Na univerzite otvorili akademický rok a inaugurovali nového rektora

Slávnostné otvorenie v poradí už 66. akademického roka bolo výnimočnejšie o inauguráciu nového rektora, pripomenutie si 65. výročia univerzity a uctenie si partnerov z praxe prostredníctvom odovzdania medailí.

28. sep 2018 o 10:48 Alexandra Janigová

ŽILINA. Tentokrát bolo otvorenie akademického roka pre takmer 8-tisíc študentov na Žilinskej univerzite v Žiline o niečo významnejšie. Slávnostné otvorenie v poradí už 66. akademického roka bolo výnimočnejšie o inauguráciu nového rektora, pripomenutie si 65. výročia univerzity a uctenie si partnerov z praxe prostredníctvom odovzdania medailí.

Odovzdanie medailí. (zdroj: UNIZA)

„Šesťdesiatpäť rokov v živote inštitúcie nie je veľa. Iba sled minulých udalostí jej dáva istú historickú podobu, ktorá nás oprávňuje mať skúsenosti, vedomosti a schopnosti nachádzať nové riešenia a odhodlania. Úspešnosť našej univerzity závisí od schopnosti vytvárať príležitosti pre všetkých zamestnancov, študentov, partnerov a tiež verejnosť. Ich osobný podiel je nesmierne dôležitý pri šírení dobrého mena univerzity. Pevne verím, že spoločne dokážeme napĺňať všetky stanovené ciele,“ zhodnotil prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA).

Počas svojho príhovoru tiež zdôraznil, že so vzdelávaním úzko súvisí aj budovanie infraštruktúry a že zjednodušenie procesov administratívnej agendy smerom k študentom je v dnešnej dobe nevyhnutné. Univerzita má podľa jeho slov určitú zodpovednosť – voči študentom, verejnosti i štátu a voči tomu, čo sa na univerzite učí v spojitosti s vedou a výskumom. Veľké projekty moderného výskumu na UNIZA napríklad v oblasti inteligentných dopravných systémov či priemyslu 21. storočia, by mali prispieť k formovaniu študenta, pestovaniu jeho charakteru, rozvíjaniu harmonickej individuality, a to disciplinovaným hľadaním pravdy.

Slávnostného otvorenia nového akademického roka v Aule DATALAN sa zúčastnila aj predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja Ing. Erika Jurinová, primátor Žiliny Ing. Igor Choma, vedenie slovenských a aj zahraničných univerzít a iné významné osobnosti. Atmosféru spríjemňoval kultúrny program, v ktorom sa predstavil spevácky zbor OMNIA, folklórny súbor Stavbár a tiež študentka Fakulty humanitných vied Patrícia Pravlíková, víťazka mnohých celoslovenských speváckych súťaží.

Tento rok tiež otvorila svoje brány aj Univerzita tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania UNIZA opäť starším učiacim sa. Otvorenie akademického roku, ktoré sa konalo 20.septembra 2018, sa nieslo v znamení učenia sa pre život, dobrovoľníctva a slobody. V novom akademickom roku sa 426 študentov starších ako 45 rokov bude vzdelávať v jedno-, dvoj- alebo trojročných spolu 18 študijných programoch v Žiline, 2 študijných programoch v Čadci a v 1 v Považskej Bystrici. Univerzita tretieho veku Ústavu celoživotného vzdelávania zvolila cestu dobrovoľníctva vo vzdelávaní a tento medzigeneračný transfer už má aj svoje konkrétne výsledky. Seniori s mladými ľuďmi na základných a stredných školách budú spoločne diskutovať o hodnotách, ktoré máme okolo seba, či búrať mýty o generáciách.