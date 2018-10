Terchovský polmaratón potešil počtom účastníkov, malebnou prírodou i prekonanými rekordmi

Na detskom behu štartovalo 140 detí.

16. okt 2018 o 13:48 Dominika Mariňáková

Terchová v sobotu patrila jánošíkom v teniskách. Na 4. ročníku Terchovského polmaratónu sa zúčastnilo 260 bežcov v kategóriách dospelých a 140 detí na detskom behu.

Trať viedla nádherným prostredím Malej Fatry. Účastníci štartovali z Terchovej, odkiaľ zamierili do skalnatých Tiesňav a následne Štefanovej, až po stanicu lanovky vedúcej na Chleb. Na výber mali polmaratónsku (21 km) i kratšiu trasu (10 km).

"Neprekonali sme síce rekord, ale s účasťou sme spokojní. Bolo nádherne počasie a veľký záujem aj zo strany divákov a turistov, ktorí Terchovú navštívili," prezradil organizátor podujatia Milan Laurenčík.

Hoci počty neboli rekordné, časy už áno. "Padli časové rekordy vo všetkých kategóriách, čo značí, že nášho podujatia sa zúčastňujú stále kvalitnejší bežci. Napĺňa nás to odhodlaním pokračovať v jeho organizácii aj ďalej.

Už teraz pripravujem projekt v rámci EZÚS TRITIA a chceli by sme náš beh dostať do väčšieho povedomia ľudí v susediacich krajoch s naším krajom v Českej republike a Poľsku. Osobne sa teším na piaty ročník, lebo to znamená, že Terchovský polmaratón sa zaradil medzi tradičné podujatia organizované v Terchovej," doplnil Laurenčík.

Výsledky

Muži, 21 km: 1. Miroslav Ilavský (Jogging klub Dubnica) 1:13:06, 2. Jakub Benko (ŠK KOMPAS) +4:06, 3. Ján Červeň (Bežecký klub Dolný Kubín) +8:35, 4. Ľubomír Karaba (TJ Dynamo DK) +11:47, 5. Robert Hanesch (Martin) +12,51...

Ženy, 21 km: Barbara Chrenková (Jogging klub Dubnica) 1:31:12, 2. Lenka Škutová (KBBS Turčianske Teplice) +4:35,2, 3. Danica Redechová (ŠKP Bratislava) +4:35,9, 4. Beáta Rusnáková +8:34,1, 5. Monika Kusendová (Atletika N. Mesto nad Váhom) +8:34,8...

Muži, 10 km: 1. Andrzej Dlugosz (Ubiquinol) 00:35:45, 2. Robin Bučo (AK ZTS Martin) +00:55, 3. Martin Hatala (Moji ľudia Černová) +3:52, 4. Martin Dikoš +6:15, 5. Dalibor Jakal (obec Svinná) +7:59.

Ženy, 10 km: 1. Katarína Paulínyová (AK ZTS Martin) 00:38:03, 2. Radka Prívarová (Nadácia anjelské krídla) +2:19, 3. Silvia Ďungelová (THE RUNning team Teplička n. Váhom) +3:47, 4. Zuzana Jančiová (Moji ľudia Černová) +4:24, 5. Slávka Zelníková (Šerikáči Čadca) +10:32.