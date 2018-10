O schopnostiach príslušníkov pluku svedčia ich výsledky

Príslušníci 5. pluku špeciálneho určenia v Žiline sú vycvičení na veľmi vysokej úrovni, fyzicky a psychicky odolní, o čom svedčia aj ich výsledky v zahraničných misiách.

Pri príležitosti besedy s nestormi výsadkového vojska v rámci osláv 25. výročia založenia 5. pluku špeciálneho určenia a Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR) to v piatok v Mestskom divadle v Žiline povedal plukovník vo výslužbe František Stavný, prvý riaditeľ slovenského Vojenského spravodajstva.

"Na začiatku októbra som bol na 28. kongrese Únie európskych výsadkových veteránov, na ktorom sa hovorilo o českých i slovenských špeciálnych silách. Boli tam tí, ktorí čerstvo odchádzali do zálohy alebo dôchodku. A porovnávali, pretože s niektorými misiami sa stretávali osobne. Či už v Afganistane, v Európe v oblasti Balkánu alebo v oblasti Blízkeho východu. Mám ohlasy, že 5. pluk a jeho príslušníci sú vycvičení na profesionálnej, veľmi vysokej úrovni. Tak, ako sú kladené požiadavky na špeciálne sily," uviedol Stavný.

Zakladajúci veliteľ 3. špeciálneho odriadu, neskôr 5. pluku špeciálneho určenia, plukovník vo výslužbe Jozef Tuček sa spätne rád díva na začiatky pluku. "Na tie pionierske roky, kedy sme tvorili z ničoho. V Žiline ľudia zrazu videli, že je tu armáda - niečo nové, čo začalo fungovať úplne inak aj na verejnosti. Bolo to ťažké, ale na rozdiel od práce na rôznych postoch som bol rád, že som tu bol. Pretože tu sa robilo a bolo vidieť brázdu za človekom, že niečo urobil," podotkol Tuček.

Dlhoročný veliteľ 5. pluku špeciálneho určenia, plukovník generálneho štábu v zálohe Ľubomír Šebo zdôraznil, že špeciálne sily postupne získavajú postavenie na úrovni armád západnej Európy. "Potvrdil to v nedávnom vyhlásení aj náčelník Generálneho štábu OS SR Daniel Zmeko, že v ďalšom roku vznikne veliteľstvo špeciálnych síl. Bolo aj mojou snahou, aby sa tento druh síl plnohodnotne zaradil na scénu slovenských OS, ako je to štandardne v krajinách NATO. Ide o to, aby všetky časti celého systému boli funkčné. Treba mať kvalifikovaný a kvalitný personál, adekvátnu techniku, priestory, logistiku. Lídrov v 5. pluku čaká množstvo práce, aby dosiahli plnohodnotné zaradenie do tejto štruktúry," dodal Šebo.

Žilinský špeciálny pluk je nástupcom 3. špeciálneho odriadu, na ktorého vytvorenie vyčlenili materiálne prostriedky v rámci delenia bývalej Československej armády. Na základe rozkazu veliteľa Armády SR prevzal 4. januára 1993 velenie nad 3. špeciálnym odriadom plukovník Jozef Tuček a 1. mája 1993 bol rozhodnutím veliteľa Armády SR 3. špeciálny odriad začlenený do systému bojovej pohotovosti. Rozkazom ministra obrany SR bol 22. augusta 1994 útvaru priznaný čestný názov Žilinský pluk Jozefa Gabčíka. K 1. októbru 1995 bol útvar reorganizovaný a premenovaný na 5. pluk špeciálneho určenia. V januári 1997 bola útvaru ako prvému v histórii Armády SR rozkazom prezidenta SR prepožičaná bojová zástava. Od 1. októbra 2001 bol 5. pluk špeciálneho určenia reorganizovaný a profesionalizovaný na 85 percent, od roku 2002 je pluk plne profesionalizovaný.