Kým to budem zvládať, ešte potiahnem, smeje sa po extraligovom návrate florbalistka Jelínková

Počas zápasu s Chodovom mala na sebe dres so svojím dievčenským priezviskom - Košturiaková.

13. okt 2018 o 10:23 Dominika Mariňáková

Na jar odohrala posledné ligové duely v najvyššej českej florbalovej súťaži a sľubovala, že od florbalu si dá prestávku. Volalo po nej telo, práca i rodinný život, ktorý v lete naplno naštartovala svadbou s českým reprezentantom Janom Jelínkom. Okrem svadby stihla počas prázdninových mesiacov absolvovať aj nejaké turnaje, ale pri otázkach o návrate potvrdzovala svoju názorovú trvanlivosť.

V šiestom kole ženskej extraligy však priaznivci pražského celku Ivanti Tigers v zápase proti Chodovu opäť videli na ihrisku známu „24-ku“. Lucia Jelínková, rodená Košturiaková, sa vrátila späť do hry.

Rozohrala sa v B-tíme

O rodáčku z Varína, ktorá v spomínanom stretnutí zaznamenala dva body (1+1) bol po víkende veľký záujem. Ona sama ale veľký význam svojmu návratu do extraligového florbalu dávať nechce: „Svoj návrat by som príliš nepreceňovala. V priebehu pauzy som si uvedomila, že ma florbal naozaj baví a v nejakej forme by som ho chcela hrať ďalej. Hľadala som vhodný tím, lákala ma nižšia mužskú súťaž, ale nakoniec som, vzhľadom na neskoré časy tréningov, skončila v B-tíme Tigers.“

Do najvyššej súťaže teda neskočila bez prípravy. Navyše, rezerva Tigers má tréningy spoločne s prvým družstvom, takže Jelínková bola po celý čas, takpovediac, v centre diania.

„Tím prešiel v lete veľkou generačnou obmenou, nakoniec som teda kývla na možnosť ešte chvíľku pomôcť. Kým to budem psychicky a fyzicky zvládať a budem mať tímu čo dať, tak to teda ešte potiahnem,“ povedala s úsmevom.

Slušný výkon prísľubom do ďalších bojov

Hoci Tigers napokon spomínaný duel prehrali 3:5 a momentálne im v tabuľke patrí piate miesto, Jelínkovej výhľad do pokračovania sezóny je optimistický: „Na zápas som nastúpila asi po pol roku a dvoch tréningoch, takže príprava nebola ideálna. Na druhej strane, cítila som sa celkom dobre a myslím, že sme predviedli slušný výkon. Ukázali sme, že aj v tejto sezóne môžeme predvádzať dobrý florbal a merať sa s najlepšími. Azda to bude pre tím nová motivácia do ďalších bojov. Máme na čom pracovať.“