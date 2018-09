Na sídlisku Hájik zostanú pôvodné stožiare verejného osvetlenia

V Žiline by mali rekonštrukciu osvetlenia ukončiť do konca roka.

28. sep 2018 o 7:58 Branislav Koscelník

ŽILINA. Obyvatelia osemtisícového sídliska Hájik sa môžu cítiť ukrivdení. Kým v celom meste prebieha rozsiahla modernizácia verejného osvetlenia, na najmladšom sídlisku zostanú stáť staré stožiare. Pritom už na pohľad je zrejmé, že väčšina z nich, najmä v stršej časti sídliska, by výmenu potrebovala, niektoré sú poškodené a zhrdzavené.

Vo väčšine žilinských lokalít prebieha kompletná rekonštrukcia osvetlenia za 7,3 milióna eur. Na mnohých miestach sa pritom buduje úplne nová sieť – od podzemného vedenia, cez stožiare, až po moderné LED svietidlá. Staré pouličné lampy skončili v šrote.

Na Hájiku však vymenili len svietidlá na pôvodných stožiaroch. Celý systém osvetlenia a najmä staré stĺpy tak môžu slúžiť ešte aj niekoľko desiatok rokov.

„Na najmladšom sídlisku sme v rámci modernizácie verejného osvetlenia počítali podľa zmluvy len s výmenou svietidiel. Káblové rozvody sú v dobrom stave, bez potreby výmeny. Náter pôvodných stĺpov prebehne z bežnej údržby na budúci rok,“ obhajuje riešenie samosprávy mesta jeho hovorkyňa Barbora Zigová.

Na radnici očakávajú, že výmena svietidiel prinesie minimálne 60-percentnú úsporu za účet za elektrickú energiu verejného osvetlenia. Ešte na jar spustili do prevádzky prvú etapu projektu na sídlisku Vlčince III, Vlčince IV a v časti Malá Praha. Do konca roka by mali byť hotové aj ostatné časti mesta - Hliny, Bôrik, Staré mesto a Solinky.

Pôvodné stožiare verejného osvetlenia zostávajú aj na väčšine hlavných ciest. Svietidlá postupne vymieňajú na Nemocničnej ulici, ulici Vysokoškolákov, na Ľavobrežnej a Na Horevaží v smere do Terchovej. Pôvodné lampy zostanú dočasne na Kvačalovej ulici, kde sa ráta s vybudovaním trolejového vedenia z Hájika do dopravného podniku.