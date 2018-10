Regionálny futbal: Popredné priečky v V. lige okupujú bývalí štvrtoligisti

Divákov väčším počtom gólov potešili futbalisti v Kotešovej a v Bytči.

8. okt 2018 o 14:22 Tomáš Hládek

IV. liga: V Tepličke rozhodol jediný gól

Teplička nad Váhom – Rosina 1:0 (0:0)

Gól: 49. Blaščík. Rozhodoval Ligas, 100 divákov. ŽK: Labuda – Gajdoš M.

TEPLIČKA: Poništ – Jánošík, Blaščík, Surma (46. Jaššo), Maliňák, Labuda, Beniač J. (46. Dzirbík), Mrázik, Beniač B., Bugala R. (66. Baláž), Cingel.

ROSINA: Jurčenko – Tabak, Líška, Gajdoš M., Hruboš, Kubík (77. Mičiak), Drexler (73. Kováčik), Martinčo, Gajdoš E., Kroupa (55. Konštiak), Pudík (80. Bolibruch).

Teplička mala v prvom polčase viac z hry. Domáci si vypracovali tri-štyri čisté šance, ktoré dvakrát skončili na brvne rosinskej brány. Štyri minúty po zmene strán sa podarilo domácim streliť gól po štandardnej situácii, na konci ktorej bol Blaščík. Hoci Teplička nepodala ideálny výkon, tri body zaslúžene získala.

Bobrov – Bánová 4:2 (3:2)

Góly: 8. a 79. Kurtulík, 22. a 37. Mravec – 9. Horecký, 19. Bendík. Rozhodoval Kosturský, 100 divákov. ŽK: Stašák – Kubena, Lazar, Mráz, Ďuratný.

BÁNOVÁ: Juhás – Kubena, Lazar, Štefánik, Horecký, Cisárik, Mráz, Ďuratný, Adamčík, Harman, Bendík.

Bánová pricestovala do Bobrova v oklieštenej zostave. Domáci sa navyše favorita súťaže nezľakli a po ôsmich minútach viedli gólom Kurtulíka. O minútu však vyrovnal Horecký a v 19. minúte už Bánová viedla po góle Bendíka. Nováčik však nepredal svoju kožu lacno, po troch góloch skóre otočil vo svoj prospech a prekvapivo získal v súboji proti lídrovi tabuľky všetky tri body.

Závažná Poruba – Rajec 2:2 (1:1)

Góly: 33. (pen.) Golis, 75. Lehotský – 5. Jeťko, 55. Košút. Rozhodoval Šlapka, 100 divákov. ŽK: Frian – Hájek, Person, Kordiš. ČK: 77. (po druhej ŽK) Frian.

RAJEC: Fraštia – Cúg, Bujný, Hájek, Miko, Rybár, Hollý, Košút, Person (77. Mazák), Jeťko, Kordiš.

Rajec sa dostal do rýchleho vedenia, keď chybu domácej obrany potrestal Jeťko. V 33. minúte kopali domáci penaltu, ktorú premenil Golis – 1:1. Po zmene strán prinavrátil Rajcu vedenie Košút. Pätnásť minút pred koncom vyrovnal Lehotský. V závere hrali hostia presilovku o jedného hráč, ktorú však na gól nevyužili.

Diviaky – Stráňavy 1:4 (0:2)

Góly: 56. Horváth – 16. Rolček, 25. Janči L., 50. Zajac, 70. Chrachala. Rozhodoval Jančo, 150 divákov. ŽK: Dianovský.

STRÁŇAVY: Sága – Bukovčan (80. Brezáni), Kubica (85. Čerňan), Janči M., Lajš, Janči L. (79. Očko), Pleva (71. Ďuratný), Hanuliak, Rolček, Zajac (88. Hreus), Chrachala.

Stráňavy boli v súboji proti Diviakom jasným favoritom. Papierové predpoklady začal napĺňať Rolček, ktorý poslal hostí do vedenia. O deväť minút navýšil vedenie Stráňav Lukáš Janči. Po zmene strán dával na 0:3 Zajac. Domáci znížili zásluhou Horvátha. Drámu však nepripustil Chrachala, ktorý v 70. minúte stanovil konečné skóre na 1:4.

Ostatné výsledky: Belá-Dulice – Makov, Dolný Kubín – Staškov.

