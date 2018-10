MUDr. Peter Durmis: Žilina potrebuje koncepciu a nie hurá systém

„Žilinskému hokeju chýba koncepcia. Namiesto toho, aby v klube zapracovávali žilinských odchovancov, tak vo veľkom nakupujú drahých hráčov v zahraničí.“

22. okt 2018 o 14:57

Známy žilinský gynekológ a milovník hokeja Peter Durmis pôsobí v mestskom zastupiteľstve ako nezávislý poslanec prvé volebné obdobie. Úzko spolupracuje s Martinom Kapitulíkom. Ako primárovi sa mu podarilo urobiť v Čadci jednu z najlepších pôrodníc na Slovensku a ako bývalý hokejista a nadšený podporovateľ, takmer dvadsať rokov pomáhal MsHK ako lekár. Bol dokonca aj šéfom hokejového klubu. Rekordné tri týždne. Prečo tak krátko, čo by pomohlo hokeju a na čo by sa malo mesto sústrediť v súvislosti s nemocnicou, vysvetľuje v rozhovore.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Už ste v komunálnej politike jedno volebné obdobie. Čo úspešného a uznávaného lekára presvedčilo ísť do komunálnej politiky?

- Nikdy som neplánoval venovať sa politike, no ako sa vraví, keď chceš Boha rozosmiať, povedz mu o svojich plánoch. Práca lekára má nesmierne napĺňa a tomu som podriadil všetko. Som ale aj obyvateľ mesta a hnevajú ma niektoré veci, ktoré vôbec nefungujú. Nakopla ma však principiálna vec. Keď som prišiel pracovať do pôrodnice v Čadci, bolo to oddelenie na zavretie, pred krachom. Priviedol som svoj tím a vytiahli sme oddelenie hore až na druhé miesto v hodnotení pôrodníc na Slovensku. Ku nám sa chodili fotiť, strihať pásky a chváliť našou prácou politici z VÚC, ale aj z parlamentu. Krátko na to, ako sme získali ocenenie, tak mi bolo naznačené, aby som dal výpoveď a odišiel. A vtedy som si povedal, že tieto maniere a takúto politiku musím zmeniť, hoci aj na komunálnej úrovni.

Takže ste si povedali, že takých ľudí, čo rozhodujú po kamarátskej linke chcete vymeniť?

- Áno. Takýto ľudia v politike nemajú čo hľadať. Žilina má dosť starostí v mnohých oblastiach. Dopravou počnúc, cez poriadok, či skôr neporiadok v uliciach, až po zdravotníctvo. Za štyri roky sa podarilo niektoré veci zmeniť, ale mnohé ostalo stáť kvôli politickej situácii. Teraz by mohlo prísť k zmene aj na poste primátora, či v zastupiteľstve a veci by sa konečne mohli pohnúť ďalej. Ja sa chcem venovať a venujem práve oblasti verejného zdravia a športu. Veď v hokeji pôsobím už dobrých 40 rokov.

(zdroj: ARCHÍV PETER DURMIS )

Zastavím sa pri zdraví. Čo hovoríte na stav Žilinskej nemocnice?

- Nie je dobrý. To vidí a počuje každý, ale jej zamestnanci za to nemôžu. V poslednom období však dochádza k zmenám k lepšiemu. Opravujú sa oddelenia a nakupuje sa prístrojová technika. Tento trend musí pokračovať a mesto tu musí podať pomocnú ruku. Je nevyhnutné spoločne rozbehnúť modernizačné projekty. Pre nás je dôležité, aby nemocnica poskytovala kvalitnú zdravotnú starostlivosť a dôstojné podmienky nielen pre pacientov, ale aj pre zhruba 1700 zamestnancov nemocnice. Podľa prieskumu za odchodom nemocničného personálu na Slovensku nie sú ani tak platy, ale skôr podmienky, v akých pracujú. To sa určite pokúsime zmeniť k lepšiemu. Sme naklonení na vzájomnú spoluprácu. Mesto a nemocnica si musia vzájomne pomáhať.

