Rekordér ostáva v žltozelenom

Viktor Pečovský predĺžil zmluvu s MŠK Žilina.

12. okt 2018 o 12:36 Dominika Mariňáková

ŽILINA. Viktor Pečovský bude súčasťou MŠK Žilina do 31. decembra 2019. Klub o tom informoval na svojom oficiálnom webe. K predĺženiu zmluvy medzi hráčom a klubom došlo počas reprezentačnej prestávky.

Tridsaťpäťročný futbalista pôsobí pod Dubňom od roku 2011, predtým hrával za Banskú Bystricu. Rodák z Brezna je najstarším členom Kentošovho výberu, skúsenosti má nielen z domácej súťaže, ale aj z reprezentácie.

„Som šťastný, že som súčasťou MŠK Žilina. Chcem pomáhať naďalej klubu a aj mladým chalanom, aby sa zlepšovali. Mojím kúskom chcem prispieť k tomu, aby sa klubu darilo. Som tu už naozaj dlho, som zžitý s klubom, preto som neváhal a predĺžil," povedal Pečovský pre klubový web po podpise zmluvy.

Predĺženie kontraktu je pre neho po zápase so Senicou ďalším míľnikom v tejto sezóne. Práve v stretnutí 9. kola sa zapísal do histórie najvyššej futbalovej súťaže na Slovensku. Keď v 66. minúte vybehol na trávnik namiesto Ivana Diaza, so 405 ligovými štartmi sa stal rekordérom Fortuna ligy. Momentálne ich má na konte 406, z toho 225 odohral v drese Žiliny.

Okrem čo najväčšieho počtu odohraných duelov má Pečovský ešte jedno prianie: „Je skoro na hodnotenie, no máme to v lige dobre rozbehnuté. Bola by škoda, keby sa to pobabralo. Ja verím, že si so Žilinou ešte zahrám európsku súťaž."