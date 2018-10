Pinerola vysoko zdolala oslabené MŠK

Žilinčania cestovali do Bratislavy len so šiestimi hráčmi.

16. okt 2018 o 8:14 Tomáš Hládek

Pinerola Bratislava – MŠK Žilina futsal 8:1 (5:0)

Góly: 4. Valdemir Da Silva, 6., 12. a 40. Bruno, 10. Hájek, 20. Wesley, 24. Zaťovič, 27. Kyjovský – 28. Baranovič. Rozhodovali Molnár – Grom, 100 divákov. Bez kariet.

MŠK ŽILINA: Koleno – Ďuratný, Ostrák, Gavrilov, Gábor, Baranovič, Ondrúšek.

Žilinčania pricestovali do Bratislavy v značne oklieštenej zostave. Do brány putoval kapitán Koleno, ktorý mal od úvodu, čo robiť. Pinerola od začiatku zápasu bola herne dominantnejšia a zatlačila Žilinčanov. V prvom polčase prakticky domáci rozhodli o výsledku, keď po dvoch góloch Bruna a jednom presnom zásahu Valdemira, Hájka a Wesleyho viedli 5:0 Po zmene strán zvýšili vedenie Bratislavčanov Zaťovič a Kyjovský. Čestný úspech Žilinčanov zaznamenal v 28. minúte Baranovič. Skóre duelu uzavrel v posledných sekundách Bruno, ktorý tak skompletizoval som hetrik.

Miroslav Gibala (športový manažér MŠK): „Situácia počas týždňa sa nevyvinula podľa našich predstáv. Dvaja hráči cestovali s reprezentáciou do Argentíny a vypadli nám hráči aj zo zdravotných dôvodov. S prístupom chalanov, ktorí nastúpili sme spokojní. Pinerola nastúpila v plnej sile a z našej strany to nebolo možné ustáť fyzicky v takom počte. Hrali sme väčšinu zápasu power-play, aby sme sa aspoň trocha vyrovnali Pinerole. Cez týždeň musíme vyriešiť otázku kádra. Máme úzky káder a pri podobných situáciách, ako nastala práve tento týždeň, je to problém.“

Ostatné výsledky: Lučenec – Wild Boys 3:2, Banská Bystrica – Levice 1:7, Barabéri – Bíli Andeli 2:3, Makroteam Žilina mal voľno.

1. Lučenec 3 3 0 0 19:3 9

2. Pinerola 4 3 0 1 25:10 9

3. Makroteam 3 2 1 0 13:6 7

4. B. Bystrica 5 2 1 2 20:26 7

5. Wild Boys 4 2 0 2 10:6 6

6. MŠK Žilina 4 1 1 2 13:23 4

7. Levice 3 1 0 2 7:9 3

8. Bíli Andeli 4 1 0 3 7:23 3

9. Barabéri 4 0 1 3 10:18 1