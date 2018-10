Šošoni siahali po piatej výhre za sebou

Nadstavený čas domácim neprial.

20. okt 2018 o 22:12

Žilinčania túžili proti desiatym Michalovciam natiahnuť štvorzápasovú sériu bez straty bodu, hostia zase chceli potvrdiť v Žiline predchádzajúce body zo zápasu na pôde Trenčína. V Žiline však nastúpili s veľmi defenzívnym rozostavením, a tak to bolo od úvodných minút súboj domácej ofenzívy s obranným valom.

Prvú vážnejšiu príležitosť mala v 12. minúte Žilina, keď Mihalík poslal prízemný center pred bránu na Boženíka, ale pred domácim útočníkom stihla obrana hostí odvrátiť. Aktivita bola naďalej na strane domácich, ale vo finálnej fáze sa im nedarilo. V 26. minúte sa ukázali aj hostia. Vaščák to skúšal hlavičkou, ale minul bránu Holeca.

Po polhodine hry prišiel prvý gól po najkrajšej akcii prvého dejstva, keď Mihalík našiel dobrou prihrávkou osamoteného Boženíka a ten strelou do protipohybu zaznamenal piaty presný zásah v sezóne. Do prestávky už hostia ubránili jednogólové manko.

Po zmene strán však neustrážili kapitána Škvarku, ktorý posunul loptu Káčerovi, a ten spoza šestnástky výstavným gólom zvýšil na 2:0 pre MŠK. Žilinčania sa upokojili, snažili sa o navýšenie náskoku, ale Michalovčania zvýšenú aktivitu domácich ustáli. V 67. minúte sa hráčom Zemplínu podarilo znížiť, keď domáca obrana neupratala loptu spred brány a aktívny Turik ju zblízka poslal za Holecov chrbát.

Zápas tak dostal dramatickejší náboj a domáci museli zabrať, ak nechceli pripustiť drámu. V 77. minúte mal po rohu Škvarku z ľavej strany gól na hlave austrálsky stopér MŠK Šušnjar, jeho nebezpečný pokus však Kira zneškodnil. V 87. minúte dostali hostia možnosť priameho kopu z dvadsiatich metrov, strelu kapitána Žofčáka však Holec vyboxoval do bezpečia.

Domáci sa v závere dostali pod tlak a neustáli ho. Diarra poslal v úvode nadstaveného času do šestnástky domácich prudký center a Regáli ho tečoval za chrbát bezmocného Holeca. Žilina tak po remíze 2:2 prerušila víťaznú sériu, naopak Michalovce už po tretí raz za sebou bodovali.

MŠK Žilina - MFK Zemplín Michalovce 2:2 (1:0)

Góly: 32. Boženík, 47. Káčer - 67. Turik, 90.+ Regáli. ŽK: Kaša, Šušnjar, Fazlagič, Anang Beskorovajny. Rozhodovali: Smolák, Štrbo, Poláček, 1625 divákov.

ŽILINA: Holec - Anang, Kaša, Šušnjar, Sluka, Fazlagič, Káčer (85. Pečovský), Škvarka, Mihalík (64. Holúbek), Boženík, Diaz (72. Tomič).

MICHALOVCE: Kira - M. Kolesár, Beskorovajny, Carrillo, Mancilla, Grič, Rota P., Kolesár (67. Diarra), Turik (83. Kurminowski), Žofčák, Vaščák (52. Regáli), Sulley.

Povedali po zápase:

Jaroslav Kentoš, tréner Žiliny: Prvý polčas sme boli dobre pripravení na súpera, vedeli sme s akým zámerom k nám príde. Dobre sme útočili po krajoch, dostávali sme sa do šancí a zaslúžene sme sa ujali vedenia. Na začiatku druhého polčasu sme strelili veľmi pekný druhý gól, po ňom sme však prestali hrať. Začali sme kopiť nevynútené straty v prechode do útoku, inkasovali sme a výkon do konca

stretnutia nebol dobrý či už bežecky alebo takticky. So záverečnou polhodinou nie som spokojný a musíme si ju rozobrať a v ďalších zápasoch sa to nesmie opakovať.

Anton Šoltis, tréner Michaloviec: Prišli sme do Žiliny so zámerom prehustiť stred poľa, čo sa nám darilo v posledných zápasoch, ale tu nám to nešlo podľa predstáv a na krajoch sme situácie zle riešili a po zisku lopty sme neboli aktívni, nevedeli sme ju podržať. Hodinu nám to nevychádzalo, ale potom sme zmenili herný systém, dostali sme sa viac do hry. Strelili sme kontaktný gól, v závere sme to riskli a so šťastím sme vyrovnali a odchádzame spokojní s remízou.