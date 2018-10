Futsalisti MŠK Žilina prvýkrát v najvyššej súťaži vyhrali

Makroteam sa po víťazstve dostal na čelo súťaže.

9. okt 2018 o 17:36 Tomáš Hládek

MŠK Žilina futsal – Barabéri 5:3 (5:1)

Góly: 5. Ostrák, 8. Gábor, 13. Brezničan, 15. Belaník, 20. (vl.) Mazán – 8. Kontšek, 32. a 33. Molnár. Rozhodovali Botka – Molnár, 100 divákov. ŽK: Gábor – Molnár.

MŠK: Kavčák (Kotuláč) – Ďuratný, Ostrák, Gavrilov, Gábor, Belaník, Sýkora, Koleno, Brezničan, Novisedlák.

Prvá strela na bránu prišla už po pár sekundách, keď Ostrákovu strelu s námahou vyrazil Maglen. Na konci druhej minúty netrafil Koleno z dobrej pozície bránu. O minútu sa triasla brána Barabérov, keď Ďuratný opečiatkoval konštrukciu. Úvod patril Žilinčanom, ktorí jednoznačne herne prevyšovali súpera. Prvá hrozba hostí prišla v piatej minúte, no Kontšek zakončil vedľa. Z následného útoku domácich bol faulovaný Ostrák, ktorý sa postavil k exekúcii štandardnej situácie a tvrdou strelou poslal Žilinu do vedenia. O minútu mohol byť rozdiel dvojgólový, keď Brezničan sám pred brankárom pálil vysoko nad. V siedmej minúte si hosťujúci obranca zrazil Gáborovu strelu na tyč. Hru aj naďalej diktovali domáci, ktorí nepúšťali hostí do väčších šancí. O minútu sa vybral do útoku domáci brankár Kavčák, ktorý však stratil loptu a Kontšek strelou cez celé ihrisku vyrovnal do opustenej brány. Domáci však výborne na tento okamih zareagovali a ešte v tej istej minúte strelou po rohovom kope poslal MŠK do vedenia Gábor. V jedenástej minúte sa opäť triasla brána hostí, keď Ďuratný skvele vybojoval loptu a následnú strelu zastavila až tyč brány Barabérov. O dve minúty nahral pekne z krídla Novisedlák Brezničanovi, ktorý do prázdnej brány dal na 3:1. Hneď na to pohrozili hostia, ale Mazánovu strelu Kavčák vyrazil. V 15. minúte po rozohraní autu zvýšil vedenie Žiliny krížnou strelou Marek Belaník. Päť minút pred koncom polčasu nádherne vypálil hosťujúci Gajdošík takmer z polovice ihriska a jeho strela skončila na spojnici žilinskej svätyne. 51 sekúnd pred koncom strieľal Gábor a jeho strelu si nešťastne zrazil do vlastnej brány Mazán. Desať sekúnd pred koncom polčasu mohlo byť 6:1, no Brezničan trestuhodne zahodil stopercentnú šancu.

Úvod druhého polčasu začali lepšie hostia, keď Kavčák troma dobrými zásahmi podržal svoj tím. Za domácich hrozili najmä Brezničan s Novisedlákom, ktorých kombinácie často zaváňali gólom. V 27. minúte vykopol Ostrákovu strelu z bránkovej čiary Klanica. Vzápätí sa ocitol Böhmer sám pred Kavčákom, no hosťujúci kapitán bránu netrafil. Hosťom sa podarilo znížiť v 32. minúte, keď strelou z pravej strany prestrelil Kavčáka Molnár. O 46 sekúnd prišla zbytočná štandardná situácia, keď domáci brankár príliš dlho držal loptu. Po rozohrávke na krátko sa k lopte dostal Molnár a vykresal iskierku nádeje pre Barabérov. Štyri a pol minúty pred koncom sa hostia odhodlali odvolať brankára. O definitíve víťazstva pred Žilinu mohol rozhodnúť Ostrák, no jeho strelu, ktorá smerovala do brány, vykopol obetavý Molnár. Tri minúty pred koncom zvonila domáca žrď po strele Gajdošíka. V závere ešte pálil do žrde Ostrák. MŠK tak zaznamenalo prvé víťazstvo v najvyššej súťaži najmä vďaka dobrému prvému polčasu.

