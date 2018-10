Simulovaná letecká nehoda preverila súčinnosť záchranných zložiek

Zásah pri simulovanej leteckej nehode na Letisku Žilina v Dolnom Hričove preveril v stredu súčinnosť záchranných zložiek letiska a integrovaného záchranného systému.

18. okt 2018 o 8:20 TASR

Podľa výkonného riaditeľa Letiskovej spoločnosti Žilina, a. s., Ronalda Wilczeka pri cvičení prvýkrát použili bývalý vládny špeciál, ktorý bol odstavený priamo na ploche letiska.

"Scenár bol taký, že v konečnom priblížení sa k letisku došlo k nasatiu vtáctva do motora, deštrukcii motora a následnému požiaru. Požiar sa rozšíril aj do kabíny pre cestujúcich a následkom deštrukcie motora došlo k tvrdému pristátiu a rôznym zraneniam pasažierov na palube," povedal Wilczek.

Regionálny lekár Falck Záchranná Oleksandr Opanasenko doplnil, že išlo o cvičenie spolupráce medzi záchrannými zložkami, viacerými poskytovateľmi záchrannej zdravotnej starostlivosti v rámci regiónu, spoluprácu s políciou, hasičmi, letiskovými službami. "Ide o viaceré zložky, ktoré sa musia naučiť spolupracovať a vylepšiť spoluprácu. Bol som na rovnakom cvičení pred troma rokmi ako účastník. Momentálne vidím zásadné rozdiely, ktoré sú skôr pozitívne. Lepšie spolu komunikujeme. A myslím si, že po predošlom podobnom cvičení sme sa poučili, podelili so získanými skúsenosťami a teraz sa ich snažíme uviesť do praxe," podotkol Opanasenko.

Podľa vedúceho útvaru technickej obsluhy Letiskovej spoločnosti Žilina a veliteľa zásahu Ľuboša Vlčeka bola situácia vo vnútri lietadla veľmi komplikovaná, pretože v trupe je obmedzený priestor pohybu. "Ale bola určite zvládnutá. Je to len cvičenie, realita by asi bola psychicky oveľa náročnejšia. Ale myslím si, že by sme to zvládli. Máme špecializované výcviky na letiskách s výcvikovými centrami, či už je to Frankfurt alebo Viedeň. Ale trup lietadla je naozaj realite najbližší," dodal Vlček.

Letisková spoločnosť Žilina, a. s., je prevádzkovateľom medzinárodného letiska regionálneho charakteru v Dolnom Hričove. "Letisko je hlavným centrom Žilinskej univerzity pre výcvik pilotov. Nepravidelná doprava využíva predovšetkým aerotaxi lety alebo 'CARGO' lety na prepravu malého nákladu. Využíva ho napríklad letectvo Ozbrojených síl SR, ale aj špeciálne lety pre transplantačný program Univerzitnej nemocnice v Martine," uzatvorila marketingová manažérka Letiskovej spoločnosti Žilina Zdena Pištíková.