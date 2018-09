Zrekonštruovaný Rosenfeldov palác si môžete pozrieť zblízka celý týždeň

Viac než storočný Rosenfeldov palác bol pred pár rokmi zrekonštruovaný. Jeho prehliadka vás prevedie nielen bývalou obytnou časťou a priblíži, v čom bol v roku 1907 palác veľmi moderný.

30. sep 2018 o 10:50 KRISTIÁN XAVER KIRNÁG

ŽILINA. Rosenfeldov palác je jednou z ikonických secesných budov Žiliny. Od jej postavenia v roku 1907 ju vystriedalo mnoho vlastníkov. Na komentované prehliadky paláca a miestností, v ktorých sa kedysi aj bývalo, sa môžete prísť pozrieť po celý týždeň.

Nábytok predali

Palác stojí na križovatke dôležitých ciest a v centre starej Žiliny. Pôvodne bol používaný na prízemí ako banka a na poschodí býval Ignác Rosenfeld s manželkou Júliou. Po ich smrti bol v roku 1932 takmer všetok nábytok predaný v dražbe a dnes už sa môžeme len domnievať, ako boli miestnosti zariadené. Jediný nábytok, ktorý v paláci ostal, je vstavaná skriňa na hornom poschodí.

Výrazný secesný štýl

Secesný štýl budovy poznať najmä v prezdobenosti. „V paláci môžeme vidieť veľa rastlinných motívov, populárnych v secesii. Tie sú nielen na stenách a stropoch, ale aj na podlahách, železných kovaniach alebo zdobených oknách. Spodná časť, ktorá slúžila verejnosti, je najvyzdobenejšia,“ doplnila Simona Domanická z Rosenfeldovho paláca. Secesia sa tiež snažila vyvarovať pravých uhlov, preto v mnohých častiach vidieť najmä oblúky.

Prešiel obnovou

Palác prešiel obnovou, ktorá bola dokončená v roku 2016. „Palác si pamätám, ešte ako Centrum voľného času. Veľmi ma potešila jeho obnova a je skvelé, že sa človek môže ísť pozrieť dovnútra, ako to tam vyzerá opravené,“ povedala sedemnásťročná Žilinčanka Nina Konáriková. Momentálne v priestoroch paláca prebieha výstava fotografií Hanzelka a Zikmund a v podkroví je stála expozícia bábok z Bábkového divadla. Prehliadky sa môžete zúčastniť od pondelka do piatku od pol desiatej do tretej, je potrebné sa vopred objednať. Minimálny počet návštevníkov je šesť, vstupné pre dospelých je jedno euro, pre študentov päťdesiat centov. Deti a dôchodcovia majú vstup zdarma.