Železnice uzatvorili lávku pre peších a podchod v Hornom Hričove

Železnice Slovenskej republiky uzatvorili pre verejnosť podchod a zrekonštruovanú lávku nad železničnou traťou v Hornom Hričove.

11. okt 2018 o 9:57 František Ujházi, ŽSR

Napriek tomu, že ide o vyvolané investície v rámci modernizácie železničnej trate, ktorých výstavbu si obec sama vyžiadala, napokon ich odmietla prevziať do svojej správy.

Patová situácia trvá už desiaty mesiac, ŽSR uvedený krok avizovali už v marci, pokúšali sa viackrát s obcou dohodnúť, intenzívne rokovali a dali dostatočne dlhý čas predstaviteľom obce túto situáciu vyriešiť.

Objekty nemajú správcu

Keďže sa nič neudialo a obec naďalej prevzatie objektov do svojej správy ignoruje, ŽSR rozhodli o okamžitom uzatvorení objektov, ktoré nemajú svojho správcu. Dôvod je, že bez správcu môže dôjsť z dôvodu nevykonávanej správy a údržby objektov k úrazu občanov, ničeniu a poškodzovaniu objektu.

Snahu ŽSR o dosiahnutie dohody ukončilo rezolútne a alibistické stanovisko starostu obce Dušana Ďuríčka, ktorý sa 30. septembra 2018 pre média vyjadril: "Ak zavrú podchod, neprekáža nám to. Vieme to vyriešiť inak".

"Odmietanie prevziať vyvolané investície do správy miest a obcí, hoci si ich sami pri príprave modernizácie vyžiadali, je novým množiacim sa problémom ŽSR na viacerých ukončených stavbách modernizácie tratí. ŽSR sú v tomto prípade bezmocné. Obec je zároveň schvaľovateľom projektu, zároveň preberá objekt a zároveň rozhoduje o kolaudácii",popísal legislatívnu situáciu generálny riaditeľ ŽSR Martin Erdössy.

"Boli sme donútení urobiť tento krok, aby občania vedeli, aká je pravda. Každá obec, mesto, projekt modernizácie pripomienkovala a schválila, takže argumenty proti neobstoja. V prípade Horného Hričova sme lávku, ktorá bola pôvode v Dolnom Hričove vôbec nepotrebovali, v rámci modernizácie sa mala demontovať. Na výslovnú žiadosť predošlého starostu Horného Hričova, ktorú máme aj v písomnej podobe, sme ju premiestnili. Uvedený krok je prvým, ale rovnako budeme postupovať aj v ostatných prípadoch. Nemôžeme si dovoliť vytvoriť precedens, nakoľko rovnaký postoj by mohli potom zaujať aj iné obce a mestá."

ŽSR ich spravovať nemôžu

Novovybudované objekty - vyvolané investície v rámci modernizácie ako sú mosty, cesty, podjazdy, nadchody a pod. ŽSR v zmysle zákona spravovať nemôžu, keďže rozsah činnosti a pôsobnosti manažéra infraštruktúry je striktne definovaná zákonom o dráhach a prevádzkovať spomenuté stavebné objekty nie je v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky.

Podchod aj zrekonštruovaná lávka boli súčasťou modernizácie železničného úseku Považská Teplá - Žilina. Náklady na presun lávky z Dolného Hričova do Horného Hričova dosiahli 130 tisíc eur. Výstavba podchodu pre peších v Hornom Hričove stála 675 tisíc eur.

Celkovo bolo na tejto stavbe vybudovaných 271 stavebných objektov a 119 prevádzkových súborov. Vlaky týmto úsekom môžu jazdiť rýchlosťou do 160 km za hodinu.

V rámci opatrení na zamedzenie prístupu verejnosti do objektov, bol na lávke aj podchode osadený aj oznam o dôvodoch ich uzatvorenia v znení: "Objekt bol postavený na základe žiadosti samotnej obce Horný Hričov. Uvedený objekt boli Železnice Slovenskej republiky nútené uzatvoriť z dôvodu neochoty obce Horný Hričov, prevziať ho do svojej správy. Bez správcu objektu by mohli byť občania vystavení riziku úrazu." Už pár hodín potom však bol oznam strhnutý.