ho stretávajú, podávajú mu ruku, rozprávajú sa spolu. Mám ten pocit, že v Žiline niektorí zabudli na občanov. Oni majú svoj svet a ako keby niektorých ani nezaujímalo, čo sa deje vonku. A to treba zásadným spôsobom zmeniť. Aby naše mesto slúžilo nám. Ľuďom, čo tu žijeme a pracujeme.

Michal Michalek nie je len špecialista na kultúru a cestovný ruch, ale aj vášnivý hudobník. (zdroj: ARCHÍV MICHAL MICHALEK)

Ing. Michal Michalek- špecialista na kultúru a cestovný ruch Rodený Žilinčan, pochádzajúci zo známej športovej rodiny bývalého profesionálneho futbalového brankára. Počas štúdia hrával profesionálne basketbal za tím Váhostav Žilina. Vyštudoval fakultu PEDAS na Žilinskej univerzite v Žiline, odbor Cestná doprava a logistika a v štúdiu pokračoval na St. Giles International School v Londýne. V súčasnosti pôsobí vyše 7 rokov v pozícií obchodného riaditeľa medzinárodnej hotelovej siete, kde okrem hotelových služieb a kultúrnych podujatí zabezpečuje letné „campy“ pre športovcov z celého sveta. Viac ako 10 rokov pôsobí aj v oblasti hudobnej produkcie ako interpret kapiel The Swan Bride a Peter Bažík band. S kapelou The Swan Bride sa mu, ako prvej žilinskej kapele, podarilo odohrať koncerty na festivaloch Europavox vo Francúzsku a Glips v Belgicku. Za sebou má desiatky vystúpení po celej Európe, ako predkapela na svetovom turné Marilyna Mansona, britských The Horrors alebo Foals. Vystupovali aj na najväčších slovenských festivaloch Pohoda a Grape. Je spoluorganizátor žilinského hudobného festivalu Žilina žije a do Žiliny pritiahol aj prvý žilinský streetfood festival. Michal Michalek kandiduje na poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiline za volebný obvod č. 1 – Staré mesto, Hliny I-IV. Je súčasťou tímu Silná Žilina a na primátora podporuje Martina Kapitulíka.

