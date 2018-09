Vlci zdolali na domácom ľade nováčika z Maďarska

Dvoma gólmi prispel k víťazstvu Rudolf Huna.

30. sep 2018 o 19:50 TASR, Tomáš Hládek

MsHK Žilina – MAC Budapešť 6:3 (2:0, 2:2, 2:1)

Góly: 11. Hvila (Jenčík), 12. Huna Ru. (Kučný, Balej), 27. Beránek (Matejka), 37. Huna Ru., 57. Jenčík (Bagin, Beránek), 58. Balej (Barta, Kučný) – 21. Klempa (Brown, Macaulay), 39. Brown (Langkow, Burt), 47. Bodó (Brown). Vylúčení: 3:3, Szabad 5+DKZ. 787 divákov.

ŽILINA: Mikoláš – Jankovič, Žilin, Bagin, Kučný, Matejka, Piegl, Mendrej, Pastor – Barta, Ručkay, Balej – Huna Ru., Surovka, Jenčík – Beránek, Rehák, Hvila – Síkela, Hrazdíra, Ondruš.

BUDAPEŠŤ: Bálizs – Burt, Fejes, Pozsgai, Macaulay, Garát, Bukor – Klempa, Brown, Dansereau – Szabad, Nagy, Terbócs – Pápa, Langkow, Bodó – Odnoga, Kreisz, Szigeti.

Tím z hlavného mesta Maďarska pricestoval do Žiliny s oneskorením a na zápas nastúpil bez rozkorčuľovania. Duel sa začal s približne desaťminútovým meškaním a na hre hosťujúceho tímu bolo cítiť absenciu rozcvičky. Domáci to však nevedeli potrestať a pološancami Bálisza neprekonali. V 9. min však Huna nastrelil brvno a o chvíľu Szabad nešetrne prišpendlil na mantinel Surovku a šiel predčasne pod sprchy. Hostia v päťminútovej presilovke dvakrát inkasovali, keď najskôr zasunul puk po trme-vrme pred Báliszom do siete Hvila a v 12. min pri signalizovanom ďalšom vylúčení prekonal Huna švihom gólmana MAC po druhý raz. Žilinčania dostali zápas pevne pod kontrolu a až do záveru tretiny boli jasne lepší.

Hostia v prestávke rozdýchali nevydarenú úvodnú tretinu a hneď 28 sekúnd po začiatku tej druhej znížili, keď im domáci poskytli veľa priestoru a Klempa prekonal Mikoláša. Hra dostala spád, prelievala sa zo strany na stranu a obaja gólmani boli v permanencii. V 27. min však dostal Beránek na modrej ideálny puk do jazdy od Matejku, v nájazde si vychutnal Bálizsa a zvýšil na 3:1. Vlci sa potom po polovici zápasu ubránili početnej výhode hostí a Mikoláš svoj tím podržal pri viacerých nepríjemných situáciách. Žilina sa v 37. min zásluhou Hunu dostala v presilovke do trojgólového vedenia, ale dlho sa z neho netešila, pretože Brown o dve minúty pri signalizovanom vylúčení domácich spomedzi kruhov znížil a navyše hrali hostia ďalšiu presilovku.

Početnú výhodu však hostia nevyužili, ale domácim začali nepríjemne podkurovať. Po niekoľkých varovaniach, ktoré Mikoláš ešte vyriešil, však v 47. min Brown prihral z pravého kruhu prudký puk pred bránkovisko, ani dvaja Žilinčania ho nedokázali poslať do bezpečia a Bodó znížil na rozdiel gólu. Hostia sa potom ubránili presilovke vlkov a sami mali necelých 9 minút pred koncom početnú výhodu, ale Žilina tesný náskok udržala. V závere zápasu hostia ešte faulovali a pykali za to štvrtým gólom v oslabení, keď sa po strele Bagina presadil zblízka Jenčík. V 58. min ešte uzavrel skóre svojím prvým gólom v žilinskom drese kapitán Balej a vlci sa tak po výhre 6:3 odlepili z dna tabuľky.