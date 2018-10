Čistá prevencia ionizovanou vodou

Alkalická ionizovaná voda je silný antioxidant, ktorý obnovuje rovnováhu medzi kyslím a zásaditým prostredím v tele. Tým sa vytvára v tele prostredie, ktoré je nepriaznivé pre vývoj rakovinových buniek.

9. okt 2018 o 14:53

V boji proti rakovine musí byť použitá každá možná zbraň. Paradoxom je, že najúčinnejšie však nebudú žiadne toxické terapie, ale čistá pitná voda, ktorá predstavuje 70% tela. Čoraz viac výskumov dokazuje, že ak vodu vystavíme ionizačnému procesu, môže zmeniť naše vnútorné prostredie. Proces ionizácie vody prebieha v špeciálnych vodných filtroch, ktoré pracujú na báze elektrolýzy alebo mineralizácie vody. Vytvorí sa tak v organizme nepriaznivé prostredie pre rozmnožovanie rakovinových buniek a zároveň sa získa energia na zastavenie chorobných procesov.

Rakovine sa nepáčia pravidlá

Všetko sa začalo v roku 1931, kedy Nemecký biochemik Otto Warburg zistil, že príčinou vzniku rakovinových buniek je chýbajúci kyslík v kyslom prostredí. Pre zdravé tkanivá je to nepriaznivé prostredie, ale pre rakovinové bunky, ktoré sa v takomto prostredí rozvíjajú vysokou rýchlosťou, je to doslova raj. Ako je to možné? Výskum experimentálne ukazuje, že bunky neoplastické – týkajúce sa nádorov - sú kyslé. Niet sa čomu diviť, ak vezmeme do úvahy skutočnosť, že ľudské telo má mierne zásaditú hodnotu. V prípade prekyslenia je možné využiť ionizátory vody produkujúce alkalickú vodu so zvýšeným pH a záporným ORP. Experimenty výskumníkov navyše ukázali, že liečba zdravých buniek s kyslými látkami spôsobuje ich smrť a alkalické prostredie zastavuje nekontrolované rozdeľovanie rakovinových buniek a následne ich smrť. Inými slovami, rakovinové bunky potrebujú kyslé prostredie, aby sa mohli rozvíjať a spôsob, ako ich zastaviť, je obnoviť acidobázickú rovnováhu. Práve k tomu nám dokáže pomôcť alkalická, inak nazývaná aj živá voda.

Sila rovnováhy

Je tu ešte jeden dôležitý aspekt: voľne radikály. Oni, na rozdiel od alkalickej reakcie, podporujú vývoj rakoviny. Ak telo stratí svoju acidobázickú rovnováhu, nedokáže sa vyrovnať s prebytkom radikálov, takže bez väčších problémov môže dôjsť k odobraniu elektrónov zo zdravých buniek, čo vedie k oslabeniu ich štruktúry a aj DNA. A výsledok? Vývoj neurodegeneratívnych a chronických ochorení (ako je diabetes, ateroskleróza a rakovina) a zrýchlenie procesu starnutia.1

Prekyslenie tela nie je vôbec náročné, ak prijímame priemyselne spracované potraviny a nápoje. To je dôvod, prečo sa kladie veľký dôraz na zmenu spôsobu výživy pri prevencii rakoviny. Hotové výrobky by preto mali byť nahradené surovou zeleninou a ovocím, ako aj semenami či orechmi. Táto strava umožňuje telu poskytnúť veľkú dávku antioxidantov, ktoré dokážu bojovať proti voľným radikálom. Často sa diskutuje o tom, aké dôležité je to, čo jeme. Už oveľa menej riešime, či je zdravá aj voda, ktorú pijeme.

