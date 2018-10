Archeológov dnes trápia aj zlodeji

Prvá písomná zmienka o Žiline je z roku 1208, avšak ľudia toto okolie osídľovali už tisícročia predtým. V centre sa kedysi vykopali aj mamutie kly.

6. okt 2018 o 15:19 Kristián Xaver Kirnág

ŽILINA. O osídlení Žiliny a okolia už za praveku sa mohli návštevníci dozvedieť v utorok v Rosenfeldovom paláci. Archeológ Jozef Moravčík priblížil históriu severozápadného Slovenska a podelil sa o osobné skúsenosti pri vykopávkach.

Nálezy z okolia pochádzajú už z mladého paleolitu, asi 20-tisíc rokov pred naším letopočtom.

V Závodí pri Žiline a pri Púchove sa objavili sezónne stanice lovcov mamutov a sobov. Našlo sa vyše 900 parohov a niekoľko nástrojov.

V Gbeľanoch sa našiel mamutí zub, v jaskyni pri Súľove lebka jaskynného medveďa. V centre Žiliny sa dokonca v päťdesiatych rokoch pri bývalom kine Úsvit našiel mamutí kel a stehenná kosť. Tieto, ale aj ďalšie nálezy môžete vidieť v Budatínskom zámku.

Jedným z najväčších problémov archeológov sú podľa Moravčíka zlodeji. Amatéri vykopané predmety namiesto odovzdania do múzea či archeológom radšej predajú do zahraničia. „Archeológovia uvidia len kresby predmetov, ktoré sa predali. Vykopaná bronzová helma sa do Rakúska predala za v prepočte viac než päťdesiattisíc eur,“ doplnil Moravčík.

„História a archeológia ma veľmi bavia. Mnohé informácie som už vedel aj predtým, ale aj tak sa takýchto udalostí vždy rád zúčastním. Je dôležité aby sme si pamätali históriu svojho okolia,“ povedal návštevník prednášky Peter Janoušek.