FOTO: Takto vyzeral Deň otvorených dverí s MŠK Žilina

Fanúšikovia si pozreli miesta, na ktoré sa za bežných okolností nedostanú.

17. okt 2018 o 12:36 Dominika Mariňáková

Futbalový klub MŠK Žilina v pondelok po tretí raz otvoril brány svojho štadióna. Po Dni s MŠK v lete 2016 a minuloročnej premiérovej akcii Deň otvorených dverí, ktorá sa konala na všetkých fortunaligových štadiónoch, mali fanúšikovia aj tentoraz možnosť nahliadnuť do futbalového zákulisia.

„Oproti minulému roku sme mali zopár noviniek. Znova sme urobili tour po štadióne, ukázali sme ľuďom menej bežné miesta, snažili sme sa oživiť exkurziu rozprávaním, osobnými zážitkami,“ prezradil Martin Kollár, mediálny manažér MŠK Žilina.

Modlitba pred každým zápasom

Púť po štadióne odštartovali návštevníci v Kaplnke svätého Krištofa: „Tentoraz sme začali práve ňou. Je jedinečná, bola prvou a donedávna jedinou na Slovensku. Pred každým zápasom v nej prebieha modlitba, spojená so športovou tématikou,“ hovorí Kollár.

V rámci prehliadky fanúšikovia navštívili Sieň slávy, presscentrum, kabínu či spoločenskú miestnosť pre hráčov. Podľa slov mediálneho manažéra by sa viacerí za svoj prejav pred médiami vôbec nemuseli hanbiť: „Chceli sme, aby zažili, ako to skutočne prebieha. Napríklad, posadili sme deti na trénerské stoličky v pressku, nech skúsia zhodnotiť zápas. Ostatní im kládli otázky ako novinári. Niektorí sa veru suverénne chytili, mohli mať desať rokov, ale hneď začali rozprávať o víťaznom zápase.“

Fanúšikovia dávajú energiu

Najmenších fanúšikov upútala aj šatňa žltozelených: „Pýtali sa, kde sedia konkrétni hráči, boli radi, že si môžu pozrieť ich poličky s kopačkami.“ Na záver si záujemcovia zatrénovali s hráčmi A-tímu priamo na hracej ploche.

„Myslím, že to bolo veľmi dobré. Ľudia prišli aj do šatne, videli štadión, cítili tunajšiu atmosféru. Zároveň nám dali energiu, ktorú potrebujeme, pretože nám niekedy chýba. Verím, že to prenesú aj do zápasov, že nás prídu podporiť aj na ne,“ podelil sa o svoje dojmy kapitán Michal Škvarka.

Potešilo ho, že prišla mladá generácia: „Ľudia prišli aj s deťmi, čo je určite lepšie, ako keby sedeli doma pri počítačoch. Fanúšikovia majú k nám, hráčom, zas o čosi bližšie. A presne o to ide, veď vytvárame rodinný klub.“

Finišujú so zbierkou pre nemocnicu

Počas štyroch hodín sa na štadióne vystriedalo niekoľko stoviek fanúšikov. Najbližšie budú môcť stretnúť svoje futbalové idoly začiatkom decembra, keď budú šošoni sprevádzať Mikuláša do jedného z nákupných centier Žiliny.

V týchto dňoch MŠK Žilina finišuje s finančnou zbierkou z charitatívno-exhibičného Zápasu hviezd k oslave 110 rokov založenia klubu, ktorá poputuje na schodiskovú plošinu pre vozíčkarov na detské oddelenie žilinskej nemocnice.