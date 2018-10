Makroteam s prehľadom zdolal Levice

Futsalisti MŠK neuspeli v Banskej Bystrici.

2. okt 2018 o 14:16 Tomáš Hládek

ŠK Makroteam Žilina – FT Levice 6:0 (4:0)

Góly: 3., 12., 31. a 36. Wellington, 11. a 12. Lucian. Rozhodovali Ježík, Šlapka. 100 divákov. ŽK: Lucian, Zatúra – Švec, Gabaš, Krivočenko.

MAKROTEAM: Kováč (Košút) - Hudek, Krištofík, Baláž, Škulec, Wellington, Everton Borges, Lucian, Andre Silva, Zatúra, Ďurka.

Do zápasu vstúpili aktívnejšie hostia. Prvú strelu na bránu v zápase vyslal hosťujúci Rakica, no Kováč jeho pokus vyrazil. Z následného rohu pálil Rakica vysoko nad. Následne strieľal Švec, ktorého strela sa odrazila pred Tótha, no ten nedokázal loptu dopraviť do brány. To bolo zo strany hostí na dlhý čas všetko. Opraty zápasu prevzal do svojich rúk Makroteam. V tretej minúte stiahol Švec Krištofíka a rozhodca nariadil pokutový kop. K realizácii sa postavil Wellington a nedal Bielikovi v bráne Levíc šancu – 1:0. Následne si domáci vypracovali tlak aj vďaka dobrému pressingu zo strany brazílskej štvorice. V štvrtej minúte vychytal viacero striel brankár Levíc. V šiestej minúte nedovolene zastavil Lucian prenikajúceho Tótha, no Švec z nariadenej štandardnej situácie mieril len do hráčov Makroteamu. O minútu šla na brankára dvojica Krištofík – Baláž, ale nahrávku prvého menovaného vynikajúco prečítal brankár Levíc. Hneď na to sa do brejku vyrútili hostia, ale Škulec výborným sklzom šancu zmaril. V deviatej minúte Levičania krásne vykombinovali domácich hráčov, no Krén trestuhodne netrafil prázdnu bránu. Hneď z ďalšieho útoku tak udreli domáci, keď Kováč pekne našiel Wellingtona, ktorého strelu brankár vyrazil pred Luciana a ten bez problémov zvýšil vedenie Makroteamu. V tej istej minúte sa do brejku vyrútil Wellington a strelou pomedzi nohy navýšil vedenie Žiliny. Hosťujúci tréner reagoval oddychovým časom. Leviciam to však nepomohlo, keďže z ďalšej akcie zavesil pod brvno z ťažkého uhla Lucian – 4:0. Dve minúte pred koncom mohol navýšiť vedenie Makroteamu Baláž, no trafil len bočnú žrď. V závere prvého polčasu nahral pekne Baláž Hudekovi, ktorý mieril tesne vedľa.

Druhý polčas začala strela Forgáča, ktorú Kováč chytil. O minútu sa rozvlnila sieť domácich po strele hostí, no len z boku. V tretej minúte druhého dejstva strieľal Krištofík tesne nad. Tempo v úvode druhého polčasu mierne opadlo. V 26. minúte zakončil svoj únik strelou do brankára Andre Silva. O pár sekúnd sa v dobrej šanci ocitol ten istý hráč, ale bránu netrafil. Hneď na to sa pekne preštrikoval cez dvoch obrancov Wellington, ale brankár Levíc zachránil situáciu v poslednej chvíli. V 31. minúte skompletizoval svoj hetrik dobre hrajúci Wellingoton, ktorý využil peknú prihrávku Evertona Borgesa. V tej istej minúte predviedli Žilinčania pekný signál, ktorý však skončil strelou do tyčky. O minútu mohol zaznamenať čestný úspech hostí Krén, ale ani na dvakrát Kováča neprekonal. Sedem minút pred koncom sa vydal do útoku aj Kováč, no Hudekovi k lepšiemu zakončeniu chýbal jeden krok. Štyri a pol minúty pred koncom vyrazil Kováč Krénovu strelu na žrď. Štyri minúty pred koncom prišiel najkrajší okamih zápasu. Wellington obišiel najskôr obrancu, potom si zasekol brankára a keď sa zdalo, že zakonči do prázdnej brány, tak ešte vykúpal hosťujúceho obrancu spätnou kľučkou a zvýšil na 6:0. V 38. minúte vysunul Krištofík efektnou pätičkou Škulca, ktorý prízemnou strelou minul bránu. Dve minúte pred koncom zachránil čisté konto Makroteamu Krštofík, ktorý odkopol loptu pred prázdnou bránou. Makroteam si už čisté konto ustrážil a zdolal Levice presvedčivo 6:0.

