Krásne počasie privítalo účastníkov Behu Súľovskými skalami

Andrej Foltín nahradil na najvyššom stupni Žilinčana Andreja Paulena, ktorý tento rok neštartoval.

15. okt 2018 o 17:23 Tomáš Hládek

V obci Súľov sa konal už štvrtý ročník Behu Súľovskými skalami. Účasť mala aj tento rok stúpajúcu tendenciu a na štart sa postavilo 732 bežcov z piatich krajín, z ktorých nedorazili do cieľa iba šiesti.

Bonusom pre štartujúcich bolo krásne počasie, ktoré privítalo bežcov v malebnom prostredí Súľovských skál.

„Vyšlo nám úžasné počasie, to je to najviac, čo si organizátor môže želať. Nevyskytli sa ani žiadne vážne úrazy. Boli to len odreté kolená, jeden ľahší kolaps, no všetko dobre dopadlo. To patrí k športu. Bolo aj trocha teplejšie a záťaž na organizmus je predsa iná,“ opisuje priebeh behu riaditeľ pretekov Slavomír Strečanský.

Beh nepostretne rovnaký osud ako bikemaratón

V Súľove bolo opäť všetko pripravené na vysokej úrovni. Organizácia bežeckých pretekov ničím nezaostávala za úrovňou bikemaratónu, ktorý organizovala práve skupina okolo Strečanského. Pre organizátorov je teda dôležité, aby ľudia boli spokojní, čo v Súľove platilo. „Ľudia odchádzali vysmiati, užili si krásnu súľovskú prírodu,“ dodáva Strečanský.

Tento rok napísal bikemaratón v Súľove zrejme svoj posledný, dvadsiaty, ročník. Beh však podobný osud nečaká. „Áno bude ďalší ročník. Pevne verím, že sa ľudia vrátia do Súľova aj na ďalší rok,“ prezradil exkluzívne pre My Žilinské noviny riaditeľ Behu Súľovskými skalami Slavomír Strečanský.

Podujatia v Súľove sa snažia organizátori neustále vylepšovať. „Necháme si teraz všetko prejsť hlavou. Pozrieme si reakcie ľudí, ako sa im trasy pozdávali. Doteraz sme každý rok robili určité úpravy na trasách. Už sme si povedali, že aj stačilo a že by sme to už mohli nechať tak, ako to je. Uvidíme však, čo na to povedia ľudia a aké bude ich hodnotenie, či sme sa posunuli k lepšiemu. Robíme akciu pre ľudí a zmeny budú len také, o ktoré bude vyslovene záujem,“ uzavrel Strečanský.

Víťazom najdlhšej trasy Andrej Foltín, na kratších trasách sa radovali Ďurica a Pavlík

Na štart najdlhšej, 17 kilometrov dlhej trasy, sa postavilo 303 štartujúcich. Okrem slušnej porcie kilometrov si pretekári museli poradiť s prevýšením 850 výškových metrov. Trasu najlepšie zvládol Andrej Foltín, ktorý ju odbehol za jednu hodinu, 30 minút a 54 sekúnd. Druhý do cieľa dorazil Ján Ďurmek so stratou dve a trištvrte minúty. Tretie miesto obsadil Peter Ceniga, ktorý dobehol do cieľa pol minúty za Ďurmekom. Medzi ženami sa z prvenstva radovala Ivana Gajdošíková pred Evou Lopatovou a Rebekou Rizmanovou.

Na strednej trase, ktorá merala 10,5 kilometra, sa najviac darilo Petrovi Ďuricovi, S časom 50 minút a 38 sekúnd sa stal absolútnym víťazom strednej trasy. Druhý do cieľa dobehol Miroslav Lukáč a tretie miesto sa ušlo Jozefovi Chupekovi. Medzi ženami sa víťazkou stala Michaela Kucháriková pred Ľubomírou Miníkovou a Jankou Pialovou.

Najkratšia trasa merala 6,7 kilometra s prevýšením vyše 200 výškových metrov. O víťazstvo zvádzali tuhý boj až do cieľa traja pretekári, ktorí dobehli v rozmedzí trinástich sekúnd. Najrýchlejší z tejto trojice bol Ivan Pavlík. Druhý skončil Filip Rybár z Rajca a tretie miesto obsadil Ľuboslav Palguta. Víťazkou medzi ženami sa stala Zsofka Nanová, ktorá porazila o 41 sekúnd Nikolu Ondriškovú zo Žiliny a o skoro dve minúty Luciu Vagáňovú.

Výsledky:

17 km – Muži: 1. Andrej Foltín 1:30:54 hod., 2. Ján Ďurmek + 02:45, 3. Peter Ceniga + 03:15.

17 km – Ženy: 1. Ivana Gajdošíková 1:55:04 hod., 2. Eva Lopatová + 02:06, Rebeka Rizmanova + 04:16.

10,5 km – Muži: 1. Peter Ďurica 50:38 min., 2. Miroslav Lukáč + 00:38, 3. Jozef Chupek + 01:58.

10,5 km – Ženy: 1. Michaela Kucháriková 59:50 min., 2. Ľubomíra Miníková + 02:17, 3. Janka Pialová + 05:39.

6,7 km – Muži: 1. Ivan Pavlík 28:40 min., 2. Filip Rybár + 00:05, 3. Ľuboslav Palguta + 00:13.

6,7 km – Ženy: 1. Zsofka Nanová 30:56 min., 2. Nikola Ondrišková + 00:41, 3. Lucia Vagáňová + 01:58.