1. Stráňavy 10 5 3 2 20:11 18

2. Bánová 9 5 1 3 26:14 16

3. Makov 9 4 4 1 18:14 16

4. Staškov 10 4 3 3 26:25 15

5. Z. Poruba 9 4 3 2 19:18 15

6. Belá-Dulice 9 4 2 3 18:21 14

7. Teplička 10 4 1 5 13:13 13

8. Rajec 9 3 2 4 15:16 11

9. Bobrov 9 3 2 4 14:15 11

10. Dolný Kubín 9 3 2 4 13:15 11

11. Žabokreky 9 2 4 3 13:15 10

12. Rosina 9 2 2 5 10:21 8

13. Diviaky 9 2 1 6 16:23 7

V. liga: Varín zaskočil Skalité, Višňové zase celok z Čierneho

Bytča – Strečno 4:3 (1:3)

Góly: 17. Malík, 58. a 69. Karafa, 79. Ďurica – 13. a 41. Melo, 39. Oberta. Rozhodoval Scherer, 110 divákov. ŽK: Gašperík, Ďurica, Špánik – Ilovský.

BYTČA: Mučka – Malík (26. Karafa), Hrtánek (46. Gajdošík), Hudcovský, Bajza, Čikota, Gašperík (90. Halama), Ďurica, Šamaj, Špánik, Mikula (46. Pavlík).

STREČNO: Matejčík – Beháň P., Bielik (71. Kocian), Ilovský, Syrovátka (46. Kormančík), Beháň J., Oberta (88. Tučník), Tichý, Melo (46. Samec), Kosa (77. Čičmanec), Kašjak.

Strečno využilo slabší vstup Bytče do zápasu a po územnej prevahe šli hostia do vedenia gólom Mela. V 17. minúte vyrovnal ofenzívny hráč Bytče Malík, ktorý sa vzápätí zranil. Bytča zatlačila súpera, no Strečno bolo vysoko efektívne v prvom polčase a po góloch Obertu a Mela sa šlo do šatní za stavu 1:3. Bytča sa v druhom zmobilizovali a predviedla veľký obrat, keď po dvoch góloch Karafu a jednom Ďuricu otočili skóre na konečných 4:3. V hektickom zápase sa tak zrodilo víťazstvo Bytče, no hostia si za prvý polčas bod zaslúžili.

Višňové – Čierne 2:0 (2:0)

Góly: 29. Štefanica A., 43. (pen.) Minarčik. Rozhodoval Štrba, 150 divákov. ŽK: Štefunda – Krenželák, Puček.

VIŠŇOVÉ: Vereš – Kočiš, Minarčik, Štefunda, Mano, Ondruš (77. Turský), Ťažký, Štefanica O., Majtanik, Sventek, Štefanica A. (82. Majtán).

Višňové vstúpilo do zápasu aktívne a už v úvode si vypracovalo niekoľko sľubných príležitostí, ktoré sa však gólom neskončili. Prvý gól sa domácim podarilo streliť v 29. minúte, keď Sventek prešiel do šestnástky, prese nahral Augustínovi Štefanicovi a ten nekompromisne pod brvno zavesil – 1:0. Dve minúty pred koncom polčasu stiahol hosťujúci obranca Sventeka a nasledovala penalta. Loptu si na biely bod postavil Minarčik a zvýšil vedenie Višňového. V druhom polčase mali loptu častejšie na kopačkách hostia, no domáci ich do väčšej príležitosti nepustili. Višňové zaslúžene získalo tri body.

Kotešová – Turzovka 2:3 (1:0)

Góly: 30. Tabak, 82. Valášek – 48., 57. a 83. Šmahajčík. Rozhodoval Bulla, 200 divákov. ŽK: Daniš, Kendy P. – Povinec, Král, Ciesarík.

KOTEŠOVÁ: Polko – Jandačka, Stískala, Bujný, Daniš, Krajči, Kendy P. (63. Papšo), Kendy R., Mozolík P. (82. Gál), Tabak, Valášek.

Domácim sa podarilo v ujať vedenia v prvom polčase, keď sa v 30. minúte presadil Tabak. Hostia odpovedali ihneď po zmene strán Šmahajčíkom. V 57. minúte už Turzovka viedla, keď domáci opäť neustrážili Šmahajčíka. Osem minút pred koncom sa podarilo vyrovnať Valášekovi, no o pár sekúnd skompletizoval svoj hetrik Šmahajčík. Turzovka tak zásluhou Šmahajčíka získala tri body.

Belá – KNM 1:2 (0:1)

Góly: 85. Krška – 22. Buček, 78. Kubala. Rozhodoval Valíček, 100 divákov. ŽK: Čepela – Hrošovský, Tomáš.

