Na Spiši pokorili hranicu sto bodov

Žilinskí basketbalisti si pripísali prvý triumf na ihriskách súperov od svojho minuloročného návratu do extraligy.

15. okt 2018 o 12:12 Ján Hatala

V druhom kole najvyššej súťaže cestoval tím PP & TV RAJ na Spiš. Pred týždňom, v úvodnom kole extraligy obaja súperi, Žilina i Spišská Nová Ves, pod vlastnými košmi prehrali. Spišiaci v derby so Svitom, Žilinčania s Prievidzou. S predsavzatím zapísať si do tabuľky prvé víťazstvo išli do zápasu domáci i hostia. Po herne i číselne vyrovnanom prvom polčase po prestávke boli lepším tímom hostia a zaslúžene si domov odviezli body za víťazstvo.

BK 04 AC LB Spišská Nová Ves – PP & TV RAJ Žilina 88:101 (23:21, 46:40, 65:71)

Za Spišskú Novú Ves najviac bodov: Williams 20, Prescutti 16, Rocca 14.

Body Žiliny: Rožánek 26, Dickson 21, Jackson 19, Merešš 11, Stanojevič 10, Podhorský 9, Tot 5, Ďuriš 0, Mátych 0.

Trestné hody: 26/16 – 34/19. Fauly: 27 – 22. Päť faulov: Marshall, Juríček – Merešš. Trojky: 12 – 2. Rozhodcovia: Tomašovič, Šarišský, Perečinský. Štvrtiny: 23:21, 23:19, 19:31, 23:30.

Vychutnajte si ukážkovú spoluprácu Róberta Rožánka s Jakubom Merrešom.

„Mali sme týždeň na dôslednú prípravu na súpera. Zápas s Prievidzou pred týždňom ukázal naše plusy, na ktorých chceme stavať. Verím, že v Spišskej Novej Vsi predvedieme kvalitný výkon, ktorý nás poženie na ceste za víťazstvom,“ povedal pred odchodom zo Žiliny tréner Ivan Kurilla. A to vedel, že pre zranenie nebude mať v zápase k dispozícii jedného z kľúčových hráčov Blagojeviča.

Jeho slová neboli „do vetra“. Žilinský tím na Spiši nesklamal, od začiatku hral s domácim mužstvom vyrovnanú partiu. V 7. minúte po trojke Rožánka viedol 14:12, vzápätí 16:12, ale posledné tri minúty ochabol v koncentrácii a úvodnú štvrtinu prehral o dva body. Na začiatku druhej desaťminútovky trafili domáci krátko po sebe tri trojky a v 13. minúte vyhrávali 34:25. Ako sa ukázalo neskôr, bol to ich najvyšší náskok v zápase.

Ešte do prestávky sa podarilo hosťom znížiť a krátko po začiatku 2. polčasu Rožánek vyrovnal na 48:48. Spišskej Novej Vsi sa ešte raz podarilo Žiline odskočiť (62:55 v 26. min.), ale od tej chvíle im opraty zápasu zobrali z rúk definitívne Žilinčania. Tretiu štvrtinu vyhrali 31:19, ujali sa vedenia 65:71, ale vyhraté ešte nemali. Domáce mužstvo s veľkým vypätím dokázalo v 34. minúte vyrovnať (na 75:75 a 77:77), ale viac mu hostia nedovolili. O dve minúty neskôr už na ukazovateli skóre svietil stav 80:88 a víťazstvo už Žilinčania nepustili z rúk. Bolo zaslúžené a je najlepšou pozvánkou na najbližší zápas doma so Svitom!

Po kompletnom odohratí druhého kola SBL vyhlásili zástupcovia súťaže Ideálnu päťku kola i najlepšieho slovenského a zahraničného hráča. Obe individuálne ocenenia putujú zásluhou dvojice Róbert Rožánek - DeAndre Dickson do Žiliny. Obaja sa zároveň dostali aj do Ideálnej päťky 2. kola.

Ostatné výsledky 2. kola: Svit – Komárno 84:71 (45:33), Levice – Lučenec 97:71 (46:29), Inter Bratislava – Handlová 98:50 (57:29). Prievidza mala voľno. V dohrávke 1. kola Lučenec prehral doma s Komárnom 59:71 (42:35).

1. Svit 2 2 0 193 : 145 4

2. Levice 2 2 0 174 : 143 4

3. Žilina 2 1 1 174 : 171 3

4. Komárno 2 1 1 142 : 143 3

5. Inter 1 1 0 98 : 50 2

6. Prievidza 1 1 0 83:73 2

7. Lučenec 2 0 2 130 : 168 2

8. Sp. N. Ves 2 0 2 162 : 210 2

9. Handlová 2 0 2 122 : 175 2

V tomto týždni sú v extralige na programe dve kolá, v poradí tretie v stredu, štvrté v sobotu. PP & TV RAJ Žilina hrá v stredu doma so Svitom, v sobotu má voľno.

So Svitom sa v minulej sezóne stretli Žilinčania štyrikrát, všetky zápasy prehrali trojciferným rozdielom (postupne vo Svite 87:107 a 89:123, doma 83:100, 75:107). Tentoraz pôjde domáce mužstvo jednoznačne za lepším výsledkom.

Program 3. kola v stredu 17. októbra: PP & TV RAJ Žilina – BK Iskra Svit (Športová hala Spojenej školy na Rosinskej ceste, 18.00 hod.), Handlová – Prievidza, Lučenec - Inter Bratislava, Levice – Komárno. Spišská Nová Ves má voľno.

Program 4. kola v sobotu 20. októbra: Svit – Levice, Inter Bratislava – Komárno, Prievidza – Lučenec, Spišská Nová Ves – Handlová. Žilina má voľno.