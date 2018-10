Na Živčákovej začína tradičná púť, zajtra bude omšu celebrovať biskup Tomáš Galis

Od zjavenia na Živčákovej uplynulo 1. júna 60 rokov. Tohtoročná jesenná púť, ktorá začína už dnes podvečer, sa spája aj s 10. výročím vyhlásenia vrchu za pútnické miesto.

6. okt 2018

TURZOVKA. Už dnes podvečer ožije Živčáková tradičnou jesennou púťou. Tento rok sa spája s 10. výročím vyhlásenia vrchu za pútnické miesto mariánskej úcty a modlitby.

Zajtra sa tam uskutoční slávnostná svätá omša, ktorú bude celebrovať žilinský biskup Tomáš Galis. Začína o 12. hodine.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK)pripravila na tento deň pre veriacich mimoriadny vlak z Turzovky zastávky do Čadce, ktorý im bude k dispozícii pri odchode z púte. Ako informoval hovorca ZSSK Tomáš Kováč zo Žiliny do Čadce môžu cestujúci využiť pravidelný vlak Os 3908 (Žilina 8.48 h – Čadca 9.26 h) a z Čadce do Turzovky zasa Os 4006 (Čadca 9.32 – Turzovka 9.56 – Makov 10.27 h). Pri odchode z púte môžu využiť spojenie Os 3927 (Čadca 15.35 – Žilina 16. 3).Zo železničnej zastávky Turzovka zastávka je možné dostať sa na horu Živčáková peši. Pre pútnikov bude k dispozícii aj kyvadlová autobusová doprava z Turzovky priamo do cieľa cesty, a to aj pri spiatočnej ceste.

Autorom vzácnej mozaiky je svetoznámy výtvarník

Ani jeden deň v týždni nezíva Živčáková prázdnotou. Každý deň tam smerujú kroky desiatok pútnikov. Na legendárnom vrchu sa údajne 1. júna 1958 zjavila tamojšiemu lesníkovi Matúšovi Lašútovi Panna Mária. V novovybudovanom chráme pribudla vlani vzácna mozaika, ktorej autorom je svetoznámy taliansky výtvarník páter Marko Rupník.

Na Živčákovej viackrát vyčíňal miestny vandal. Napríklad v septembri 2016 rozbil dve okná na Kaplnke Kráľovnej pokoja. O niekoľko dní zasa podpálil Kaplnku Božieho milosrdenstva, ktorá zhorela aj s obrazom. Išlo o „prvé zastavenie“ krížovej cesty smerom od Turzovky. Nasledovalo ďalšie rozbité okno na jednej z kaplniek. Z piatka 23. na sobotu 24. septembra 2016 chcel dokonca podpáliť nový chrám. Zrejme benzínom polial bočné vchodové dvere. Oheň sa však nerozšíril, keďže sú kovové. Akoby toho nebolo málo, koncom roka 2016 vyčíňal opäť. Pri tamojšej kaplnke zostali po ňom porozbíjané a porozhadzované sošky Panny Márie.

Postavili ho z milodarov veriacich

Chrám, s ktorého výstavbou začali v júni 2009, vysvätili 4. októbra 2015. Postavili ho aj zo zbierok veriacich a milodarov. Kapacita kostola s Kaplnkou sv. Jozefa je zhruba 3000 ľudí. V roku 2015 v ňom inštalovali tri nové zvony. Pribudli k prvému, ktorý dostal meno Mária a váži 860 kíl. Všetky odlial akademický sochár Josef Tkadlec. Ako materiál použil zliatinu medi a cínu. Spomínané tri vážia 355, 220 a 150 kilogramov. Jeden daroval za diecézu kysucký rodák, nitriansky biskup Viliam Judák, na druhý prispela obec Korňa a sponzori. Tretí je darom majstra zvonára Josefa Tkadleca z Halenkova s rodinou. Zvonom dali mená: Božské Srdce Ježišovo, sv. Andrej Svorad a Beňadik a sv. Jozef.

Súčasťou chrámovej veže je aj koruna a kríž. Korunu pozlátili 24-karátovým zlatom, do vnútra kríža umiestnili podpísané dekréty, týkajúce sa pútnického miesta a chrámu, ale aj noviny a iné dokumenty.

Na jar 2012 osadili pri chráme sochy svätého Cyrila a Metoda. Autorom je akademický sochár Martin Mikuláš s manželkou Barborou. Vyrobili ich z umelého pieskovca a ich výška je dva metre. Organ je klasický píšťalový. Je starší, no zachovalý, kúpili ho v Nemecku. Chrám stojí vo výške 756 metrov nad morom, výška veže s vyhliadkovou terasou končí na kóte 797 metrov.

PROGRAM PÚTE:

Sobotu 6. októbra o 17.10 hod. sa začne program svätou omšou v Korni. Od 19.30 hod. sa pútnici vydajú na krížovú cestu od Turzovky (od Kaplnky Božieho Milosrdenstva).

O 22. hod. sa na Živčákovej v Kostole Panny Márie Matky Cirkvi začne svätá omša a celonočná adorácia. V nedeľu 7. októbra o 6.hod. je naplánované ukončenie adorácie a svätá omša. O 12.hod. bude celebrovať svätú omšu Tomáš Galis, žilinský diecézny biskup.

ČO HOVORÍ HISTÓRIA

Od roku 1958, keď sa informácia o zjavení dostala na verejnosť, navštívili horu Živčák státisíce ľudí. Na hore, dovtedy chudobnej na vodu, vytrysklo šesť prameňov. Mnohí tvrdia, že im pomohla práve voda z nich. Jeden je špeciálne určený na choroby očí. V posledných rokoch k nim chodí čoraz viac cudzincov. Najmä Poliakov, Čechov, Nemcov, Maďarov, tiež pútnikov z iných krajín. Stovky ľudí sa tam vracajú a ďakujú za uzdravenie. Pravdou je, že táto voda vydrží čerstvá veľmi dlhý čas.

Zajtra sa v chráme uskutoční svätá omša, ktorá začína o 12. hodine. ILUSTRAČNÉ FOTO: MIROSLAV CHRENŠŤ