“ „Pre nás je dôležité, aby nemocnica poskytovala kvalitnú zdravotnú starostlivosť a dôstojné podmienky nielen pre pacientov, ale aj pre zhruba 1700 zamestnancov nemocnice.“ „ PETER DURMIS

Spomínali ste, že 40 rokov sa venujete hokeju? Takže od malička?

- Áno. Do vysokej školy som aktívne hrával hokej za Žilinu. Keď som sa vrátil po škole, tak prakticky hneď som začal klubu pomáhať ako lekár. Bol som tam takmer dvadsať rokov pri každom úspechu, či neúspechu, až do roku 2014, keď som sa dostal do zastupiteľstva a na primátorovu čiernu listinu.

Napriek tomu ste sa v máji 2018 stali dokonca aj šéfom hokejového klubu – predsedom predstavenstva.

- Áno, tri týždne.

To ste asi rekordér. Čo sa stalo?

- Ponúkli sme sa, že klubu pomôžeme dostať sa z problémov. Keď sa nám v zastupiteľstve podarilo konečne presadiť odchod starého vedenia klubu, ktoré robilo iba dlhy, tak po nich ostal neuveriteľný neporiadok. Len dlhy a klub bol vyslovene na zavretie. Neboli vyplatení hráči a na účte žiadne peniaze. Dokonca nebolo ani na zaplatenie DPH. S dlhmi voči hráčom sme sa prvého júla nemohli prihlásiť do extraligovej súťaže. Vzhľadom k tomu, sme požiadali vedenie mesta o dotáciu na vyplatenie starých dlhov. Primátor Igor Choma to však zanovito odmietal a tvrdil, že mesto žiadne peniaze nedá, že si máme poradiť ako vieme a peniaze zohnať kde chceme. Smiešne, pravda? Osem rokov Igor Choma schvaľoval a podporoval nalievanie peňazí z mestského rozpočtu do hokeja pre vedenie klubu, ktoré robilo len samé dlhy. Ale keď pod tlakom priznal, že staré vedenie musí odísť, tak novému vedeniu priamo na mestskom zastupiteľstve povedal, že si má zháňať peniaze ako chce.

Peter Durmis pred žilinským hokejovým štadiónom. (zdroj: ARCHÍV PETER DURMIS )

Preto ste podali demisiu?

- Podali sme ju celé predstavenstvo, ako posledný možný spôsob, ako zachrániť hokej v Žiline. Ukázalo sa, že to bolo správne rozhodnutie. Pár dní po našej demisii a po tom, ako sa primátor dal na rýchlo schváliť do vedenia klubu, mesto už zázračne našlo peniaze, ktoré presunulo z komunikácii. Vyplatili sa dlhy voči hráčom a Žilina sa mohla prihlásiť do aktuálneho ročníka extraligy. Zrazu sa to dalo. Čiže nič len zákerná politika, alebo urazená ješitnosť.

Pri pohľade na výsledky a prázdne hľadisko to však nevyzerá na veľké víťazstvo.

- Žilinskému hokeju chýba koncepcia. Namiesto toho, aby v klube zapracovávali žilinských odchovancov, tak vo veľkom nakupujú hráčov v zahraničí, čo je oveľa drahšie. Tréneri tiež nemôžu byť domáci. Veď sa pozrite na súpisku. Došlo to až tak ďaleko, že najproduktívnejšiemu hráčovi juniorskej extraligy Ondrejovi Prašilovi nedali ani šancu zahrať si v A-mužstve. Chlapec teraz uvažuje, že skončí s hokejom. Chápete to? Najlepší hráč ligy a jeho nechajú zahrať jeden zápas? Keď sú v oficiálnom vedení klubu ľudia, ktorí so športom nikdy nič nemali, tak sa potom ani nečudujte, že hra vyzerá biedne a nik tam nechodí. Navyše, na štadióne chýba akékoľvek zázemie. Nefungujú bufety, prakticky nič. Vám by sa do takého prostredia chcelo ísť? A nikoho to evidentne netrápi. Pritom výpadok zo vstupného tiež cítia. Keď príde tisíc ľudí, tak majú aspoň 4500 eur, keď príde 100, ako chodieva, tak nemajú ani na SBS.

