Čičmany: Obcou sa ozývali rany z bičov

Čičmanmi sa dnes ozývali rany od plieskania bičmi. Ako sa plieska bičom si tam vyskúšali záujemcovia počas školy, ktorú pripravil ľudový umelec Martin Brxa z Turian.

7. okt 2018 o 16:22 TASR

"Hlavné posolstvo, ktoré sa snažím preniesť medzi dnešných ľudí, je, aby sa staré majstrovstvo a dedičstvo, ktoré máme, nestratilo, ale aby tá technika a spôsob plieskania boli zachované. Aby ľudia vedeli, že takýto nástroj existoval a nie je to len nástroj, ktorý visí niekde na klinci, ale aj dnešného človeka oslovuje a cíti potrebu použiť bič ako športové náčinie," povedal pre TASR Brxa.

Pastiersky bič sa podľa neho používa aj ako signálny a hudobný nástroj, keďže ho používali ku spievaniu. "Používali ho na salašoch na dorozumievanie sa, zo salašu na salaš alebo medzi valachmi. A čo je dôležité, tento nástroj sa používa vždy na organizáciu. Organizáciu niekoho a niečoho, buď to bol dobytok alebo to boli veľakrát ľudia. Používal sa teda ako nástroj na ovládanie alebo trestanie," priblížil s tým, že bič dnes ľudia využívajú na vybitie energie, ktorú majú a pre dobrú náladu.

Školu plieskania bičom pripravil Brxa už po desiaty raz. S organizáciou akcie začal na popud jeho kamarátov, ktorí sa to chceli naučiť. "V prvom rade účastníkov kurzu učíme základné spôsoby plieskania. Je to plieskanie na Ďura, čo je jednoduchý spôsob. Je to točenie nad hlavou, potom sa zastane a bič sa vlastne otočí do protismeru, vtedy vytvorí vlnu, kde sa prenáša energia a na konci to pleskne. Neudrie to o zem, ale vlastne vo vzduchu," dodal ľudový umelec.