Štvrtá výhra v rade pre MŠK, padla aj Podbrezová

Žilinčania v sobotu neinkasovali ani raz.

6. okt 2018 o 20:19 TASR

Domáci tréner Jaroslav Kentoš zarotoval zostavou a oproti poslednému ligovému duelu v nej urobil až štyri zmeny. Úvod bol vcelku vyrovnaný, ale potom prišiel prvý gólový moment. V 12. minúte Turňa fauloval v šestnástke Káčera a z nariadenej penalty sa bez problémov presadil navrátilec po zranení Mihalík.

Šošoni pritlačili súpera, hralo sa na polovici Podbrezovej, ale výraznejšie gólové

príležitosti domácich neprichádzali. V 21. minúte sa však hosťujúci Bernadina dostal z ničoho nič do šance a Holec musel ukázať dobré reflexy, aby jeho príležitosť zlikvidoval.

Žilina mala loptu v moci, tlačila sa pred Kuciakovu bránu, ale chýbala jej presnejšia finálna fáza. V 39. minúte dobre hrajúci Anang odcentroval do šestnástky, no pred nabiehajúcim Balajom stihol Kuciak loptu uchmatnúť. V 43. minúte spoza hranice veľkého vápna dobre vypálil Škvarka, ale jeho pokus hostia zblokovali na roh.

V 54. minúte mohli Žilinčania zvýšiť, keď sa po rohu hostí dostala lopta k Diazovi. Ten prihrávkou už na vlastnej polovici vysunul do brejku Škvarku. Žilinský kapitán postupoval sám na Kuciaka, ale ten situáciu ustál a pokus Škvarku vyrazil. Po hodine hry sa vo vzduchu hlavičkovým pokusom prezentoval Balaj, ale nenamieril presne.

Čo nevyšlo jemu, podarilo sa v 65. minúte Kašovi, ktorý zužitkoval hlavou

center Škvarku z priameho kopu a poslal Žilinu do dvojgólového vedenia.

Podbrezová mala blízko k prvému gólu v 70. minúte, keď Leško spoza šestnástky dobre vypálil, ale jeho pokus skončil iba na ľavej žrdi Holecovej brány. Hostia sa snažili vysúvať hru čo najvyššie, no domáci im hrozili z nebezpečných brejkov.

Žilina si strážila dvojgólový náskok, Podbrezovú nepúšťala do tlaku ani blízko Holeca, a tak hosťom ostávali iba strely z diaľky, ktorými však nedokázali

ohroziť žilinskú bránu. Žilinčania si pripísali na konto štvrtú výhru v rade.

MŠK Žilina - FK Železiarne Podbrezová 2:0 (1:0)

Góly: 13. Mihalík (z 11 m), 65. Kaša. ŽK: 51. Diaz 62. Baran, 74. Sedláček. Rozhodovali: Marhefka Somoláni, Bobko, 1726 divákov.

ŽILINA: Holec - Anang, Kaša, Šušnjar, Sluka, Pečovský, Káčer, Škvarka, Mihalík (62. Tomič), Balaj (84. Boženík), Diaz (78. Holúbek).

PODBREZOVÁ: Kuciak - Turňa, Edge, Bartoš, Mojžiš, Baran, Sedláček, Bernadina (64. Magda), Obročník, Leško Mikuš (64. Wiezik).

Povedali po zápase:

Jaroslav Kentoš, tréner Žiliny: Na Podbrezovú sme sa zodpovedne pripravili, vedeli sme, že má dobrú prechodovú fázu a dobre organizovanú obranu. Chlapci to zvládli slušne. Dali sme šancu hráčom zo širšieho kádra, ktorí nehrávali dlhšie. Chceli sme rozložiť záťaž a vidieť ich aj smerom do budúcnosti. V prvom polčase bol zápas na šance vyrovnaný, no my sme boli efektívnejší, v druhom naša úspešná štandardka zlomila zápas v náš prospech.

Chlapcov chválim za dobrý prístup a mentalitu. Viem, že v našej hre sú rezervy, ale pracujeme na ich odstraňovaní a posune krok po kroku dopredu. Sila kolektívu sa týždeň po týždni zvyšuje.

Marek Fabuľa, tréner Podbrezovej: Naoko to nevyzeralo zle, ale v zápasoch vonku nás zrážajú na kolená hrubé individuálne chyby hráčov. Aj to je dôvod, prečo sme dnes neboli úspešní. V obrane aj v ofenzíve sme robili obrovské chyby, na druhej strane sme nepremenili veľké šance v rozhodujúcich chvíľach, kedy sa láme zápas. Preto nie sme proti kvalitným tímom vonku úspešní.

Chýbajú nám v týchto zápasoch skúsení Breznaník a Viazanko, ale pozitívne je, že mladí si vedia svoje miesta zastať. V závere sme dokázali síce loptu podržať, byť nepríjemní, ale bolo to vo fáze, kedy bol duel už rozhodnutý a šance sme nepremenili. Športovo však treba priznať, že Žilina bola trištvrte zápasu lepšia ako my a zaslúžene vyhrala.