Wild Boys Bratislava – ŠK Makroteam Žilina 2:3 (2:0)

Góly: 6. Zdráhal, 19. Matejov – 34. a 38. Wellington Torres, 40. Baláž. Rozhodovali Bohun – Badura, 150 divákov. ŽK: Zdráhal, Matejov, Javnický, Mikulišin – Kováč, Wellington Torres.

ŠK MAKROTEAM: Kováč (Košút) – Hudek, Krištofík, Baláž, Škulec, Wellington Torres, Everton Borges, Lucian, Andre Luiz, Zaťura, Machút.

Do vedenia mohli ísť Žilinčania, avšak domáci brankár Kušnír výborne zmaril šance Wellingtona Torresa a Luciana. Do vedenia tak išli Wild Boys, keď po rohovom kope prestrelil krížnou prízemnou strelou Kováča Zdráhal, pre ktorého to bol prvý gól v sezóne. Tri minúty pred koncom prvého dejstva strieľal Andre Luiz tesne veľa. O pol minúty bol opäť v permanencii Kušnír po strele Luciana. Minútu pred koncom strieľal Mikulišin, ktorého strela po zákroku Kováča skončila na žrdi a následne sa odrazila pred Matejova, ktorý už bez problémov doklepol loptu do opustenej žilinskej bránky. V závere polčasu musel loptu z bránkovej čiary vykopávať kapitán Makroteamu Hudek. Do šatní sa tak šlo za stavu 2:0.

Druhý polčas sa niesol v znamení snahy hostí zvrátiť nepriaznivé skóre zápasu. Hrozili však aj domáci, ktorých strely musel riešiť Kováč. Na druhej strane pohrozil Wellington, no Kušnír bol opäť pozorný. Potom strieľal aj Andre Luiz, ktorý však taktiež stroskotal na Kušnírovi. Sedem a pol minúty pred koncom šiel Zdráhal sám na Kováča, no ten udržal svoj tím v hre o body. O 59 sekúnd nahral Lucian Wellingtonovi a ten strelou pod brvno z ľavej strany nedal Kušnírovi šancu – 2:1. V 35. minúte sa ocitol sám pred brankárom Wild Boys Wellington, no presne nezakončil. Dve a pol minúty pred koncom ušiel hosťujúcej obrane aktívny Wellington, ktorý svoj únik zvládol, vyrovnal a začínalo sa odznova. V závere mohol svoj hetrik skompletizovať Wellington, no jeho 10-metrový kop vychytal výborný Kušnír. Následne výborne chytil Javnického tečovaný pokus Kováč. 25 sekúnd pred koncom rozohrávali štandardnú situáciu Wild Boys, no nezahrali ju vôbec dobre. Z následného protiútoku uvoľnil Krištofík Baláža a Martin Baláž 19 sekúnd pred koncom rozhodol o víťazstve Makroteamu. Makroteam tak získal tri body zásluhou otočenia zápasu v druhom polčase.

Ostatný výsledok: Bíli Andeli – Banská Bystrica 3:6.

Zápas Levice – Lučenec sa hrá 16. 11.

1. Makroteam 3 2 1 0 13:6 7

2. B. Bystrica 4 2 1 1 19:19 7

3. Lučenec 2 2 0 0 16:1 6

4. Pinerola 3 2 0 1 17:9 6

5. Wild Boys 3 2 0 1 8:3 6

6. MŠK Žilina 3 1 1 1 12:15 4

7. Barabéri 3 0 1 2 8:15 1

8. Levice 2 0 0 2 0:8 0

9. Bíli Andeli 3 0 0 3 4:21 0