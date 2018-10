Karatistky reprezentovali v zahraničí

Žilinčanky spoločne s trénerom absolvovali reprezentačné akcie v zahraničí.

8. okt 2018 o 20:20 Ján Novosad

Žilinské karate zaznamenalo uplynulé víkendy dva významné míľniky. Žilinské juniorky Sarah Hrnková a Hana Kuklová najskôr reprezentovali Slovensko na Svetovom pohári seniorov K1 PREMIER LEAGUE v Chile a už o týždeň neskôr na nominačnom turnaji Majstrovstiev Európy (ME) juniorov Croatia Open v chorvátskej Rijeke.

Proti zahraničným súperkám so cťou

Predposledný septembrový víkend sa domovom svetového karate stala metropola juhoamerického Chile, Santiago. Pretekári z celého sveta, vrátane najväčších hviezd súčasného karate, sa tu zišli, aby bojovali o ďalšie body do seriálu Svetového pohára KARATE 1 PREMIER LEAGUE. Význam tohto podujatia podčiarkuje aj skutočnosť, že body na ňom získané sa už započítavajú aj do kvalifikácie olympijských hier v Tokiu 2020.

Na tomto podujatí už tradične nechýbal ani reprezentačný výber Slovenskej republiky, ktorého súčasťou bolo aj žilinské trio, Sarah Hrnková, Hana Kuklová a Ján Novosad. Posledný menovaný okrem žilinského klubu karate AC UNIZA pôsobí ako tréner aj pri reprezentácii SR. Spomínané Žilinčanky sú ešte len juniorské reprezentantky a pre obe bolo toto podujatie skutočným krstom ohňom.

Že to skutočne nebudú mať ľahké, naznačil už štvrtkový žreb. Hrnkovej do prvého kola prisúdil domácu reprezentantku, dvojnásobnú medailistku z Majstrovstiev panamerickej zóny, Mardonez Rivera Katherine. Žilinčanka sa však so svojou situáciou vysporiadala nad očakávanie a hneď vo svojom prvom zápase na takomto fóre sa postarala o nemalé prekvapenie.

Po víťazstve 2:0 sa tešila z postupu do druhého kola, v ktorom však na ňu čakal ďalší tvrdý oriešok v podobe akademickej majsterky sveta, Oryu Kanako z Japonska. Sarah si opäť počínala veľmi dobre a v taktickom zápase sa ujala vedenia 1:0, ktoré udržala takmer až do konca zápasu.

V závere oň však trochu nešťastne po aktivite súperky prišla a po remíze 1:1 prehrala len na aktivitu. Hrnková však svojimi výkonmi predčila očakávania a naznačila, že v budúcnosti môžeme o nej ešte skutočne veľa počuť.

Ešte o deň skôr absolvovala svoje vystúpenie Hana Kuklová a skúsenú súperku zvučného mena taktiež potrápila. Turkyňa Yakan Tuba si počas celého zápasu nedokázala vypracovať väčší tlak a kontry Žilinčanky vo viacerých prípadoch zaváňali bodmi, čo bolo v dvoch prípadoch potvrdené jednou vlajkou rozhodcov (na udelenie bodu sú potrebné minimálne dve vlajky zo štyroch, pozn. aut.).

Napokon sa prejavila väčšia skúsenosť, ktorú Turkyňa pretavila v najtesnejšie víťazstvo 1:0 a táto napokon dokráčala až k zisku zlatej medaily. „Novopečená“ Žilinčanka si tak na svoje prvé víťazstvo na Svetovom pohári musí ešte počkať, no jej vystúpenie je taktiež sľubným signálom do budúcnosti.

V Chorvátsku cinkol bronz

Už o týždeň neskôr sa v chorvátskej Rijeke konal veľký medzinárodný turnaj Croatia Open, ktorý je pre slovenskú reprezentáciu zaradený medzi nominačné turnaje na ME 2019 juniorov. Tie sa budú vo februári konať v Dánsku.

Žilinské farby aj v tomto prípade hájili Sarah Hrnková a Hana Kuklová, ku ktorým sa pridala aj skúsená Eva Nováková. O jediný medailový zásah pre Žilinu sa v tomto prípade postarala Kuklová, ktorá po víťazstve nad Holanďankou podľahla v druhom kole Švajčiarke.

Tá sa však prebojovala až do finále, čo pre Kuklovú znamenalo účasť v repasáži. Tam si Hana počínala suverénne a po víťazstvách nad súperkami z Česka a Maďarska sa tešila z bronzu. Sarah a Eva to tentoraz, napriek dobrej forme z posledného obdobia, na stupne víťazov nedotiahli.