MIBA Banská Bystrica – MŠK Žilina futsal 8:3 (4:1)

Góly: 2. Rafanides, 4., 26. a 38. Evandro Oliveira, 12. Vajda, 17. Matheus Lemes, 34. Tužinský, 39. Hanakovič – 16. (vl.) Čief, 33. Gábor, 37. Gavrilov. ŽK: Belaník. ČK: 40. Rafanides. Rozhodovali Kopec – Marko. 150 divákov.

MŠK: Kavčák – Ďuratný, Moravec, Ostrák, Gavrilov, Šidlo, Gábor, Kotuláč, Belaník, Ševčík.

Šošoni nastúpili v Bystrice v zostave už aj s Marekom Belaníkom. Práve Belaník vybojoval loptu v druhej minúte a po strele Ostráka musel Hanakovič vyrážať na roh. Následnú strelu po rohovom kope z kopačky Ďuratného Hanakovič vyrazil. V tej istej minúte domáci rozbehli peknú kombináciu, na konci ktorej bol Rafanides a ten prekonal Kavčáka – 1:0. Žilina odpovedala strelou Ostráka, ktorú Hanakovič bez problémov vyrazil. O dve minúty viedli domáci o dva góly, keď Evandro Oliveira prekvapil Kavčáka. Na 3:0 zvýšil v 12. minúte po druhej dorážke Vajda. V 16. minúte rozohrávali hostia štandardnú situáciu a po strele Belaníka si loptu tečoval do vlastnej siete Čief. O pár sekúnd prešla Evandrova prihrávka prekvapivo za obranu Žilinu na Matheusa Lemesa, ktorý obišiel Kavčáka a prinavrátil trojgólové vedenie Bystričanom. Do šatní sa tak šlo za stavu 4:1.

Druhý polčas odštartovala strela Gavrilova, ktorý však minul bránu Bystrice. Hostia od úvodu druhého polčasu vysunuli dopredu aj brankára Kavčaka v snahe urobiť niečo s nepriaznivým skóre. V 26. minúte vyšiel domáci brejk, keď Evandro obišiel Kavčáka a zvýšil na 5:1. Hostia aj naďalej skúšali hrať v poli s päticou hráčov. Osem minúte pred koncom vystihol rozohrávku Bystričanov Kristián Gábor, ktorý znížil na rozdiel troch gólov. V 34. minúte využili domáci ďalší brejk a Tužinský gólom zvýšil na 6:2. Domáci viackrát skúšali trafiť opustenú bránu Žiliny strelou cez celé ihrisko. Tri minúty pred koncom strieľal po peknej Balaníkovej nahrávke Moravec, ktorého strelu brankár vyrazil pred Gavrilova a ten už bez väčších komplikácii umiestnil loptu do prázdnej bránky. Dve minúty pred koncom skompletizoval svoj hetrik zo štandardnej situácie Evandro Oliveira. Minútu pred koncom uzavrel skóre duelu strelou do opustenej brány brankár Hanakovič. V závere mali hostia ešte veľkú šancu, no Hanakovič zachránil na bránkovej čiare. Šošoni tak odchádzajú z Bystrice bez bodov.

1. Mimel Lučenec 2 2 0 0 14:1 6

2. Pinerola Futsal 1994 3 2 0 1 17:7 6

3. Wild Boys Bratislava 2 2 0 0 6:0 6

4. ŠK Makroteam Žilina 2 1 1 0 10:4 4

5. MIBA B. Bystrica 3 1 1 1 13:16 4

6. MŠK Žilina FUTSAL 2 0 1 1 7:12 1

7. Barabéri 2 0 1 1 5:10 1

8. Futsal Team Levice 2 0 0 2 0:8 0

9. FC Bíli Andeli futsal 2 0 0 2 1:15 0