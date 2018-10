Žilina si poradila na domácom ľade s Miškovcom

Škvrnou na víťazstve sú zranenia Žilina a Jankoviča.

18. okt 2018 o 22:11 Tomáš Hládek

MsHK Žilina – DVTK Miškovec 4:1 (3:1, 1:0, 0:0)

Góly: 4. Podešva (Barta, Kučný), 15. Síkela (Barta, Podešva), 15. Hvila (Jenčík, Matejka), 33. Hvila (Piegl, Beránek) – 6. Somogyi (Kulmala, Milam). Rozhodovali Snášel, Valach – Kacej, Orolin, 414 divákov. Vylúčení: 10:6, navyše Miskolczi 5+DKZ.

ŽILINA: Mikoláš – Kučný, Jankovič, Pastor, Bagin, Piegl, Matejka, Mendrej, Žilin – Barta, Podešva, Síkela – Jenčík, Milý, Ru. Huna – Beránek, J. Ručkay, Hvila – Hrazdíra, Ondruš, Rehák.

MIŠKOVEC: Adorján – Crawford, Kiss, Szirányi, Slovák, Láda, Milam, Rusk – Miskolczi, Harrison, Magosi – Pance, Vas, Kulmala – Somogyi, Loiseau, Hajós – Ritó, Galanisz, Vincze.

V zostave Žiliny sa objavil Juraj Milý, ktorý nahradil Surovku na pozícii centra v druhej formácii. Úvod zápasu sa niesol vo svižnom tempe s minimom prerušení. Po 155 sekundách fauloval Ručkaya Crawford a Žilinčania hrali presilovku. Tú sa im podarilo využiť, keď Bartovu nahrávku z pravého kruhu umiestnil do brány Podešva. Ihneď po vhodenom buly pohrozil Rehák, ktorého strelu Adorján vyrazil. Z následného útoku sa po veľkej šanci hostí strhla pästná výmena medzi Žilinom a Pancem, v ktorej ťahal za kratší koniec ruský zadák. V piatej minúte Miškovec zatlačil v presilovke o dvoch hráčov, no Mikoláš sa viackrát blysol dobrým zákrokom. Následnú presilovku o jedného hráča hostia využili, keď Milamovu strelu tečoval za Mikoláša Somogyi. Miškovec mohol ísť po brejku do vedenia, no Mikoláš pekným zákrokom vychytal Ritá. Päť minút pred koncom úvodného dejstva vypálil ihneď po buly Barta, jeho strela prepadla Adorjánovi a Matej Síkela doklepol puk do brány – 2:1. V tej istej minúte hrali domáci presilovku po faule Hajósa. Žilinčania rozohrali rýchlu kombinačnú akciu, keď sa k puku dostal Ručkay, ktorý ho cez celú šírku útočného pásma poslal na Hvilu a ten do prázdnej brány navýšil vedenie vlkov.

Po zmene strán sa črtalo prečíslenie Miškovca, no Rudolf Huna výborným vypichnutím puku zabránil hosťom v strele do odkrytej bránky. Následne si svojou aktivitou vypýtal faul Rehák, no Žilinčania presilovku dobre nezahrali. V siedmej minúte druhej tretiny sa pekne uvoľnil Harrison, ale Mikoláš bol pozorný. Vzápätí opäť pálil Harrison a jeho strelu zastavila konštrukcia žilinskej svätyne. Žilinčania sa naďalej nechávali zbytočne vylučovať z čoho plynul tlak Miškovca. V polovici druhej časti hry pálil z medzikružia osamotený Magosi, ale Mikoláš vytiahol bravúrny zákrok. Sedem a pol minúty pred koncom tretiny sa uvoľnil na modrej čiare Hvila, ktorý si pekne pokryl puk a zakončením pomedzi betóny nedal Adorjánovi šancu – 4:1. O dve minúty pálil z dobrej pozície Barta, no skóre ostalo nezmenené. V následnej žilinskej presilovke sa dostali do prečíslenia hostia, avšak Mikoláš Kissovi strelu vyrazil. V závere tretiny ešte opečiatkoval tyčku Beránek.

Posledné dejstvo hry začal zákrok kolenom na Žilina od Magosiho, po ktorom bol hosťujúci hráč vylúčený do konca zápasu. Žilinský obranca Žilin musel predčasne odísť do šatní a o vážnosti jeho zranenia viac napovedia lekárske vyšetrenia. Päťminútová presilovka Žilinčanom vôbec nevyšla a okrem strely Hunu domáci výžnejšie nepohrozili. V závere presilovky bol navyše vylúčený Barta. Štrnásť minút pred koncom sa rútil na Mikoláša Kulmala, no žilinský brankár opäť svoj tím podržal. Z následnej situácie po buly netrafil Kulmala prázdnu bránu. Udrieť mohli vlci, keď sa Kučný po vypichnutí puku na modrej čiare rútil cez pol ihriska sám na Adorjána, no brankára maďarského celku neprestrelil. Šesť minút pred koncom sa ocitol sám pred Mikolášom Vincze, ale mladý golman vytiahol parádny semafor a nepripustil dramatizáciu duelu. Následne putoval na trestnú lavicu Huna a Miškovec sa odhodlal k hre bez brankára. Hostia sa však už presadiť nedokázali a Žilina tak zaslúžene získala tri body. Škvrnou na víťazstve sú však zranenia Žilina a Jankoviča, ktorí utrpeli zranenie v dolnej časti tela.