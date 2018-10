Zbyňovskí futbalisti na svoju modrú Aviu nedajú dopustiť

Kým bude legendárne vozidlo pojazdné, futbalisti ho za iné nevymenia.

20. okt 2018 o 12:51 ROBO MICHALEC

Futbalové kluby riešia cestovanie na vonkajšie zápasy rôznymi spôsobmi. Niekto si môže dovoliť autobus, niekto využíva na dopravu osobné autá či dodávky. Medzi všetkými dopravnými prostriedkami, ktoré vozia futbalové mužstvá v našom kraji, však nájdeme jeden výnimočný, ba dokonca už legendárny. Žiaci a od novej sezóny opäť už aj muži Zbyňova na vonkajšie stretnutia pravidelne cestujú obecnou Aviou.

„Vždy, keď stretnem na ceste legendárnu modrú Aviu, viem, že futbalisti zo Zbyňova idú na zápas,“ hovorí futbalový rozhodca Martin Matula. Jeho tvrdenie svedčí o tom, že toto vozidlo je naozaj legendárne a na ceste neprehliadnuteľné.

Zážitkový voz

Sám som mal to šťastie, že som sa mohol týmto, vskutku zaujímavým dopravným prostriedkom, spoločne s futbalistami Zbyňova zviezť. Už pred prvou jazdou som počul, že je to zážitok. Ponúkli mi miesto vpredu pri vodičovi, no radšej som sa rozhodol stráviť cestu vzadu, v spoločnosti takmer celého tímu.

Je to naozaj niečo iné ako napríklad pri jazde autobusom. Tu totiž cítite každú jamu na ceste a pri prudkej zákrute máte čo robiť, aby ste sa udržali na sedačke. Prakticky sú tu všetci pohromade, na malom priestore, takže počas jazdy sa často rozprúdi búrlivá diskusia na témy od výmyslu sveta. Občas niekto utrúsi vtipnú poznámku, po ktorej nasleduje v celej Avii výbuch smiechu. Hneď po prvej jazde si odo mňa toto auto vyslúžilo prezývku zážitkový voz, keďže jazda v ňom vie byť naozaj zážitkom.

Avia číslo dva

Ako sa dozvedáme od prezidenta TJ Zbyňov Romana Uríka, mužstvá Zbyňova jazdia na zápasy týmto “zážitkovým vozom” už naozaj dlho a iný spôsob dopravy prakticky ani nevyužívajú.

„Kedysi dávno sme chodievali na zápasy autobusom. Potom sa kúpila Avia. Tá, ktorú používame momentálne, je už v poradí druhá. Odkedy som pri žiakoch, tak cestujeme na zápasy Aviou takmer nepretržite.“

Auto je v správe obce, nevyužívajú ho teda na cestovanie iba futbalisti. „Keďže je to obecná Avia, využívajú ju aj hasiči alebo deti z materskej škôlky, keď idú na výlet. Viezli sme v nej už aj mažoretky.“

Napriek tomu, že Avia má už svoje roky, doposiaľ sa nikdy nestalo, že by futbalisti neprišli na svoj zápas kvôli poruche na ich dopravnom prostriedku. „Čo si ja pamätám tak sa nám žiadna taká porucha nestala. Stalo sa nám, že sme ju ráno nenaštartovali, ale cez káble sa potom vždy spojazdnila.“

Utužuje kolektív

Jazda Aviou podľa Uríka pozitívne vplýva aj na utužovanie kolektívu. „Keď sme chodili ako muži na turnaje, bolo to iné ako v autobuse. Bola tam lepšia atmosféra. Prakticky sme tam všetci na jednej kope, zatiaľ čo v autobuse sa tých pár ľudí môže rozliezť, keďže taký autobus má 44 miest, zatiaľ čo Avia iba 18.“

Takéto cestovanie si postupne obľúbilo aj novoutvorené mužstvo mužov Zbyňova. „Už aj naši muži sa naučili chodiť Aviou. Aj keď môžu jazdiť autami, radšej idú ňou. Je to pre nich lepšie. Sú pokope a utužuje sa partia. Rovnaké je to aj so žiakmi, býva tam veľa zábavy a smiechu,“ doplnil Urík.

Vyzerá to tak, že pokiaľ bude “modrá strela” pojazdná, futbalisti Zbyňova ju tak rýchlo za iný dopravný prostriedok nevymenia. Jazda na nej má totiž naozaj svoje čaro. Prajme im teda s ich Aviou ešte veľa šťastných kilometrov.