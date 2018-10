135 rokov trate Trenčín – Žilina si pripomenuli výstavou

Pri príležitosti tohto výročia sa rozhodli v Budatínskom hrade vystaviť list z katalógu.

1. okt 2018 o 10:47 PMZA

ŽILINA. V časoch, keď sa stavali železnice, existovalo viacero železničných podnikov. Štátne železnice (MÁV – Magyar királyi állámvasútak – Uhorské kráľovské štátne železnice) i množstvo súkromných. Najväčším súkromným podnikom bola spoločnosť StEG. Tá v roku 1883 postavila železničnú trať Trenčín – Žilina. V tomto roku si pripomíname 135. výročie otvorenia tohto úseku Považskej železnice.

Plány na výstavbu železnice z Bratislavy na sever Uhorska existovali už v roku 1856. Potrebné bolo spojiť Budapešť cez údolie Váhu so severným Slovenskom, rakúskym Sliezskom a Haličou.

Bratislavu s Budapešťou už spájala Uhorská centrálna železnica a s Trnavou konská železnica, otvorená v roku 1846. V 2. polovici 60. rokov bola vydaná koncesia na výstavbu Košicko-bohumínskej trate, ktorá zahŕňala aj úsek Bohumín – Žilina.

Záujemcom o výstavbu Považskej železnice, súkromným podnikateľom kniežaťu Windišgrécovi a grófovi Breunerovi, stačilo postaviť novú 150-km dlhú trať údolím Váhu z Trnavy do Žiliny a odkúpiť konskú trať a prestavať ju na parnú prevádzku.

Po vydaní koncesie v 1. polovici 70. rokov sa začal stavať úsek z Trnavy do Trenčína, avšak konzorcium týchto podnikateľov sa dostalo do finančných problémov, až napokon odkúpil rozostavanú trať štát a prevádzku zabezpečoval štátny podnik MÁV (Magyar Államvasutak, Maďarské štátne železnice).

Dohodou z roku 1880 medzi MÁV a StEG prešla považská železnica pod StEG. Úsek z Trenčína do Žiliny sa začal stavať vo februári 1883 a už 1. 11. 1883 bola jednokoľajná trať uvedená do prevádzky.

Pri príležitosti tohto výročia sme sa rozhodli v Budatínskom hrade vystaviť list z katalógu spoločnosti StEG, ktorý popisuje výstavbu trate Trenčín – Žilina. V uvedenom katalógu, vydanom v roku 1887, je chronologicky popísaná história podniku. Texty v katalógu sú doplnené krásnymi bohatými ilustráciami.