BELÁ: Tichák – Macho (46. Užák), Švec, Melišík, Šipčiak R., Čepela, Šipčiak S., Franek (66. Mihalčatin), Gapa (46. Michalec), Krška, Žingora.

Belá naposledy vyhrala ešte v auguste, čo chceli domáci zmeniť. Od 22. minúty však prehrávali, keď skóre otvoril Buček. Po zmene strán navýšil vedenie Kysučanov Kubala. Belej sa podarilo znížiť zásluhou Kršku. Vyrovnanie však neprišlo, a tak Belá čaká na víťazstvo už sedem zápasov.

Skalité – Varín 0:1 (0:1)

Gól: 39. Repáň. Rozhodoval Juraj Hones, 150 divákov, ŽK: 45. Mário Ferjanec, 58. Marek Kadrliak, 81. Peter Zimen, 21. Matej Rendek, ČK: 90. Marek Kadrliak.

VARÍN: Ružička - Repáň, Ferjanec (83. Staník), T. Hruška, Lopušan, Koňušiak, Kadrliak, P. Hruška, Chebeň (73. Cvacho), Zimen, Rendek.

Domáce Skalité bolo favoritom, no potvrdilo sa, že v 5. lige niet slabého súpera. Zápas bol od úvodných minút vyrovnaný, prvý gól videli diváci až krátko pred polčasom. Ďalekonosnú strelu Repáňa nešťastne tečoval Borovička a Kavčák nemal šancu – 0:1. Vyrovnané mohlo byť už o pár minút, no Gavenčiak nepremenil pokutový kop. Do šatní tak šli pozitívne naladení hostia z Varína.

Po obrátke mal viac z hry domáci celok, no šance, ktoré si vytvoril, gólom neskončili. Hostia hrozili z protiútokov, no ani oni sa upokojujúceho gólu nedočkali. Zápas tak rozhodla 39. minúta, vďaka ktorej si tri body odviezli hostia z Varína.

Zborov nad Bystricou – Predmier 1:0 (1:0)

Góly: 3. Pagáč. Rozhodoval Jozef Matejčík, 100 divákov, ŽK: 34. Miloš Klus, 12. Roman Sýkora, 67. Andrej Pobijak, 55. Adrián Podmanický, 22. Ivan Šebík.

PREDMIER: Uríček - Čillík, Husár, Rosa, M. Pobijak, Klus (46. S. Pistovčák), Bačík, T. Pistovčák (86. Daniš), A. Pobijak (70. Masaryk), P. Pobijak, Šebík.

Jaroslav Nečeda, tréner TJ Snaha Zborov nad Bystricou: „Bol to zápas o šťastí. Už v 3. minúte sme založili akciu, Jozef Neveďal centroval do šestnástky a brániaci obranca spracoval loptu rukou. Pokutový kop premenil na dvakrát Dominik Pagáč – 1:0. Potom sme si vypracovali ešte dve šance, no nedokázali sme ich premeniť. Súper hral dobre, snažil sa kombinovať, na lopte bol lepší, no polčas skončil 1:0 v náš prospech. Po obrátke mohli hostia vyrovnať, v 50. minúte kopali po ruke Neveďala penaltu. Šustek však vytiahol bravúrny zákrok. Do konca zápasu sme si ešte vytvorili šance, no skóre sme nenavýšili. Súper bol po penalte eliminovaný, nedokázal vyrovnať, aj keď mal o niečo viac z hry. Predmier podal dobrý výkon, my sme naopak neoslnili, ale zápas sme vyhrali 1:0. Tri body sa počítajú. Za predvedený výkon by som chcel pochváliť Dominika Pagáča a brankára Martina Šusteka.“

Ostatný výsledok: Oščadnica – Vysoká nad Kysucou 0:4.

1. KNM 10 7 1 2 23:6 22

2. Bytča 10 7 0 3 28:16 21

3. Vysoká 10 6 1 3 26:15 19

4. Višňové 10 5 3 2 21:10 18

5. Skalité 10 5 3 2 18:8 18

6. Čierne 10 6 0 4 28:23 18

7. Strečno 10 5 1 4 19:21 16

8. Belá 10 3 4 3 22:23 13

9. Predmier 10 4 1 5 18:20 13

10. Turzovka 10 4 0 6 30:37 12

11. Kotešová 10 3 1 6 14:22 10

12. Zborov 10 3 1 6 9:22 10

13. Varín 10 2 1 7 7:19 7

14. Oščadnica 10 1 1 8 15:36 4