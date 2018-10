Zaistili 106 kusov falzifikátov

Najčastejšie išlo o napodobneniny športových dresov, dámskej bielizne, plaviek či športovej obuvi svetových značiek.

19. okt 2018 o 10:49 Dominika Mariňáková

ŽILINA. Falzifikáty za takmer 11-tisíc eur. Tovar v takej hodnote zaistili žilinskí colníci za posledné štyri mesiace. Väčšina zásielok pochádzala z východoázijských štátov.

"Najčastejšie sa s napodobeninami značkového tovaru colníci stretávajú pri kontrole balíkov prichádzajúcich z tretích krajín. Cez e – shop sa hlavne kvôli nižšej cene často ľudia nechajú zlákať na kúpu rôznych vecí. Pritom si neuvedomia, že práve toto kritérium môže byť signálom, že natrafili na falzifikát," vysvetľuje Božena Chríbiková, hovorkyňa Colného úradu v Žiline.

Napodobneniny oblečenia, obuvi či mobilov

Colníci od júna až doteraz zaistili 23 objednávateľom 106 kusov rôzneho tovaru a deväť párov topánok. Pochádzali z Číny, Hongkongu a Taiwanu. Najčastejšie išlo o napodobneniny hokejových či basketbalových dresov, dámskej bielizne, plaviek a iných druhov oblečenia, ako aj športovej obuvi svetových značiek. Nechýbali kabelky, USB kľúče, príslušenstvo k vozidlám či kryty na mobilné telefóny.

Našlo sa aj päť mobilných telefónov označených reprodukciou ochrannej známky. Ich hodnota v krajine odoslania nebola ani 400 amerických dolárov, no ak by išlo o originálne výrobky, ich celková cena by bola 4740 eur.