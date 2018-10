Regionálny futbal: Kotešová zdolala Skalité, Stráňavy sa vezú na víťaznej vlne

Mužstvá na prvom a piatom mieste v piatoligovej tabuľke delia len tri body.

22. okt 2018 o 9:04 Tomáš Hládek

IV. liga: Bánová si poradila s posledným celkom

Diviaky – Bánová 0:3 (0:2)

Góly: 22. a 90. Sedliaček, 32. (pen.) Kubena. Rozhodoval Halfar, 150 divákov. ŽK: Ižip, Badáň – Bendík.

BÁNOVÁ: Juhás – Kubena, Lazar, Štefánik, Horecký, Cisárik, Mráz, Ďuratný, Adamčík, Bendík, Sedliaček.

Bánová pricestovala na Turiec v oklieštenej zostave, no napriek tomu sa zverencom Michala Molnára podarilo zvíťaziť. V prvom polčase najskôr otvoril skóre Sedliaček a o trinásť minút pred odchodom do šatní premenil pokutový kop Martin Kubena. Po zmene strán si hostia strážili svoje vedenie. Ich výhru prikrášlil v samotnom závere druhým gólom v zápase Sedliaček.

Bobrov – Rosina 2:1 (2:0)

Góly: 18. Mravec, 35. Gočal – 85. Šustek. Rozhodoval Belko, 100 divákov. ŽK: Kurják – Kubík, Gajdoš E., Kadik.

ROSINA: Stebel – Tabak, Líška, Gajdoš M. (73. Kurucár), Hruboš, Kubík (46. Šustek), Gajdoš E., Jaroš, Kadik, Turský (60. Martinčo), Drexler.

Bobrov sa ujal vedenia už po osemnástich minútach, keď po chybe obrany Rosiny prekonal Stebela Mravec. V 35. minúte bolo 2:0, keď zvyšoval na 2:0 Gočal. Rosine sa podarilo znížiť päť minút pred koncom, keď sa presadil striedajúci Šustek. Jeden strelený gól však Rosine na získanie bodov nestačil.

Dolný Kubín – Rajec 2:1 (2:0)

Góly: 22. Šípka, 24. Válek – 84. Kordiš. Rozhodoval Remeň, 155 divákov. ŽK: Šípka, Bugan – Drahno, Šimun, Kordiš.

RAJEC: Fraštia – Cúg, Hájek, Drahno (62. Košút), Miko, Rybár, Hollý, Person (75. Mazák), Šimun, Jeťko, Kordiš.

Dolný Kubín doma prehral zatiaľ iba jediný zápas, keď ho v úvodnom kole ozbíjala o body Belá-Dulice. Domáci potvrdili v prvom polčase, že sa im na domácej tráve darí a dvoma gólmi v krátkom slede sa ujali vedenia 2:0. Po zmene strán sa nováčik súťaže z Rajca snažil niečo spraviť s výsledkom. Hosťom sa podarilo znížiť, keď sa presadil tradičný strelec Rajca Kašjak. Hosťom sa však už vyrovnať nepodarilo, a tak tri body ostávajú v Kubíne.

Staškov – Stráňavy 2:3

Góly: 24. Brezina, 28. Michalík – 6. a 51. Rolček, 31. Ďuratný, R: Peter Bátory, 200 divákov, ŽK: 78. Michal Baričák, 67. Erik Furdan, 76. Jozef Polka, 33. Lukáš Janči, 87. Miroslav Polka, 26. Rastislav Michalík, 67. Martin Chrachala, 72. Martin Pleva, 90. Michal Ivan.

STRÁŇAVY: Ďuríček – Papala, Lajš, M. Janči, Bukovčan, Zajac (82. Očko), L. Janči, Ďuratný (68. Brezáni), Hanuliak (59. Pleva), Rolček (85. Ivan), Chrachala (90. Hreus).

