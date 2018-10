Objednali ste sa už u zubára? Preventívne ...

Kedy ideme k stomatológovi? Keď už musíme. Bolesť je stále jediným dôvodom, kedy sa odhodláme sadnúť si do zubárskeho kresla.

21. okt 2018 o 17:23

Kedy ideme k stomatológovi, to je všetkým jasné. Keď už musíme. Bolesť je ešte stále jediným dôvodom, kedy sa odhodláme sadnúť si do zubárskeho kresla.

„Mnoho pacientov návštevu ambulancie odkladá, lebo sa bojí bolesti. No platí, že čím neskôr človek príde, tým väčšiu bolesť si sám môže privodiť,“ konštatuje MUDr. Alexander Schill, primár Schill Dental Clinic vžilinskom Auparku.



Prevencia v podobe pravidelného čistenia, preventívnych prehliadok a profesionálnej dentálnej hygieny totiž eliminuje akúkoľvek bolesť, ktorá môže súvisieť so vznikom zubného kazu, zápalovými procesmi v ústnej dutine či s citlivosťou zubov.

Zabudnite na vŕtačku

Dentálnu hygienu má v Schill Dental Clinic na starosti špeciálne vyškolený personál, ktorý ju realizuje za pomoci najmodernejších technológií, napríklad ultrazvuku. „Moje obavy z tejto procedúry sa rozplynuli ako som sa posadila do kresla. Nevidela som okolo žiadne klasické zubárske nástroje, pred ktorými mám rešpekt. Pod rukami odborníčky som ani nevnímala čas. Vysvetlila mi, čo práve robí a aký to má pre moje zuby význam. Mám citlivé krčky zubov a bála som sa bolesti. Hygienička mi tieto miesta prekryla nejakou hmotou, aby ich nepodráždila. Po skončení som bola výsledkom naozaj prekvapená. Moje zuby boli nádherne hladké a belšie. Bez zveličovania,“ rozpráva pacientka Tatiana, ktorá pred procedúrou vstupovala do ordinácie s predsudkami a obavami.

Profesionálna dentálna hygiena je nielen základ prevencie a teda zdravých zubov, no mal by ju absolvovať každý, koho čaká väčší zákrok, aby tak svoj chrup naň ideálne pripravil.

Dentálna hygienaby mala byť súčasťou pravidelnej starostlivosti o chrup a priemerne sa odporúča absolvovať ju raz ročne, v špecifických prípadoch aj častejšie. „Okrem pravidelného čistenia zubov zubnou kefkou je nevyhnutné používať zubnú niť a medzizubné kefky. Aj pacienti, ktorí hygienu nezanedbávajú, nikdy nemajú chrup čistý na sto percent. Popri dodržiavaní zásad správneho čistenia zubov po každom jedle je naozaj dôležité raz za čas dentálnu hygienu absolvovať. Pomocou nej sa odstráni zubný kameň, skrytý povlak a ošetria sa parodontálne vačky,“ vysvetľuje stomatológ.

5 krokov k čistému chrupu. Čo „dentálka“ obnáša?

Odstránenie povlaku zabraňuje intenzívnemu rozširovaniu baktérii, ktoré spôsobujú vznik zubného kazu a ochorenia mäkkých tkanív dutiny ústnej.

Odstránenie zubného kameňa je prevenciou krvácania ďasien, zápalov a poškodenia závesného aparátu zubu.

Odstránenie zafarbenia zubov pomocou Air Flow - prístroj, pracujúci so silným prúdom vody so špeciálnym čistiacim práškom.

Fluorizácia - po čistení sa na povrch zubov nanesie gél s vysokým obsahom fluóru a nechá sa určitý čas pôsobiť. Fluór napomáha odolnosti zubu a tým zamedzuje možnosti vzniku kazu.

Predvedenie správneho čistenia zubov.

Odporúčame absolvovať profesionálne čistenie chrupu 2-krát ročne

Schill Dental Clinic nájdete v žilinskom Auparku, vedľa lekárne.

www.schill.sk

VIDEO: Nahradí ústna voda kvalitnú dentálnu hygienu?