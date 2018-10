Regionálny futbal: Stráňavy, Rajec a Rosina v IV. lige s čistým štítom, najrýchlejší gól kola padol v Predmieri

Višňové kradlo body mužstvu zo Skalitého.

1. okt 2018 o 11:56 Tomáš Hládek

Stráňavy – Závažná Poruba 3:0 (1:0)

Góly: 3. Lajš, 49. Rolček, 82. Chrachala. Rozhodoval Herdeľ, 150 divákov. ŽK: Lajš, Zajac – Račko, Dudko, Lehotský.

STRÁŇAVY: Sága – Lajš, Janči M., Janči L., Papala, Rolček (90. Hreus), Zajac, Chrachala (87. Paperňák), Pleva, Hanuliak (71. Bukovčan), Kubica (90. Čerňan).

Ján Janči (tréner Stráňavy): „Hostia predvádzajú kvalitný futbal a boli na druhom mieste tabuľky. Na zápas sme sa tešili, pretože sme chceli prelomiť nepriaznivú sériu štyroch zápasov bez výhry. Chlapci pristúpili k zápasu maximálne zodpovedne a odviedli vynikajúci výkon. Predvádzali sme kvalitný futbal a súpera sme, až na jednu šancu, nepustili do vyloženejších príležitostí. S predvedenou hrou vyslovujem veľkú spokojnosť. Zaslúžili sme si vyhrať, pretože sme boli gólovo i herne lepší. Musím pochváliť však aj súpera, ktorý neprišiel brániť, ale prišiel hrať otvorený futbal. Diváci tak videli na štvrtú ligu kvalitný zápas.“

Bánová – Makov 5:1 (3:0)

Góly: 14. Horecký, 19. Štefánik, 43. a 73. Mráz, 55. Jasenovský – 52. Masnica. Rozhodoval Bátory, 320 divákov. ŽK: Horecký – Srečković.

BÁNOVÁ: Juhás – Kubena, Lazar, Štefánik (76. Bendík), Horecký, Cisárik, Mráz (86. Krajíček), Jasenovský (84. Černák), Ďuratný, Adamčík, Kostolný (68. Harman).

V šlágri kola pricestoval do Bánovej doteraz neporazený tím z Makova. Hostia pricestovali do Bánovej s úmyslom hrať futbal. Bánová však bola lepšia a vyhrala prvý polčas 3:0 po góloch Horeckého, Štefánika a Mráza. Po zmene strán znížil Masnica. Bánová však pridala ďalšie dva góly, keď sa zapísali do streleckej listiny Jasenovský a opäť Mráz a pripísala si vysoké víťazstvo pred peknou návštevou.

Michal Molnár (tréner Bánovej): „Naše víťazstvo je plne zaslúžené, keď sme predviedli najlepší výkon v sezóne. Pricestovalo k nám mužstvo, ktoré chcelo hrať futbal a musím Makov pochváliť za predvedený výkon aj keď výsledok je jednoznačný. Zápas mal veľmi vysokú úroveň a za predvedený výkon si chlapci zaslúžia pochvalu.“

Belá-Dulice – Teplička nad Váhom 2:1 (0:0)

Góly: 76. Debnár, 84. Brzák – 90. Maliňák. Rozhodoval Mosor, 200 divákov. ŽK: Mravec T. – Beniač B., Labuda.

TEPLIČKA: Poništ – Jánošík (79. Baláž), Padala, Blaščík, Surma, Maliňák, Labuda, Beniač J. (54. Dzirbík), Mrázik, Beniač B., Bugala R.

V Belej pri Martine sa dlho hral bezgólový zápas. Prvý gól videli dve stovky divákov až v druhom polčase, keď sa presadil Ján Debnár. Hosťujúci tréner zareagoval striedaním a poslal do hry za nepriaznivého stavu útočníka Baláža. Ďalší gól však dali opäť domáci, keď Poništa prekonal najlepší strelec Belej Brzák. Tepličke sa podarilo znížiť v samotnom závere gólom Maliňáka. Teplička nad Váhom tak cestuje z Turca cez bodov.

Rajec – Bobrov 1:0 (0:0)

Gól: 58. Jeťko. Rozhodoval Halfar, 200 divákov. ŽK: Hollý – Gočal.

RAJEC: Fraštia – Cúg, Hájek, Drahno, Miko, Rybár (90. Bujný), Hollý, Šimun (75. Košút), Person (81. Mazák), Jeťko (89. Osika), Kordiš.

V Rajci si museli dve stovky divákov počkať na úvodný gól zápasu až do druhého polčasu. V 58. minúte sa k lopte dostal Ján Jeťko a svojim druhým gólom v sezóne zabezpečil Rajcu tri body. Nováčik súťaže už potrebné sily na vyrovnanie nenašiel a po najtesnejšej prehre odchádza z Rajca bez bodov.