Čo by teda pomohlo hokeju?

- Určite koncepčná práca a vo vedení klubu mať ľudí, ktorým záleží na hokeji, niečo o ňom vedia a nemajú nejaké postranné úmysly. Hokeju by určite pomohol vstup súkromného partnera. Nech je to hoci aj 49 percent, ale jemu by určite záležalo, aby sa vložené peniaze nerozkotúľali a zveľaďovali. Aj na ňom by potom bolo aby zohnal peniaze. Navyše by sa tým odľahčil tlak na mestský rozpočet a ušetrené peniaze by nemuseli ísť do hokeja, ale aj do ostatných športov. Mňa osočovali, že som za tie tri týždne nezohnal sponzorov. Ale bez istoty extraligy, kto vám sľúbi peniaze? Štyri mesiace je tam nové vedenie na čele s primátorom. Hrajú extraligu, ale o nových sponzoroch som zatiaľ nič nepočul.

Peter Durmis patrí aj k skalným fanúšikom žilinského basketbalu. Na fotke s Martinom Kapitulíkom počas jedného zo zápasov. (zdroj: ARCHÍV PETER DURMIS)

Poslanci predsa odsúhlasili odpredaj klubu. Prečo sa tak nestalo?

- Bol tu seriózny záujemca o kúpu. Vedenie mesta však naťahovaním a „akože“ znaleckými posudkami naťahovalo čas a rok a pol sa nič neurobilo. Mestské zastupiteľstvo jednomyseľne schválilo, aby vedenie mesta pripravilo verejnú súťaž na odpredaj klubu. Za rok a pol sa nič neurobilo. Doteraz tak primátor ignoruje rozhodnutie poslancov.

Tu sa bavíme o predaji iba klubu, nie štadióna.

- Áno. Štadión ostane, samozrejme, v majetku mesta. Bavíme sa dokonca iba o seniorskom tíme. Mládežnícky klub by tiež ostal mestský a vychovával by hráčov pre A mužstvo. Tam by sa dali nastaviť jasné pravidlá, že Áčko by povinne muselo dávať šancu talentovaným juniorom. Tak by sme sa vyhli dnešnej situácii, keď súčasní žilinskí juniori nemajú kde hrávať. Idú do nižších líg ako poloprofesionáli alebo dokonca končia s hokejom, čo považujem za najväčšiu tragédiu.

MUDr. Peter Durmis- lekár – pôrodník a gynekológ Už 30 rokov pôsobí v zdravotníctve, nielen vo verejnom, ale i v súkromnom sektore. Mnohí ho iste poznajú z pôrodnej sály, či zo žilinskej gynekologicko – pôrodníckej a sonografickej ambulancie Gynmed Žilina. V minulosti pôsobil ako primár pôrodnice v Čadci. V tom čase bolo toto oddelenie druhým najlepším miestom na pôrod na Slovensku. Dnes okrem lekárskej praxe pôsobí tiež ako poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline. Spolu s kolegami poslancami sa mu za posledné volebné obdobie podarilo na meste presadiť množstvo dobrých riešení pre Žilinu a jeho občanov. Významným spôsobom sa zasadil napríklad o podporu športu a športových klubov v meste, presadenie nepolitických odborníkov v mestských komisiách, riešenie problému diviačej zveri, či výrazne vyššiu transparentnosť mestského rozpočtu. V minulosti bol tiež aktívny hokejista a pôsobí aj ako funkcionár Mestského hokejového klubu Žilina. Peter Durmis kandiduje na poslanca Mestského zastupiteľstva v Žiline za volebný obvod č. 1 – Staré mesto, Hliny I-IV. Je súčasťou tímu Silná Žilina a na primátora podporuje Martina Kapitulíka.

Objednávateľ: Martin Kapitulík, Žilina

Dodávateľ: Kreativ gang s.r.o., Hlboká cesta 42, Žilina, IČO: 46340483