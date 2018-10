V Makovického dome súťažili nádejné moderátorské talenty

Na súťaži sa stretlo desať súťažiacich z okresu Žilina.

19. okt 2018 o 7:36 Alexandra Janigová

ŽILINA. V stredu 16. októbra zorganizovalo Krajské kultúrne stredisko regionálne kolo súťaže mladých moderátorov Sárova Bystrica. V Makovického dome sa stretlo desať súťažiacich z okresu Žilina, ktorí si zmerali sily v štyroch disciplínach – interpretácia spravodajského textu, interpretácia reklamného textu, rozhovor so zaujímavým človekom a moderovanie vlastnej relácie. Odborná porota v zložení Tibor Kubička, Lucia Langová a Michaela Pastorková hodnotila výslovnosť, úroveň dodržiavania pravidiel slovenského jazyka, presvedčivosť prejavu či schopnosť zaujať poslucháča.

Súťažilo sa v dvoch vekových kategóriách (15 – 18 rokov a 19 -25 rokov). Víťazom prvej kategórie sa stala Lívia Lukácsová z Gymnázia sv. Františka z Assisi. „Veľmi sa mi to páčilo. Počas súťaže vládla príjemná, uvoľnená atmosféra. Súťaž otvára dvere ľuďom do „sveta“ moderátorov. Človek si môže vyskúšať, aké je to moderovať reláciu pred publikom. Je úžasné, že je tu takáto možnosť,“ hovorí sympatická študentka Lucia.

Na druhom mieste sa umiestnila Anetta Planietová zo Súkromnej strednej odbornej školy. Tretie miesto obsadili Tereza Pašková a Dorota Kresaňová, obe z Gymnázia bilingválneho. V druhej vekovej kategórii získala prvé miesto Begüm Tunčerová z Gymnázia bilingválneho. „Do súťaže som sa zapojila najmä preto, aby som sa naučila zbaviť trémy, pracovala na zlepšení ústneho prejavu a získala spätnú väzbu od poroty. Som vďačná za úžasnú skúsenosť a príjemnú atmosféru, ktorá vládla počas celej súťaže.“

Víťazky oboch kategórii Lívia Lukácsová a Begüm Tunčerová postúpili do krajského kola. Ak v ňom uspejú, čaká ich celoslovenské finále, ktoré sa uskutoční 26. októbra v Banskej Bystrici.