Rosina – Žabokreky 2:0 (0:0)

Góly: 48. Jaššo, 85. Líška. Rozhodoval Slančík, 100 divákov. ŽK: Jaroš, Zábavník.

ROSINA: Jurčenko – Jaroš, Tabak, Líška (87. Mičiak), Kadik, Gajdoš M., Hruboš, Zábavník, Kubík (70. Kroupa), Polóni (30. Jaššo), Drexler (46. Martinčo).

V Rosine sa od úvodu hral bojovný zápas, ktorý väčšie šance nepriniesol. Po zmene strán otvoril skóre Jaššo, ktorý prehodil brankára. Finálnu podobu výsledku dal päť minút pred koncom Líška, ktorý využil prihrávku Kroupu z ľavej strany a prízemnou strelou k tyči prekonal Štefánika. Rosina sa odlepila z dna tabuľky.

Ostatný výsledok: Staškov – Diviaky 4:3, Dolný Kubín mal voľno.

1. Bánová 8 5 1 2 24:10 16

2. Stráňavy 9 4 3 2 16:10 15

3. Makov 8 4 3 1 17:13 15

4. Staškov 9 4 3 2 25:22 15

5. Z. Poruba 8 4 2 2 17:16 14

6. Belá-Dulice 8 4 1 3 17:20 13

7. Rajec 8 3 1 4 13:14 10

8. Teplička 9 3 1 5 12:13 10

9. Žabokreky 9 2 4 3 13:15 10

10. Bobrov 8 2 2 4 10:13 8

11. Dolný Kubín 8 2 2 4 10:14 8

12. Rosina 8 2 2 4 10:20 8

13. Diviaky 8 2 1 5 15:19 7

V. liga: Bytča v šlágri kola neskórovala

Kysucké Nové Mesto – Bytča 4:0 (1:0)

Góly: 34. a 78. Kubala, 70. Brodňan, 89. Kohút. ŽK: Malík, Ďurica, Mikula (BYTČA). Rozhodoval Michal Dančo, 220 divákov.

BYTČA: Mučka – Malík, Gajdošík, Hudcovský, Bajza, Čikota, Gašperík, Ďurica, Karafa, Schwarz (27. Halama), Mikula (46. Hrtánek).

V šlágri kola sa na pôde Kysuckého Nového Mesta predstavila Bytča. Domáci sa na súpera dobe pripravili a suverénne vyhrali 4:0. Na čelo tabuľky sa tak dostáva mužstvo Petra Sedúcha.

Višňové – Skalité 0:0

ŽK: Minarčík – Križek, F. Mudrík, Špilák, Patrik Laš. Rozhodoval Stanislav Riša, 150 divákov.

VIŠŇOVÉ: Vereš – Kočiš, Minarčik, Štefunda, Mano, Ondruš, Ťažký, O. Štefanica (63. A. Štefanica), Papajčík, Majtanik, Sventek.

Zápas vo Višňovom sa niesol v réžii domáceho tímu, ktorý aktívne tvoril hru počas celého zápasu. Hostia sa sústredili hlavne na obranu. V prvom polčase si vypracoval dobrú šancu Sventek, ale bránu prekopol. V druhom polčase mohol skórovať Augustín Štefanica, no bránu netrafil. Višňovému tak chýbal v zápase proti Skalitému kúsok šťastia.

Čierne – Belá 2:0 (0:0)

Góly: 55. Puček, 86. Baláž. ŽK: Benko, Dirgas, Jaroš, T. Časnocha, Baláž – Tichák, Macho, Čepela, Franek. Rozhodoval Dušan Balogh, 250 divákov.

BELÁ: Tichák – Macho, Kubík (76. Mihalčatin), Švec, Melišík, R. Šipčiak, Ševčík, Čepela, S. Šipčiak (80. Užák), Franek (76. Michalec), Gapa.

Diváci v Čiernom videli slušné stretnutie. Hoci domáci mali v úvodnom dejstve dve dobré šance, do kabín sa šlo bez gólov. Po obrátke vyvinuli domáci aktivitu a vďaka dvom pekným gólom vyhrali 2:0. Tri body ostali na Kysuciach.

Zborov nad Bystricou – Strečno 0:1 (0:1)

Gól: 10. Barošinec. ŽK: Kučerík – Oberta. Rozhodoval Štefan Čordáš, 100 divákov.

STREČNO: Matejčík – P. Beháň, Bielik, Kocian, Syrovatka (86. Tučník), J. Beháň, Oberta, Melo (65. Kormančik), Kosa (90. Sokolovský), Štadani (44. Čičmanec), Barošinec (30. Kašjak).

