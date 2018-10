Žilina dostala rozsudok v kauze Aupark, súd zamietol náhradu škody

Okresný súd v Žiline koncom apríla žalobu v celom rozsahu zamietol.

17. okt 2018 o 9:47 Alexandra Janigová

ŽILINA. Kauza Aupark sa v Žiline už niekoľko rokov ťahá po súdoch. Postupne sa mestu darí víťaziť v jednotlivých sporoch, kde sú v hre milióny eur.

Aktuálne vedie mesto súdne konanie, v ktorom je žalovaná Slovenská republika zastúpená Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Predmetom konania je náhrada škody vo výške 1,3 mil. eur, ktorá mala spoločnosti GETWAY MANAGEMENT, a.s. vzniknúť v súvislosti s údajným omeškaním výstavby obchodného centra Aupark.

Omeškanie malo mať na svedomí rozhodnutie stavebného úradu mesta Žilina. Ak by bola uvedená spoločnosť v tomto súdnom konaní úspešná, ministerstvo by muselo uhradiť škodu a mestu Žilina by hrozilo, že si ministerstvo bude voči nemu uplatňovať regresný nárok. Okresný súd v Žiline koncom apríla však túto žalobu v celom rozsahu zamietol. Minulý týždeň obdržalo mesto Žilina písomný rozsudok v tomto spore, ktorý však ešte nie je právoplatný, žalobca sa voči nemu môže odvolať. Spor tak bude mať pravdepodobne dohru až na krajskom súde.

„Budeme aj naďalej pokračovať vo svojom dosiaľ úspešnom úsilí, pretože od začiatku zastávame názor, že mesto Žilina developerským spoločnostiam škody nikdy nespôsobilo. Aktuálne doručený rozsudok potvrdzuje pozíciu mesta,“ povedal žilinský primátor Igor Choma. V tejto veci mesto zastupuje advokátska kancelária HADBÁBNA & spol., s.r.o., ktorá mesto úspešne zastupovala aj v súdnom konaní o náhradu škody v celkovej výške 17,5 mil. eur. Takúto sumu požadovala spoločnosť GETWAY MANAGEMENT, a.s. ako náhradu škody za prieťahy pri výstavbe. Okresný i krajský súd túto žalobu zamietol, mesto teda túto sumu nemuselo platiť.

Počiatky sporov súvisia s predajom pozemkov na Štúrovom námestí pre výstavbu nákupného centra Aupark. Predaj schválilo na návrh vtedajšieho primátora Jána Slotu mestské zastupiteľstvo ešte v decembri 2003. Námestie vtedy predali za 50 miliónov slovenských korún. Nástupca Jána Slotu primátor Ivan Harman však výstavbu obchodného centra zastavil, predaj označil za nevýhodný a napadol ho na súde. Investor projekt previedol na inú spoločnosť, ktorá v budovaní obchodného centra pokračovala. Následne si však uplatňovala v súvislosti s údajným omeškaním výstavby náhradu škody vo výške 17,5 milióna euro priamo od mesta Žilina a škodu 1,3 mil. od Slovenskej republiky.