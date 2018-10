V šlágri kola podľahol Makroteam Lučencu

Domáci doplatili najmä na zbytočné chyby v obrane.

21. okt 2018 o 11:20 Tomáš Hládek

ŠK Makroteam Žilina – Mimel Lučenec 3:7 (2:3)

Góly: 8. Krištofík, 18. Wellington Torres, 33. Andre Luiz – 8. Greško, 9. a 35. Ribeiro, 16. Brunovský, 27. Hricov, 28. Marlon, 37. Fehérvári. Rozhodovali Matula – Budáč, 130 divákov. ŽK: Greško (LUČENEC).

MAKROTEAM: Kováč (Košút) – Hudek, Krištofík, Baláž, Škulec, Wellington Torres, Everton Borges, Lucian Ferreira, Andre Luiz, Zaťura.

Úvod zápasu patril Lučencu, ktorého hráči mali loptu častejšie v držaní, no do väčšej šance ich domáci nepustili. Makroteam pohrozil rýchlym brejkom, no Balážovú strelu brankár Oberman vyrazil na roh. V tretej minúte fauloval Wellington, ale práve faulujúci hráč svoj priestupok proti pravidlám odčinil, keď strelu z následnej štandardky zblokoval. Lučenec naďalej diktoval tempo hry v úvodných piatich minútach. Potom však pohrozil z svojou typickou akciou z krídla Wellington, avšak jeho tvrdá strela, ktorá bola mierená medzi nohy brankára, do brány neprešla. O minútu dobre napádal rozohrávku Lučenca Everton a jeho následná strela opečiatkovala pravú žrď. Po ôsmich minútach vypichol loptu Krištofík, ktorý sa predral cez obrancu a v páde prekonal Obermana – 1:0. Hostia bleskovo zareagovali a ihneď po rozohrávke vykombinovali domácich a bolo vyrovnané. O pár desiatok sekúnd pálil z voleja nepokrytý Ribeiro a delovkou prepálil Kováča pomedzi nohy – 1:2. V dvanástej minúte sa presadil z krídla Andre Luiz, ktorý nahral Wellingtonovi pred polodkrytú bránu, ale brankár Lučenca sa výborne presunul a zabránil lopte v ceste do brány. Šesť minút pred koncom sa ocitol pred Kováčom Greško, ktorý ho skúšal obísť, ale domáci brankár výborne loptu zachytil. V 16. minúte si domáci nepostrážili Brunovského a bolo 1:3. Domáci reagovali oddychovým časom, po ktorom sa dostal do dobrej šance Baláž, no jeho strela minula bránu. Následne sa šikovne po pravom krídle presadil Wellington a znížil na rozdiel jedného gólu. Dvadsať sekúnd pred koncom úvodného dejstva pálil Everton tesne nad.

V úvode druhého polčasu sa hra rýchlo prelievala zo strany na stranu, no veľké šance na oboch stranách ostali nevyužité. V 25. minúte vykombinovali hostia domácich, ale strelu pred prázdnou bránou zrazil jeden z domácich obrancov. O minúte sa snažil Hudek prehodiť brankára, avšak mieril vedľa. V 27. minúte sa lopta dostala k zle pokrytému Hricovi a ten navýšil vedenie Lučenca. O minútu po chybe Makroteamu šli hostia do prečíslenia dvaja na jedného, ktoré využil Marlon a bolo 2:5. Makroteam reagoval oddychovým časom, po ktorom domáci skúsili power-play. Žilinčania zatlačili Lučenec, no hre chýbal väčší pohyb a strely boli poväčšine zblokované. V 33. minúte vymyslel domáci kapitán Hudek peknú kolmicu na Andre Luiza, ktorý už nemal problém znížiť – 3:5. Štyri minúty pred koncom zle vyriešil situáciu Andre Luiz, keď lacno daroval loptu hosťom, ktorí už nemali problém chybu potrestať a dať definitívu svojmu víťazstvu – 3:6. V závere ešte prikrášlil víťazstvo Lučenca strelou po brvno Fehérvári. Lučenec naďalej kráča súťažou bez straty bodu.

Dušan Dobšovič (ŠK Makroteam Žilina): „Veľmi rád hľadám pozitíva, ale po dnešnom zápase ich neviem nájsť. Síce sme šli do vedenia, ale po našich veľkých chybách Lučenec rýchlo výsledok otočil. Odvtedy sme kopili v defenzíve chybu za chybou. V závere sme hrali vabank, no ani to nám nevyšlo. Kombinácia bola veľmi pomalá. Lučenec nás neprekvapil, vedeli sme, že majú kvalitný káder a to potvrdili. Podali koncentrovaný výkon. Musíme si vyčistiť hlavy, lebo náš výkon bol naozaj veľmi zlý. Keď to porovnám s tým, čo sme predviedli pred týždňom v Bratislave, tak to bol veľký rozdiel. Chyby si musíme rozobrať a pracovať na tom, aby sme ich neopakovali.“

Ostatné výsledky: Levice – Barabéri 3:1, zápasy Bíli Andeli – Pinerola a Wild Boys – B. Bystrica sa hrajú 22. 10.

1. Lučenec 4 4 0 0 26:6 12

2. Pinerola 4 3 0 1 25:10 9

3. Makroteam 4 2 1 1 16:13 7

4. B. Bystrica 5 2 1 2 20:26 7

5. Wild Boys 4 2 0 2 10:6 6

6. Levice 4 2 0 2 10:10 6

7. MŠK Žilina 4 1 1 2 13:23 4

8. Bíli Andeli 4 1 0 3 7:23 3

9. Barabéri 5 0 1 4 11:21 1