Viac ako H2O

Namiesto sladkých nápojov by sa mala voliť čistá voda, najlepšie osmotická alebo ionizovaná, t. j. bez nečistôt, ktoré tiež narúšajú prirodzenú rovnováhu pH. Ionizačné filtre na vodu slúžia na produkciu ionizovanej alkalickej vody s vysokým stupňom pH (9-9,5), ktorá je tou správnou dávkou dobre absorbovaných mikronutrientov, čím sa zvyšuje tok kyslíka do buniek. Vďaka záporným hodnotám ORP (0...-900 mV) sa vykazujú silné antioxidačné vlastnosti a s nimi sa bojuje proti škodlivým organizmom a zvyškom kyselín v tele. To znamená, že keď takúto vodu pijeme, telo dostane dodatočné množstvo voľných elektrónov, ktoré sa naviažu na voľne radikály. Týmto spôsobom sa ich škodlivé účinky znížia a zdravé bunky sú chránené, pretože nie sú ohrozené mutáciou. V dôsledku toho sa v našom tele neobjavia podmienky, ktoré sú priaznivé pre vývoj rakovinových buniek. Štúdie ukázali, že elektrolyzovaná voda s vysokým pH a záporným ORP má podobný účinok pre telo ako prirodzené antioxidanty: superoxid dismutáza a kataláza, a tým zachytáva reaktívny kyslík a chráni DNA pred poškodením voľnými radikálmi.2

Rakovina v hľadáčiku

Antioxidačné vlastnosti ionizovanej vody sa javia ako rozhodujúce, pokiaľ ide o jej protinádorový potenciál. Mnohé štúdie potvrdzujú, že ionizovaná voda je silný antioxidant, ktorý zastaví rast rakovinových buniek. V jednej z týchto štúdií sa skúmal účinok na rakovinových bunkách hrubého čreva u myší in vitro a in vivo. Ukázalo sa, že podávanie alkalickej vody myšiam s nádorom predĺžilo ich životy, vrátane explicitnej aktivácii apoptózy (programovanej smrti) rakovinových buniek.3 Ukázalo sa tiež, že ionizovaná voda priamo súvisí so zvýšenou expresiou metaloproteináz (MMP - extracelulárnych matricových enzýmov), ktoré zohrávajú úlohu pri progresii nádoru stimuláciou rastu nových krvných ciev rakovinových buniek, ako aj migrácii, ktorá podporuje tvorbu metastáz. Keď sú bunky fibrosarkómu (zriedkavý malígny nádor mäkkého tkaniva) ošetrené ionizovanou vodou, inhibujú expresiu génov MMP-2 a MMP-1 metalloproteinázy a aktivujú MMP-2, čo vedie k zníženiu invázie nádorových buniek. Užšie analýzy vedú vedcov k záveru, že inhibičný účinok alkalickej vody na progresiu nádoru bol spôsobený aspoň čiastočne jeho antioxidačnou aktivitou.4 Podobné účinky boli získané v štúdiách na bunkách ľudskej leukémie (ionizovaná voda vyvolala ich apoptózu a zníženú vitalitu), rakoviny jazyka (inhibovala vývoj bunkových kolónií) alebo pľúc.5

Posilňovanie terapie

To však nie je všetko. Ionizovaná voda sa môže ukázať ako neoceniteľná podpora aj pre ľudí s pokročilou rakovinou, ktorí prešli bežnými metódami liečby. V randomizovanej, placebom kontrolovanej štúdii, výskumníci skúmali, ako ovplyvňuje funkciu pečene u pacientov s kolorektálnym karcinómom liečených chemoterapiou. Alkalické pijavice nepreukázali žiadne významné zmeny v pečeňovej funkcii pred a po chemoterapii, zatiaľ čo v placebovej skupine došlo k signifikantnému zvýšeniu hladiny alanínaminotransferázy (ALT), aspartátaminotransferázy (AST), alkalickej fosfatázy a stredného bilirubínu (IBIL) a priameho bilirubínu.6

Pozitívne účinky sa dosiahli aj u pacientov s rakovinou pečene liečených rádioterapiou. Pitná ionizovaná voda u nich počas 6 týždňov znížila množstvo reaktívnych metabolitov kyslíka v krvi a reakciu na oxidačný stres a zároveň významne zlepšila kvalitu života (v porovnaní s pacientmi, ktorí pili obyčajnú pitnú vodu). 7

Pomôžte sami!

Všetky tieto správy ukazujú, že nenápadná veda môže naozaj znamenať prevrat v prevencii a liečbe rakoviny. Ak chcete využiť svoje vlastnosti podporujúce zdravie, stačí investovať do ionizátora, domáceho spotrebiča, ktorý vám umožní vyrábať vodu s vysokým pH a záporným ORP kedykoľvek budete potrebovať. Záporné ORP získané v procese elektrolýzy trvá relatívne krátko, len 24-36 hodín. Preto sa odporúča piť čerstvo ionizovanú alkalickú vodu - ideálne do 12 hodín od jej výroby.