Žilina v Nitre body nezískala

Vlci doplatili v zápase na nedisciplinovanosť.

2. okt 2018 o 20:39 Tomáš Hládek

HK Nitra – MsHK Žilina 4:1 (2:1, 0:0, 2:0)

Góly: 7. Rais (Blackwater, Buček), 11. Rapáč (Hrušík), 51. Čaládi (Slovák, Versteeg), 52. Čaládi (Buček) – 11. Kučný (Huna Ru., Ručkay). Rozhodovali Štefik, Fridrich – Orolin, Gegáň, 1515 divákov. Vylúčení: 3:7. Versteeg a Pastor 5+DKZ, Kučný DKZ.

NITRA: Foltán – Mezei, McCormack, Rais, Pupák, Versteeg, Rácz, Sloboda, Fominykh – Lantoši, Slovák, Scheidl – Rapáč, Bortňák, Hrušík – Buček, Richard, Blackwater – Šiška, Čaládi, Pätoprstý.

ŽILINA: Horčička – Kučný, Pastor, Žilin, Bagin, Piegl, Matejka, Mendrej – Barta, Ručkay, Balej – Jenčík, Surovka, Huna Ru. – Beránek, Rehák, Hvila – Hrazdíra, Síkela, Ondruš.

V zápase s Nitrou nahradil Mikoláša v bráne Žiliny Horčička. Český brankár si od úvodu nemohol sťažovať na nedostatok práce. Prvú veľkú šancu si vypracoval Slovák s Lantošim, ale táto šanca gól nepriniesla. Ten padol v siedmej minúte, keď po Bučekovej nahrávke vypálil z prvej od modrej Rais a puk skončil až za prekvapeným Horčičkom. O štyri minúty viedli Nitrania 2:0, keď po chybe v obrane Žiliny a následnom zmätku pred Horčičkom zvýšil Rapáč. Vzápätí fauloval Hrazdíru Pupák a Žilinčania hrali presilovku. V tej predviedol výborný back-checking Rudolf Huna, ktorý nahral Kučnému a ten ľahkým nahodením od modrej čiary zaskočil Foltána. V závere tretiny po peknom prieniku strieľal Bortňák, ale žilinského brankára neprekonal.

Už v úvodných sekundách druhej tretiny pohrozil únikom Lantoši. V druhej minúte prostrednej časti hry prešiel Jenčík cez Versteega, no jeho strela skončila na betónoch Foltána. Pri vylúčení Bartu sa do šancí v oslabení dostali Žilinčania, no recept na prekonanie Foltána nenašli. Následne strieľal Mezei, no Horčička bol pozorný. Hneď na to sa do prečíslenia dostala dvojica Jenčík-Huna, no prvému menovanému nesadla strela. Deväť minút pred koncom druhej tretiny sa dostali do brejku Richard s Bučekom, no Bučekovi strela nevyšla podľa predstáv. Nitriansky tlak sa stupňoval aj vďaka tretej presilovke v druhej časti hry. Výbornú prácu počas oslabenia odviedol Rudolf Huna, ktorý niekoľkokrát prerušil rozohrávku Nitry a strávil na ľade azda dve minúty. V závere tretiny opäť pohrozil žilinský odchovanec Lantoši, no Horčička dobre zasiahol.

Vlci začali tretiu tretinu zvýšenou aktivitou, ktorá však v gól nevyústila. Snaha Žiliny pokračovala v presilovke, keď bol vylúčený Pätoprstý. Vlci zavreli Nitru v pásme, no väčšiu šancu si vypracovať nedokázali. V 47. minúte sa po veľkom zmätku pred Horčičkom skóre nemenilo. V 50. minúte sa museli Žilinčania brániť v trojici presilovke domácich, keď rozhodcovia veľmi prísne vylúčili Kučného. Obetavá trojica Žiliny odolala presilovke Nitry. V pokračujúcej presilovke o jedného hráča však Nitrania zvýšili svoje vedenie, keď strelu Slováka dorazil do brány Čaládi. O minútu našiel Buček pekne pred bránou Čaládiho, ktorý druhým gólom v priebehu pár sekúnd rozhodol zápas. Po góle si to rozdali v pästnom súboji Pastor s Versteegom. Presilovku však hrali opäť Nitrania, keďže okrem Pastora s Versteegom bol vylúčený aj Kučný, ktorý dostal trest štyri minúty plus do konca zápasu. Oslabenie vlci ustáli bez inkasovaného gólu. Žilinčania dohrávali zápas v presilovke. Gól sa však vlkom už streliť nepodarilo, a tak odchádzajú z Nitry bez bodov.