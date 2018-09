Žilinčania recept na prekonanie Valenta nenašli

Vlci odchádzajú z Trenčína bez bodov.

28. sep 2018 o 20:30 Tomáš Hládek

HK Dukla Trenčín – MsHK Žilina 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Góly: 24. Bartovič (Cebák), 43. Radivojevič (Frühauf, Ölvecký), 49. Bartovič (Hecl, Rýgl). Vylúčení: 5:5.

TRENČÍN: Valent – Rýgl, Starosta, Cebák, Frühauf, Bohunický, Holenda, Jakubec, Bokroš – Radivojevič, Ölvecký, Sojčík – Bartovič, Sádecký, Hecl – Varga, Bližňák, Mikula – Hudec, Pardavý J. ml., Švec.

ŽILINA: Mikoláš – Jankovič, Žilin, Kučný, Bagin, Matejka, Piegl, Mendrej, Pastor – Balej, Ručkay, Barta – Huna Ru., Surovka, Jenčík – Beránek, Rehák, Hvila – Síkela, Ondruš, Hrazdíra.

Žilinčania začali aktívne, ale Žilinova strela nemierila medzi tri žrde. Už v druhej minúte mali možnosť početnej výhody Trenčania, keď putoval na trestnú lavicu Kučný za držanie. Hostia v oslabení výborne napádali a vojakov do väčšieho tlaku nepustili. Hneď po presilovke však Mikoláš aj s pomocou obetavých obrancov zabránili domácim skórovať z veľkej šance. Z následného vhadzovania pohrozil Beránek a po skrumáži pred Valentom putoval na trestnú lavicu Bohunický, ktorý krosčekoval Reháka. Po minúte presilovky sa ocitol vo veľkej šanci Ručkay, ale Valent ho vychytal. V Trenčíne sa naďalej hral rýchly hokej, ktorému však chýbali väčšie šance. Po prvej reklamnej prestávke putoval na trestnú lavicu Radivojevič, ktorý hákoval Beránka. V oslabení sa pekne uvoľnil Bližnák cez Bagina, ale Mikoláš bol pozorný. Vlkom tak ani druhá presilovka v zápase nevyšla podľa predstáv. Ihneď po skončení presilovky sa šikovne uvoľnil Ondruš, no Valent strelu mladého Žilinčana bez problémov zneškodnil. V pätnástej minúte roztočili domáci kolotoč v pásme Žiliny, avšak do streleckého zakončenia sa nedostali. V sedemnástej minúte sa dostal do samostatného nájazdu Rudolf Huna, ktorý Valenta ani na dvakrát neprekonal. Následná minúta patrila vlkom, ktorí ostreľovali domácu bránku. Veľké šance Hvilu a Reháka však bravúrny Valent vychytal. Štyridsať sekúnd pred koncom úvodnej časti hry hľadal Ručkay osamoteného Baleja, ktorý nedokázal usmerniť puk za Valenta.

Úvod druhej tretiny sa začal tlakom Dukly. Strely Holendu ani Vargu za Mikolášom neskončili. Následne nepresne zakončoval brejk Žiliny Beránek. Prvý gól zápasu prišiel v štvrtej minúte druhej tretiny, keď Bartovič tečoval Cebákovu strelu. Mikoláš bol bez šance a domáci viedli 1:0. Trenčanom úvodný gól pomohol a Mikoláš bol v následných minútach vo väčšej permanencii ako v prvej tretine. Najmä Bartovičova formácia viackrát zavrela Žilinčanov vo vlastnom obrannom pásme. V 27. minúte vypadla Valentovi Síkelova strela, no domáca obrana puk pred Hrazdírom odpratala. O tri minúty opäť pohrozila druhá formácia domácich, no gólom sa tlak Dukly neskončil. V polovici zápasu tvrdo pálil Balej, ale Valent jeho strelu vyrazil. Následne hrali vlci presilovku. Najskôr strieľal z dobrej pozície Hvila, no domáceho brankára neprekonal. Potom pálil Bagin, ale aj túto strelu Valent zneškodnil. Vlci tak nevyužili ani tretiu presilovku v zápase. V 34. minúte sa ocitol sám pred Mikolášom Bohunický, ktorý ho však famóznym zákrokom vychytal. Následne mladý žilinský brankár predviedol viacero dobrých zákrokov a podržal žilinské mužstvo. V záverečných sekundách prostrednej časti hry sa rútil na Valenta Balej, ale ten tiesnený nedokázal Valenta prekonať. Celá situácia skončila nedovoleným zákrokom domácich hráčov, keď na trestnú lavicu putoval Bartovič.

Tretiu tretinu začali hostia presilovkou. Vlkom však nevyšla ani štvrtá presilová hra v zápase. Navyše v závere presilovky fauloval Hvila a výhodu o jedného hráča mali Trenčania. K Hvilovi sa o pár sekúnd pridal Ručkay. Presilovku o dvoch hráčov využila Dukla bleskovo, keď Mikoláša delovkou prekonal kapitán vojakov Branko Radivojevič. Trenčianska presilovka pokračovala skrumážou pred Mikolášom. V 45. minúte šiel sám na Valenta Hvila, no jeho strelu švihom zastavila žŕdka domácej bránky. Hlavný rozhodca po prerušení hry ešte šiel situáciu konzultovať s videorozhodcom. Ani konzultácia však nič na skóre nezmenila. V 49. minúte skončila Bartovičova ľahká strela prekvapivo za Mikolášom, ktorý sa vyčítavo pozeral po žilinských obrancoch – 3:0. V polovici tretej tretiny chcel potrestať zmätky v žilinskej obrane Radivojevič, no Mikoláša neprekonal. O minútu pálil z prvej Barta, ale Valenta neprepálil. Tri a pol minúty pred koncom strieľal Balej, no žilinský kapitán neuspel. Z následného protiútoku mohli domáci definitívne rozhodnúť, avšak Mikoláš zastavil pokus trenčianskeho útočníka. Zápas uzavrela šanca Hunovej formácie, ktorá však gólom neskončila. Vlci tak na ľade Trenčína nebodovali.