Dopravná situácia v Žiline je neúnosná

Minulý týždeň sme zažili na cestách totálny kolaps. Upchaté boli všetky hlavné ťahy, ale aj bočné ulice. Za situáciu môže aj spustený semafor pri obchodnom dome na výjazde z mesta. Ten vypli, ale kolóny pokračujú.

2. okt 2018 o 18:19 Alexandra Janigová

ŽILINA. Dopravná situácia na cestách v Žiline je podľa mnohých neúnosná. Všetko ešte zhoršil spustený semafor pri obchodnom dome Sconto. Ten mal, okrem iného, za následok aj to, že Žilina bola kompletne upchatá.

Tlak z viacerých strán

Po tlaku zo strany mesta, ľudí, ale aj poslancov v piatok semafor vypli. Situácia sa ale tým pravdepodobne nezlepší, keďže ľudia budú do obchodného centra odbočovať aj naďalej. „Výskumný ústav dopravný nebol oslovený za účelom spracovania kapacitného posúdenia tejto križovatky. Bolo realizované inou súkromnou spoločnosťou. Už teraz ukazuje situácia, že táto križovatka ovplyvňuje aj nasledujúce križovatky v meste,“ povedal Pavol Kajánek, Výskumný ústav dopravný, a. s.

Urobili chybu

Podľa neho toto posúdenie mohlo byť realizované ako sústava križovatiek pomocou modelu a tam by sa jasne preukázalo, či táto križovatka bude mať taký veľký vplyv, ako sa následne ukázalo. „Keď máte kapacitne preťaženú cestnú komunikáciu, urobiť ďalšiu bodovú závadu, ktorá spôsobí ešte väčšie kolóny. Už to rozhodnutie, že bol obchodný dom napojený aj pri tom súčasnom zaťažení, bolo dosť vágne, pretože si myslím, že to kapacitné posúdenie nebolo urobené tak, ako by malo byť,“ doplnil. Riešenie malo byť iné. „Kompetentní sa mohli rozhodnúť inak. Keby to bolo ako sústava križovatiek s vyhodením špičkovej hodiny,“ doplnil.

Zhoršenú situáciu v cestnej premávke v Žiline a okolí eviduje dlhodobo aj polícia. „Nie je to len posledný. Na dopravnú situáciu má vplyv mnoho faktorov, ktorými sú stav a vybudovanie cestnej siete, rôzne dopravné obmedzenia, súvisiace s údržbou a rekonštrukciou cestnej siete, poveternostné podmienky, nárast hustoty cestnej premávky, technický stav motorových vozidiel, udalosti v cestnej premávke, dopravné nehody a škodové udalosti a v neposlednom rade aj technika jazdy vodičov motorových vozidiel,“ argumentuje Radko Moravčík, hovorca krajskej polície. Okrem toho, samozrejme, priznáva, že na tento stav má vplyv aj spustenie cestnej svetelnej signalizácie pri predajni Sconto nábytok Žilina, ale aj čiastočná uzávierka cesty v úseku od ulice Rázusovej po mimoúrovňovú križovatku Rondel z dôvodu nutnej opravy vodovodného potrubia.

Príval turistov z Čiech

„Na hustotu cestnej premávky v tom týždni vplýva aj presun občanov z Českej republiky z dôvodu ich štátneho sviatku. Zlepšenie dopravnej situácie v Žilinskom kraji definitívne prinesie až dobudovanie cestnej siete,“ myslí si Moravčík.

Okresný dopravný inšpektorát Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Žiline v rámci svojich kompetencií pre účelovú komunikáciu sprístupňujúcu areál Sconto nábytok Žilina podmienil podľa neho kolaudáciu križovatky vypnutím cestnej svetelnej signalizácie do režimu „žltého blikavého svetla“ v prípade vytvárania rozsiahlych kolón na ceste.

Na skúšobnú dobu

Stavebný úrad Okresného úradu Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, na predmetnú cestnú svetelnú signalizáciu vydal rozhodnutie na dočasné užívanie na skúšobnú dobu 90 dní (skúšobná doba začala otvorením oficiálneho predaja), počas ktorej sa má priebežne analyzovať funkčnosť systému v spolupráci s Krajským dopravným inšpektorátom v Žiline s cieľom stanoviť režim, signálny plán svetelnej signalizácie. Ten má minimalizovať negatívne dopady na plynulosť cestnej premávky na problematickej ceste. Po skončení a vyhodnotení skúšobnej prevádzky musí stavebník SCONTO Development, s. r. o., Trnava podať špeciálnemu stavebnému úradu Okresného úradu Žilina, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií návrh na kolaudáciu objektu a doriešiť vlastníctvo a správu objektu cestnej svetelnej signalizácie v zmysle podmienok stanovených v stavebnom povolení.