Opravenú hospodársku budovu Budatínskeho hradu premenia na expozíciu drotárstva

V zrekonštruovanej budove je momentálne nainštalovaná výstava s drotárskou tematikou, ktorá je v podstate predvojom stálej expozície.

20. okt 2018 o 8:58 TASR, Alexandra Janigová

ŽILINA. Zrekonštruovaná hospodárska budova v areáli Budatínskeho hradu v Žiline bude slúžiť ako výstavný priestor a postupne v nej vznikne stála expozícia drotárstva. Podľa predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej zrekonštruovali budovu vďaka programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovenská republika za viac ako jeden milión eur.

Doplnila, že celkovo sa do areálu Budatínskeho hradu investovalo vyše 6,7 milióna eur z eurofondov a prostriedkov kraja. "Nebyť týchto zdrojov, hrad nie je v takom stave, ako ho vidíme dnes. Tretie podlažie je zrekonštruované a je tam expozícia drotárstva. Začína sa rekonštrukcia druhého nadzemného podlažia. Veríme, že keď sa podarí, urobí sa ďalší zaujímavý okruh pre návštevníkov hradu. Potom nám zostáva už len zrekonštruovať fasádu najhlavnejšieho objektu hradu, a budeme mať zrenovovanú celú kultúrnu pamiatku. Predpokladám, že na dokončenie najnevyhnutnejšej rekonštrukcie hradu potrebujeme ešte vyše 1,2 milióna eur," povedala Jurinová.

Rekonštrukciu hospodárskej budovy sa podarilo spoločnosti Lemont - Slovakia, s.r.o., skrátiť na sedem mesiacov. Podľa jej technického riaditeľa Róberta Škrkoňa počas rekonštrukcie intenzívne komunikovali s pamiatkarmi, Považským múzeom aj ŽSK. "Všetko sa robilo nanovo. Z technického hľadiska tu boli len holé múry a zdegradované omietky. Maľby sa podarilo zreštaurovať podľa nájdených fragmentov. Sú tu nové omietky, podlaha, elektroinštalácia, kúrenie," uviedol technický riaditeľ spoločnosti, ktorá v minulosti pracovala aj na Bytčianskom zámku či hrade Strečno.

Riaditeľ Považského múzea Michal Jurecký pripomenul, že hospodárska budova je na staršom renesančnom opevnení a postupom času z opevnenia vznikla samostatná baroková budova. "Jej vznik môžeme odhadnúť do polovice 18. storočia. Z barokového výrazu sú, bohužiaľ, zachované len niektoré steny. Počas 19. storočia bola kompletne prerobená do klasicistického štýlu a dnes máme možnosť vidieť obmenu práve do tohto obdobia. Čiže, niekedy medzi rokmi 1820 až 1830 bola zrealizovaná klasicistická úprava tejto budovy. Práce, ktoré sa tu vykonali, skutočne odrážajú stav, ako to mohlo v tom období vyzerať," vysvetlil Jurecký.

V zrekonštruovanej budove je momentálne nainštalovaná výstava s drotárskou tematikou, ktorá je v podstate predvojom stálej expozície. "Expozícia potrebuje na prípravu svoj čas. Na výstave skúšame, ako tu niektoré veci fungujú. Výstava bude prístupná pre verejnosť len krátko a v novej sezóne by sme už chceli otvoriť stálu expozíciu drotárstva. Považské múzeum v Žiline získa po dlhých rokoch pre drotárstvo samostatný pavilón," uzavrel Jurecký.