Zborov nad Bystricou privítal na domácej pôde Strečno. Zo začiatku zápasu sa hral opatrný futbal. V 10. minúte vyrobil domáci tím chybu v obrane, ktorú gólom potrestal Barošinec – 0:1. Domáci následne súpera zatlačili a nepustili ho takmer k ničomu. V 26. minúte mohlo byť vyrovnané, po rohu sa k hlavičke dostal Kocifaj, no mieril len do brvna Matejčíkovej brány. Následne mal šancu súper zo Strečna, no Kučerík bol na mieste. Do konca prvého polčasu mali domáci ešte dve šance, no nedokázali ich premeniť. Polčas skončil 0:1.

V druhom polčase domáci vyleteli na súpera, 90 percent času hrali na jeho polovici. Domáci hráči si vypracovali viacero šancí, do ktorých sa dostali Štrba, Pagáč a Sýkora, no diváci sa vyrovnania nedočkali. Po bojovnom výkone vyhral súper. Solídny výkon podali aj rozhodcovia.

Predmier – Oščadnica 3:1 (1:1)

Góly: 2. Čillík, 50. a 78. Pobijak – 42. Bros. ŽK: P. Pobijak, Šebík – Bros. Rozhodoval Michal Oravec, 100 divákov.

PREDMIER: Uríček – Čillík, T. Klus, M. Klus (65. Smolka), Bačík, Pistovčák (81. Kučera), P. Pobijak (86. Daniš), Šebík, Rosa, M. Pobijak, A. Pobijak.

Predmier sa ujal bleskového vedenia, keď sa v trme-vrme pred Gavlákom najlepšie zorientoval Čillík, ktorý nespanikáril a poslal loptu do siete – 1:0. Domáci následne zahadzovali šance, čo sa im vypomstilo v závere polčasu, keď po chybe v rozohrávke znížil po brejku Bros – 1:1. V druhom polčas prinavrátil vedenie domácim Andrej Pobijak, ktorý využil zaváhanie Gavláka – 2:1. Gólovú poistku domácej výhre dal Andrej Pobijak, ktorý po zmätku v šestnástke hostí doklepol loptu do siete – 3:1. Predmier si už nenechal víťazstvo ujsť a získal tri body.

Vysoká nad Kysucou – Kotešová 4:1 (0:0)

Góly: 52. a 54. J. Pavlica, 60. Červenec (z 11 m), 89. Voštinák – 79. Stískala. ŽK: Polko, Stískala, Bujný, Valášek (KOTEŠOVÁ). Rozhodoval Róbert Močiliak, 150 divákov.

KOTEŠOVÁ: Polko – Jandačka, Stískala, Bujný, Daniš (82. Papšo), Krajči, R. Kendy (56. Patyka), Budiský, P. Kendy (78. Gál), Tabak, Valášek.

Vo Vysokej nad Kysucou sa diváci dlho nemohli dočkať gólov, no po polčasovej prestávke sa s nimi ako keby pretrhlo vrece. V rozmedzí 52.-54. minúty dostal Spartak do vedenia Ján Pavlica a v 60. minúte viedli domáci po premenenom pokutovom kope Červenca už 3:0. Vysoká nakoniec vyhrala 4:1, jediný gól hostí zaznamenal Stískala.

Turzovka – Varín 3:1 (2:1)

Góly: 4. M. Rovňaník, 44. Bytčanek, 89. Šmahajčík – 8. Koňušiak. ŽK: Koňušiak, Ondráš (VARÍN), ČK: 88. po 2. ŽK Ondráš (VARÍN). Rozhodoval Bánovský, 150 divákov.

VARÍN: Ružička – Repáň, Cvacho, Ferjanec (85. Zavoďančík), T. Hruška, Lopušan, Koňušiak, Kadrliak, P. Hruška (67. Rendek), Ondráš, Chebeň.

Napriek nie úplne presvedčivému hernému prejavu domácich si Tatran vypracoval množstvo šancí v prvom i druhom polčase, zatiaľ čo hostia sa sústredili na defenzívu a snažili sa hroziť z brejkov. Aj keď veľmi veľa šancí ostalo nepremenených, tri z nich si našli cestu do brány hostí. Turzovka si pripísala do tabuľky tri body a verí, že ju to naštartuje k lepším výkonom v prebiehajúcej sezóne.

1. KNM 9 6 1 2 21:5 19

2. Bytča 9 6 0 3 24:13 18

3. Skalité 9 5 3 1 18:7 18

4. Čierne 9 6 0 3 28:21 18

5. Vysoká 9 5 1 3 22:15 16

6. Strečno 9 5 1 3 16:17 16

7. Višňové 9 4 3 2 19:10 15

8. Belá 9 3 4 2 21:21 13

9. Predmier 9 4 1 4 18:19 13

10. Kotešová 9 3 1 5 12:19 10

11. Turzovka 9 3 0 6 27:35 9

12. Zborov 9 2 1 6 8:22 7

13. Varín 9 1 1 7 6:19 4

14. Oščadnica 9 1 1 7 15:32 4