Domáci chceli hrať proti lídrovi aktívne a tento zámer im v prvom dejstve vychádzal. Hoci inkasovali ako prví, v rozmedzí štyroch minút sa im podarilo zvrátiť skóre. Neradovali sa však dlho, už o tri minúty totiž vyrovnal Ďuratný. Patrik Koňušík, tréner Staškova, po zápase hovoril o dvoch kľúčových situáciách, ktoré podľa neho rozhodli zápas: „. Oba góly sme dostali po centrovaných loptách z krídelných priestorov a po zakončení z päťky, kde sme nepokryli súperových hráčov.“

Pár minút po prestávke rozhodol o výhre hostí svojím druhým gólom v stretnutí Rolček. Stráňavy tak po zisku troch bodov z náročného zápasu ostávajú na čele tabuľky.

Ostatné výsledky: Žabokreky – Makov 1:0, Závažná Poruba – Belá-Dulice 2:2, Teplička nad Váhom mala voľno.

1. Stráňavy 12 7 3 2 26:14 24

2. Bánová 11 7 1 3 32:14 22

3. Belá-Dulice 11 5 3 3 24:24 18

4. Teplička 11 5 1 5 15:13 16

5. Makov 11 4 4 3 18:18 16

6. Z. Poruba 11 4 4 3 21:23 16

7. Staškov 11 4 3 4 28:28 15

8. Rajec 11 4 2 5 20:19 14

9. Bobrov 11 4 2 5 17:20 14

10. Dol. Kubín 11 4 2 5 16:19 14

11. Žabokreky 11 3 4 4 14:17 13

12. Rosina 11 3 2 6 14:23 11

13. Diviaky 11 2 1 8 17:30 7

V. liga: Višňové si už šesť týždňov drží neporaziteľnosť

Višňové – Strečno 1:0 (0:0)

Gól: 50. Štefanica A. Rozhodoval Štrba, 100 divákov. ŽK: Majtanik – Bielik, Ilovský, Beháň J., Kosa, Oberta. ČK: 73. Melo.

VIŠŇOVÉ: Vereš – Kočiš, Minarčík, Štefunda, Mano, Majtanik, Ondruš (40. Turský), Štefanica O. (90. Majtán), Sventek, Štefanica A., Došlík.

STREČNO: Matejčík – Beháň P., Bielik, Ilovský, Kocian, Syrovatka (79. Mazák), Beháň J., Kosa, Oberta, Melo, Kán (67. Sokolovský).

Višňové chcelo v poslednom domácom zápase v tomto roku nadviazať na svoje predošlé výkony. V súboji tabuľkových susedov situácie v prvom polčase gól neprinieslo. Prvý gól padol po zmene strán, keď využil nepozornosť obrany mladý Augustín Štefanica. V 73. minúte putoval predčasne pod sprchy Melo, čo nahlodalo šance hostí na vyrovnanie. Višňové sa rozlúčilo s domácim ihriskom víťazstvom.

Bytča – Vysoká nad Kysucou 1:3 (1:1)

Góly: 32. Gajdošík – 8. Putorík P., 54. Planeta, 89. Krajči. Rozhodoval Melicher, 200 divákov. ŽK: Gajdošík, Šamaj – Pavlica J., Planeta, Putorík P.

BYTČA: Mučka – Pavlík (81. Turek), Hudcovský, Bajza, Čikota, Gašperík, Ďurica, Karafa, Gajdošík (64. Hrtánek), Halama, Šamaj.

VYSOKÁ: Papajčík – Pavlica M., Barčák, Červenec, Planeta, Nekoranec, Putorík L., Krajči, Pavlica J., Putorík J., Putorík P. (80. Kovalík).

V súboji o prvú priečku tabuľky sa vedenia ujali hostia, keď Mučku prestrelil Putorík. Bytči sa podarilo vyrovnať, keď nepozornosť hosťujúcej obrany potrestal Gajdošík. Po zmene strán prinavrátil vedenie hosťom Planeta. Minútu pred koncom rozhodol o víťazstve Vysokej Krajči. Vysoká sa po víťazstve v Bytči ujala vedenia v súťaži.

Belá – Predmier 3:2 (2:2)

Góly: 9. a 42. Žingora, 75. Krška – 27. Bačík R., 34. Pobijak P. Rozhodoval Bánovský, 150 divákov. ŽK: Pobijak M., Pistovčák S.,Klus T.

