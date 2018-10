Krajské derby rozhodol jedenásť sekúnd pred koncom Jiří Kučný

Žilinčania si pripísali tretie víťazstvo v rade na domácom klzisku.

5. okt 2018 o 21:52 Tomáš Hládek

MsHK Žilina – MHk Liptovský Mikuláš 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)

Góly: 19. Beránek (Matejka, Hvila), 20. Barta (Balej, Jankovič), 38. Hvila (Bagin, Matejka), 60. Kučný (Hvila, Ručkay) – 2. Huna Ri. (Huna Ró., Nádašdi), 36. Vybiral (Števuliak, Piatka), 41. Piatka (Oško, Števuliak). Rozhodovali Jonák, Müllner – Šefčík, Kacej, 502 divákov. Vylúčení: 3:5.

ŽILINA: Horčička – Kučný, Jankovič, Žilin, Bagin, Piegl, Matejka, Mendrej, Pastor – Barta, Ručkay, Balej – Jenčík, Surovka, Huna Ru. – Beránek, Síkela, Hvila – Hrazdíra, Rehák, Ondruš.

L. MIKULÁŠ: Kislitsyn – Mezovský, Nádašdi, Kurali, Suchý, Nemec, Korím, Bača, Fereta – Kriška, Huna Ri., Huna Ró. – Uram, Lištiak, Sukeľ – Števuliak, Piatka, Oško – Žiak, Uhrík, Vybiral.

Prečítajte si tiež: V obývačke máme hadice, smeje sa majsterka sveta v požiarnom útoku

Úvod zápasu sa začal presilovkou hostí po vylúčení Žilina. Liptákom sa presilovku podarilo využiť, keď po nahrávke z ľavej strany dával do prázdnej brány Richard Huna. Po inkasovanom góle kopili Žilinčania chyby a hra patrila prevažne Liptovskému Mikulášu. V piatej minúte vystihol rozohrávku hostí Barta a strelou z otočky opečiatkoval brvno Mikuláša. O dve minúte získal puk Jenčík, ktorý ho poslal Hunovi a ten faulovaný zakončil do betónov Kislitsyna. Vlci udreli v závere úvodnej dvadsaťminútovky. V 19. minúte sa po Matejkovom nahodenom puku najlepšie zorientoval Beránek a piatym gólom v sezóne vyrovnal. O 51 sekúnd vlci viedli, keď výbornú prácu Baleja využil Barta, ktorý vymietol roh hosťujúcej bránky.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Po pätnástich sekundách druhej tretiny unikal obrane hostí Balej, ktorého museli hostia zastaviť nedovolene. Z následnej presilovky však domáci gól nevyťažili. Po šiestich minútach druhej časti hry zamotal hlavu hosťujúcim obrancom Bagin, no jeho akcia sa presným zakončením neskončila. V polovici zápasu pálil z dobrej pozície Ručkay do lapačky Kyslitsyna. Štyri minúty pred koncom druhej tretiny sa Mikulášu podarilo vyrovnať, keď nahrávku spoza brány využil na presné zakončenie Vybiral. Liptáci sa dlho z vedenia netešili. O dve minúty Hvila prestrelil Kislitsyna z ľavého kruhu a domáci opäť viedli.

Liptákom vychádzali vstupy do tretín a už po pár sekundách tretej tretiny vyrovnával Piatka, ktorý sa po nahrávke spoza brány ocitol sám pred Horčičkom a žilinský brankár bol bez šance. Vlci mohli onedlho opäť viesť, no strelu Surovku zastavila konštrukcia bránky. Následne nechcel ani jeden z tímov spraviť zbytočnú chybu, čo malo za následok minimum vyložených šancí. V 53. minúte pálil Jankovič po prihrávke Beránka len do lapačky Kislitsyna. O minútu mohli hostia vyhrávať, keď tečovaná strela od korčule niektorého z hráčov prešla poza Horčičku mimo žilinskej brány. Žilinčania sa nadýchli v posledných dvoch minútach k veľkému tlaku a ostreľovali hosťujúcu bránku. Rozuzlenie zápasu prišlo jedenásť sekúnd pred koncom, keď Kučný nahodením od modrej čiary prekonal Kislitsyna. Vlci tak v krajskom derby získali tri cenné body.

Anton Tomko (tréner Liptovský Mikuláš): „Dnešný zápas bol o bojovnosti a nasadení. Mali sme dobrý vstup do zápasu, keď sme hrali organizovane a Žilinu sme nepúšťali do väčších šancí. Vyhrávali sme 1:0, ale záver tretiny sme nezvládli hlavne v hre pred našou bránou, keď sme najskôr inkasovali gól z dorážky a druhý sme inkasovali taktiež po našej hrubej chybe. Samozrejme, sme s touto situáciou mali čo robiť, pretože dva inkasované góly v závere tretiny otrasú mužstvom. V poslednej tretine sme si vytvorili pár šancí a mohli sme ísť do vedenia, no gól sme nedali. Záver sa mi ťažko hodnotí. Zle sme si prebrali hráčov, urobili sme tam chybu a po tečovanej strele sme inkasovali. To by sa nám stávať nemalo a myslím si, že minimálne bod sme si v tomto zápase zaslúžili.“

Pavol Paukovček (tréner Žilina): „Ako povedal Anton Tomko, my sme sa nakopli na konci prvej tretiny a to napriek tomu, že sme v prvej tretine nehrali dobre. Druhá a tretia tretina bola z našej strany lepšia. Prejavili sme chuť po víťazstve. Súper vždy ten výsledok doťahoval, no nás v kritických chvíľach podržal brankár Horčička. Hostia si bod zaslúžili. Ja som však rád, že sme vybojovali tri body, pretože mužstvo Liptovského Mikuláša hrá vonku výborne. Má veľmi dobrého brankára, ktorý dostáva dva góly na zápas. Som teda veľmi rád, že sa nám podarilo v tomto zápase streliť štyri góly, čo nám možno dodá pokoj na hokejky."