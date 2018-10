Nechajte sa pozvať na Medzinárodný Festival ŽILINA VOCE MAGNA

Deviaty ročník festivalu ŽILINA VOCE MAGNA a druhý ročník jeho súťažnej časti sa uskutoční od 10. do 13. októbra.Tohtoročný festival organizuje Žilinský miešaný zbor v spolupráci so Štátnym komorným orchestrom Žilina a Konzervatóriom Žilina, pod záštitou primátora mesta Žilina Igora Chomu. Návštevníkov opäť pozývajú na domácu i zahraničnú pýchu zborového umenia.

1. okt 2018 o 9:35 MÁRIA LAZOROVÁ

Festival Žilina Voce Magna ponúka aj tentoraz koncerty slovenských a zahraničných zborov v koncertných sálach i kostoloch Žiliny a jej okolia. Tento rok sa predstaví 30 speváckych telies s úspechmi a oceneniami na celosvetovej úrovni. „Jedinečnú prehliadku zborov zaháji koncert speváckeho zboru Konzervatória Žilina a špičkového nemeckého chlapčenského zboru Jenskej filharmónie. Na otváracom koncerte v Dome umenia Fatra Žilina tento zbor neskôr predvedie veľkolepé vokálno-inštrumentálne dielo v spolupráci so Štátnym komorným orchestrom Žilina,“ približuje riaditeľka festivalu Katarína Juhásová. Ďalšie koncerty ponúknu vystúpenia v Katedrále Najsvätejšej Trojice Žilina, kde sa predstavia Detský zbor Motýli Šumperk (CZ), Dievčenský zbor strednej školy K. Szymanowského Katovice (PL) a Cantica Collegium Musicum Martin (SK), zbor, ktorý nedávno získal zlatú medailu na svetovej zborovej olympiáde v Juhoafrickej republike. Paralelne vystúpia vo Farskom kostole Panny Márie v Kysuckom Novom Meste zoskupenia Pueri Gaudentes Praha (CZ) a Womanvocal Humenné (SK). Vo Farskom kostole Návštevy Panny Márie v Považskej Bystrici zas Ars Vocalis Banská Bystrica (SK) a Wyrzyski Chór Męski (PL). Vyvrcholením tohto ročníka je festivalový Galakoncert v Dome umenia Fatra v Žiline o 19.00 hod., kde sa okrem vystúpení festialových hostí z Čiech a Poľska predstaví Spevácky zbor Lúčnica (SK) a absolútni víťazi II. Medzinárodnej súťaže Žilina Voce Magna 2018.

V poradí II. ročník súťaže začne 12. októbra v Dome umenia Fatra, kde sa predstavia spevácke telesá v kategóriách B – mládežnícke zbory, C – detské zbory a D – vokálne skupiny. „ Do súťaže sa tento rok prihlásilo celkovo 22 slovenských i zahraničných telies a aj tentoraz sú súťatné vystúpenia prístupné pre verejnosť počas celého trvania. Posledný deň festivalu pozývame návštevníkov do Domu umenia Fatra Žilina, kde budú súperiť v kategórii A – dospelé zbory,“ uzatvára riaditeľka festivalu. Tohtoročnú 5-člennú odbornú porotu tvoria prof. Ondrej Lenárd (SK), prof. Jiří Skopal (CZ), dir. Fabio Pecci (IT), Mgr. art. Elena Matušová (SK), prof. Benedykt Błoński (PL). Podrobný rozpis tohtoročných festivalových koncertov a súťažných vystúpení nájdete na stránke vocemagna.sk.

Projekt je realizovaný z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia, s finančnou podporou spoločnosti IS Industry Solutions, Mesta Žilina a Kysuckého Nového Mesta. Predaj vstupeniek na štvrtkový OTVÁRACÍ koncert a sobotný GALAKONCERT je v pokladni/informačnej kancelárií ŠKO Žilina, Dolný Val 47, v pracovných dňoch od 7:00 do 18:00 hod. V deň koncertu sa dajú zakúpiť do 18:50 hod.. Partnermi projektu sú: Konzervatórium Žilina, Hotel Boss, Hotel Grand, Café Cupé a ZUŠ L. Árvaya. Hlavný mediálny partner: Žilinský Večerník. Viac informácií nájdete na www.vocemagna.sk