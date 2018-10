Stavbu cyklochodníka brzdí skládka stavebného odpadu

Nová trasa sa ani po odstránení prekladov ďaleko nepohne. Na ďalšie pokračovanie chýbajú vysporiadané pozemky.

22. okt 2018 o 14:45 Branislav Koscelník

ŽILINA. Desiatky rozmerných betónových prefabrikátov bránia výstavbe jediného chodníka pre cyklistov, ktoré stavajú v tomto funkčnom období v Žiline.

Cyklochodník na ulici Veľký Diel, ktorý má spojiť sídliská Solinky a Vlčince, sa končí pri skládke stavebného materiálu. Stavební robotníci kladú obrubníky budúceho cyklistického i pešieho chodníka v tesnej blízkosti prekladov. Ďalej sa s prácami pohnúť nemôžu.

Úschovňa na mestskom pozemku

Prefabrikáty už roky stoja na mestskom pozemku oproti budove Výskumného ústavu dopravného. Samospráva mesta dala majiteľovi ultimátum na odstránenie do minulého štvrtka 18. októbra. Časť materiálu v priebehu minulého týždňa z pozemku zmizla, časť odsunuli na iné miesto. Viaceré ešte stále stoja v lokalite, kde má stáť cyklotrasa.

Prečítajte si tiež: Zámok Kunerad bol v plameňoch, požiar mal byť založený úmyselne

Meno ich majiteľa stavebného materiálu nechce radnica prezradiť. „Časť majetku je podľa majiteľa predaná okolitým obciam a terajšie umiestnenie slúži ako depónium, z ktorého v prípade potreby, si tieto obce ten materiál po dohode s majiteľom odoberali,“ poskytla informáciu hovorkyňa mesta Barbora Zigová.

Koniec trasy pri parkovisku

Mesto chce prepojiť dve najväčšie žilinské sídliská. Za 235-tisíc eur stavia asi 600-metrov dlhý úsek cyklochodníka, ktorý sa napojí pri Žilinskej univerzite na už existujúcu trasu smerom na Solinky.

(zdroj: BRANISLAV KOSCELNÍK)

Aj keby z pozemku zmizli všetky betónové preklady, aj tak by sa výstavba cyklochodníka pohla len o niekoľko metrov dopredu. Trasa, ktorú aktuálne stavajú, sa bude končiť pri parkovisku oproti VÚD. Na ďalšie pokračovanie trasy V6 nemá radnica vysporiadané pozemky.

„Dnes je spracovaná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie s napojením na komunikácie na ulici Vysokoškolákov. Situáciu , tak ako všade inde v meste sťažuje fakt, že niektoré pozemky v tejto oblasti nie sú v majetku mesta a teda je nutné hľadať alternatívne riešenia,“ pripomína najväčší problém ďalšieho rozširovania mestských cyklotrás Barbora Zigová.

Meno po Masarykovi

Nový úsek cyklotrasy široký 2,25 metra by mali stavební robotníci dokončiť do 4. januára 2019. Cyklistov by sa tak mal odkloniť z veľmi úzkej cesty na ulici Veľký Diel, po ktorej denne prejde viac ako 6-tisíc vozidiel a kde riskujú svoje zdravie.

Úsek sa napojí na už existujúcu trasu popri areáli Žilinskej univerzity, ktorú otvorili ešte za Jána Slotu v júli v roku 2004. Okrem tohto úseku blízko sídliska Vlčince je súčasťou projektu aj kratší úsek na Solinkách.

„Krátky úsek na Centrálnej ulici prepojí novú cyklocestu s existujúcou cyklotrasou H2 pri lávke pre peších oddeľujúcu sídlisko Solinky od sídliska Hliny VI,“ vysvetlil Milan Lipka, vedúci odboru projektov EÚ Mestského úradu v Žiline.

Pri príležitosti stého výročia od vzniku Československa sa žilinská radnica rozhodla pomenovať novovznikajúci cyklochodník po prvom prezidentovi Československa Tomášovi Garrigue Masarykovi. Túto významnú osobnosť československých dejín by mala pripomínať náučná tabuľa.