BELÁ: Tichák (46. Mihalčatin) – Švec, Šipčiak R., Šipčiak S., Krška, Žingora, Svetlovský (74. Michalec), Čepela, Franek, Laščiak, Melišík (86. Gapa).

PREDMIER: Uríček – Rosa, Pobijak M., Klus M. (46. Pobijak A.), Bačík R., Pistovčák T., Pobijak P., Šebík, Pistovčák S., Klus T., Čillík (83. Hujo).

Belanom sa nedarilo, ťahali sériu ôsmich stretnutí bez víťazstva. Snahu zmeniť nelichotivú sériu podčiarkol v deviatej minúte Žingora, ktorý poslal Belú do vedenia. Následne patrila hra Predmieru, ktorý dvoma gólmi otočil skóre. Do šatní sa však šlo za stavu 2:2, keď vyrovnal Žingora. Po zmene strán sa dokázal presadiť Krška, na ktorého gól už Predmier odpoveď nájsť nedokázal. Belá tak zvíťazila po dvoch mesiacoch a dvoch dňoch.

Skalité – Kotešová 1:3 (0:0)

Góly: 76. Petrák – 74. a 85. Tabak, 90. Stískala, R: Tomáš Plavecký, 70 divákov, ŽK: 39. Peter Vaňovec, 32. Milan Bujný, 62. Peter Stískala, 18. Peter Kendy, 87. Róbert Špilák, 55. Lukáš Bazger, ČK: 21. Peter Kendy.

KOTEŠOVÁ: Lejtrich – Bujný, Stískala (90. P. Papšo), M. Papšo, P. Kendy, Mozolík (84. Daniš), R. Kendy, Krajči, Budiský, Valášek, Tabak.

Domáci začali v nasadení, držali loptu na svojich kopačkách, vytvorili si tlak a boli nebezpeční. Súper hrozil brejkovými situáciami. V 21. minúte dostal Peter Kendy červenú kartu a hostia hrali od tohto momentu v oslabení. Domácim to narušilo koncentráciu, vytvorili si tri šance, no do kabín sa šlo bez gólov.

Po obrátke chceli domáci vyhrať a súpera zlomiť nejakým gólom. Paradoxne, hostia v 74. minúte Tabakom z brejku otvorili skóre – 0:1. Domáci vzápätí vyrovnali po strele zvnútra šestnástky, loptu za chrbát Lejtricha umiestnil Petrák – 1:1. Po zaváhaniach a ďalších dvoch brejkoch dostali domáci dva góly a prehrali 1:3. Kotešová si z Kysúc odviezla tri body.

Oščadnica – Varín 1:0 (1:0)

Gól: 41. Lušňák, R: Daniel Mensár, 50 divákov, ŽK: 58. Tomáš Podmanický, 82. Radovan Belák.

VARÍN: Ružička – Repáň, Ferjanec, T. Hruška, Lopušan, P. Koňušiak, P. Hruška, Chebeň (77. Kubala), Zimen, Rendek (46. Staník), Cvacho (46. Mazák).

Súboj tímov z dna tabuľky rozhodol jediný presný zásah. V 41. minúte sa oň postaral Lušňák, a Oščadnica sa tak v tabuľke bodovo dotiahla na Varín.

Ostatné výsledky: Čierne – KNM 1:0, Zborov nad Bystricou – Turzovka 1:1.

1. Vysoká n. K. 12 8 1 3 39:16 25

2. Bytča 12 8 0 4 31:20 24

3. Čierne 12 8 0 4 33:23 24

4. KNM 12 7 2 3 23:7 23

5. Višňové 12 6 4 2 22:10 22

6. Strečno 12 6 1 5 23:22 19

7. Skalité 12 5 3 3 19:15 18

8. Belá 12 4 4 4 25:29 16

9. Kotešová 12 5 1 6 19:24 16

10. Turzovka 12 5 1 6 33:39 16

11. Predmier 12 4 1 7 21:25 13

12. Zborov 12 3 2 7 10:33 11

13. Varín 12 2 1 9 7:22 7

14. Oščadnica 12 2 1 9 17:38 7