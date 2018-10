Žilina prehrala v Detve

Vlci sa museli v Detve zaobísť bez Baleja a Hunu.

14. okt 2018 o 20:27 TASR, Tomáš Hládek

HC 07 Detva – MsHK DOXXbet Žilina 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Góly: 23. Murček (Puliš), 59. Murček (Puliš, Ščurko) – 48. Ručkay J. (Hrazdíra). Rozhodovali Konc, Haszonits – Kacej, Pálkövi, 511 divákov. Vylúčení: 1:1.

DETVA: Petrík – Chovan Martin, Kuklev, Fekiač, Sládok, Hraško, Jendroľ, Gachulinec, Šimon – Ščurko, Murček, Puliš – Ďaloga, Fekiač, Žilka – Surový, Magogin, Král – Tibenský, Valent, Chovan Matúš.

ŽILINA: Horčička – Kučný, Jankovič, Pastor, Bagin, Piegl, Matejka, Mendrej, Žilin – Barta, Podešva, Síkela – Jenčík, Surovka, Huna Ru. – Beránek, Ručkay J., Hvila – Hrazdíra, Rehák, Ondruš.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Žilinčania sa museli v Detva zaobísť bez Jozefa Baleja. K Balejovi sa pridal aj Rudolf Huna, ktorý síce bol písaný na súpiske, no do zápasu nezasiahol. V druhej minúte prvýkrát ohrozili Žilinčania detviansku bránku, ale po nepríjemnom páde domáceho brankára a následnej šarvátke sa pokračovalo v hre naďalej bez gólu. Detvania sa pokúšali skórovať strelami z úrovne modrej čiary, ale nedarilo sa im to. V 5. minúte vyslal Hvila delovku na Petríka, ale on a chvíľu nato ani Žilin domáceho brankára neprekonali. V 7. minúte bol na trestnej lavici hosťujúci Žilin a Detva si prvýkrát zahrala presilovú hru. V nej mala najväčšiu možnosť skórovať po prihrávke Puliša na Ščurka. Žilinčania sa po oslabení dostali do viacerých šancí, ale ani jednu nedokázali premeniť. V 14. minúte bolo pred detvianskou bránkou opäť horúco, ale brankár Petrík si aj naďalej udržiaval čisté konto. V závere tretiny sa nepresadili Ďaloga a po ňom ani Martin Chovan, ktorého delovka bez prípravy skončila na plexiskle.

Druhá tretina sa začala opatrne. Prvý náznak šance sa zrodil na strane Žiliny, ale stroskotal na výborne chytajúcom Petríkovi. V následnom rýchlom protiútoku prekvapil všetkých a najmä žilinského brankára Murček, ktorý sa dostal k odrazenému puku po strele Puliša a jeho strela prepadla za Horčičkov chrbát. Od tohto momentu sa hra otvorila a oba tímy predvádzali útočný a divácky atraktívny hokej. Ďalším detvianskym hrdinom mohol byť Matúš Chovan, ale jeho pokus sa gólom neskončil. Vo veľkej príležitosti sa ocitol aj domáci Ščurko, ale odrazený puk sa mu nepodarilo dostať do žilinskej bránky. V 29. minúte unikol detvianskym obrancom Rehák, ale puk skončil v lapačke Petríka. Detvania mali na hokejkách puk čoraz častejšie, ale zvýšiť skóre sa im po viacerých šanciach naďalej nedarilo. V 31. minúte Ščurko opäť minul a príležitosť na vyrovnanie mal na opačnej hosťujúci Ručkay, ktorého opäť vychytal Petrík. Tri minúty pred koncom tretiny si hostia vybojovali výhodu presilovej hry po seknutí Ďalogu. Detvania však výbornou obrannou hrou neumožnili Žilinčanom utvoriť si žiadnu nebezpečnú príležitosť.

V úvode tretej tretiny sa chopili šance detvianski hokejisti, keď sa v obrovskej príležitosti ocitol Matúš Chovan, ale jeho možnosť zneškodnil žilinský brankár. Detva naďalej pokračovala v tlaku, čím znemožňovala hosťujúcim hráčom vyrovnať. Žilinčanom sa však podarilo vyrovnať. Po Chovanovej strate sa k puku dostal Hrazdíra, ktorý ho poslal Ručkayovi a ten sám voči Petríkovi uspel. Po inkasovanom góle kopila Detva zakázané uvoľnenia, čo však Žilinčania nedokázali využiť. Štyri minúty pred koncom bol pri mantinely tvrdo dohraný Piegl, čo malo za následok rozbité plexisklo. Rozhodcovia následne poslali oba celky do šatní. Aj po návrate zo šatní domáci často vyhadzovali puk na zakázané uvoľnenia. Šesťdesiatsedem sekúnd pred koncom rozhodcovia na prekvapenie Žilinčanov neodpískali zakázané uvoľnenie. Puk sa dostal k Murčekovi a ten prekonal Horčičku. Žilinská lavička po tomto okamihu cítila krivdu a hodnú chvíľu sa v Detve opäť nehralo. Hostia odvolali brankára, no vyrovnať sa im už nepodarilo.