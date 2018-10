Kráľovná jazzových huslí Regina Carter aj Yellowjackets na Jazzákoch v Žiline

14. okt 2018 o 17:49 Zuzana Pálenčíková

ŽILINA.Už šesť rokov sa október v Žiline spája so svetovým jazzom, ktorý na medzinárodný festival Bratislavské jazzové dni v Žiline prináša umelecká agentúra Art Team a občianske združenie Artculture. Festival z verejných zdrojov finančne podporili Fond na podporu umenia a mesto Žilina. Program šiesteho ročníka opäť sľubuje unikátne hudobné zážitky.

Festival začína v komornej atmosfére v hudobnej kaviarni Art Café na Pernikárskej ulici v Žiline vo štvrtok 18. októbra o 19. hodine, kde si môžete grátis vychutnať vystúpenie mladého progresívneho jazzového zoskupenia Martin Mičian Quintet.

Hlavný koncert festivalu sa uskutoční v priestoroch Veľkej sály Mestského divadla Žilina v nedeľu 21. októbra o 18. hodine. Festival hudobne otvorí víťaz medzinárodnej súťaže mladých jazzových talentov Žilina International Jazz Contest 2018.

Tento rok odbornú porotu zaujalo medzinárodné zoskupenie Lájos Tóth New Quartet. Medzi hlavné hviezdy tohtoročného festivalu patrí energická afroamerická jazzwomanka a huslistka Regina Carter. O jej tvorbe časopis Time napísal, že zavádza poslucháčov do budúcnosti jazzu. Kráľovná jazzových huslí Regina Carter (mimochodom, sesternica jazzového saxofonistu Jamesa Cartera) sa už v dvanástich rokoch stala členkou symfonického orchestra.

Keď mala šestnásť, učaroval je jazz. V najtvrdšej jazzovej konkurencii v New Yorku sa jej hudobnými partnermi stávajú Aretha Franklin, Billy Joel, Steve Turre, Kenny Barron, Cassandra Wilson, Oliver Lake či The String Trio of New York. Na jej hudbu vplýva európska klasická hudba, na ktorej vyrastala. V poslednom období sa výraznejšie zaoberá africkými inšpiráciami. Patrí medzi najkreatívnejšie ženské jazzové osobnosti. Reginu Carter bude na koncerte sprevádzať jedna z najoceňovanejších a najdlhšie fungujúcich slovenských jazzových formácií, skupina AMC Trio.

Festival tento rok vyvrcholí koncertom amerického jazzového saxofonistu, skladateľa a aranžéra Boba Mintzera, ktorý výrazne ovplyvnil americkú jazzovú scénu. Bob Mintzer tentokrát vystúpi so svojím domovským legendárnym jazz fusion kvartetom Yellowjackets. Títo dvojnásobní držitelia Grammy v obmenenej zostave fungujú a vystupujú na svetových pódiách už 40 rokov. Nahrali takmer 30 albumov a boli 17-krát nominovaní na cenu Grammy. Neuveriteľná chémia a hudobná príťažlivosť, ktorá v kultovej kapele Yellowjackets funguje už roky, sa pretavuje aj do ich živých vystúpení, na ktorých svojich fanúšikov neustále hudobne prekvapujú.

Vstupenky na túto jedinečnú žilinskú jazzovú udalosť si môžete kúpiť online prostredníctvom siete Ticketportal alebo osobne v pokladnici Mestského divadla Žilina.