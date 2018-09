Mirka Šufáková: Zriadime poradenské centrum pre ľudí v núdzi

„Mesto je im najbližšie, a práve preto by sa na neho mali spoľahnúť, že ich nenechá bez pomoci,“

27. sep 2018 o 14:58

Právnička a mama trojročnej dcérky Mirka Šufáková pôsobí ako advokátka. V prípade potreby pomáha ľuďom právnymi radami. Ako poslankyňa by rada podporovala mladé rodiny, iniciatívnych ľudí s nápadmi pre lepší život ľudí a chcela by lepšiu kontrolu čerpania mestských financií. Mesto by podľa nej malo pomáhať obyvateľom aj v právnej oblasti. „Mesto je im najbližšie, a práve preto by sa na neho mali spoľahnúť, že ich nenechá bez pomoci,“ dodáva.

Prečo ste sa rozhodli kandidovať do mestského zastupiteľstva?

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Žilinu vnímam ako mesto s veľkým potenciálom a chcela by som sa aspoň v malej miere podieľať na jej správnom fungovaní. Chcem, aby bola Žilina otvorené, moderné, transparentné európske mesto. Žilina má výnimočnú históriu, krásnu prírodu a relatívne vyspelé ekonomické prostredie. Mnoho vecí tu ale prestalo fungovať. Žilina zaspala a ja by som práve toto chcela zmeniť.

V čom by ste ju chceli zmeniť?

Chýba mi výraznejšia podpora mesta v oblasti voľnočasových aktivít. Ako matka vidím, že mladé rodiny nemajú kde tráviť čas. Veľa šikovných ľudí a podnikateľov sa však pričinilo o to, že tieto veci sú v podstate zabezpečené aj vďaka ich skvelým nápadom. Mesto by malo viac podporiť mladé rodiny a rovnako aj predškolské zariadenia. Škôlky, jasle a podobne.

Vo svojej praxi sa už roky venuje aj právnej pomoci rodinám v núdzi a týraným ženám. (zdroj: )

Takže na to by ste sa chceli zamerať?

Nielen na to. Pre mňa ako právničku je mimoriadne dôležité, aby boli všetky rozhodnutia mesta v súlade so zákonom, čo sa nie vždy úplne darí. Preto v čele mesta tak musia byť, okrem iných, aj kvalitní právnici. Mesto a jeho vedenie musí ísť ľuďom príkladom. Je neprijateľné, aby porušovali zákon. Ako potom môžeme čakať, že ľudia budú dodržiavať predpisy, či VZN, keď ich nedodržiava samotné mesto? Keď sa dodržiava právo, tak je spravodlivé. Druhou významnou oblasťou je právna pomoc obyvateľom. Chceme zriadiť poradenské centrum pre pomoc ľuďom.

Čo si máme pod tým predstaviť?

Ľudia často riešia problém až keď im príde zásielka zo súdu, od exekútora alebo iného úradu. Našou snahou je pomáhať ľuďom už predtým. Jednoducho zriadiť kanceláriu odbornej pomoci, kde im poradíme s právnym alebo aj ekonomickým problémom. Ľudia často ani nevedia na koho sa majú obrátiť. Sú často zmätení z toho, čo má na starosti napríklad Sociálna poisťovňa, čo úrad práce, ako sa vyvarovať exekúcii, čo robiť keď napríklad starý rodič nie je schopný sa o seba postarať, ako postupovať, keď manžel neplatí výživné.

Právnička a mama trojročnej dcérky Mirka Šufáková pôsobí ako advokátka. (zdroj: )

Nie sú na to štátne inštitúcie?

Sú, ale tie sú ľuďom vzdialené. Hoci sa zriaďujú klientske centrá, tak ľudia tak či tak blúdia z miesta na miesto. Centrum právnej pomoci síce v Žiline máme, ale podmienky pre pomoc sú často komplikované a ešte aj tých 4,5 eura za predbežnú konzultáciu môže byť pre nich veľa. Musia tam vypísať žiadosti, no nie vždy chcú riešiť svoje problémy s tým, aby chceli dať svoje osobné údaje. Dávajú prednosť anonymite pre chúlostivosť svojich ťažkostí. Určite by privítali, keby mohli anonymne prekonzultovať svoje problémy a ľudia z mesta by ich nasmerovali na tie správne inštitúcie a pripadne im tam aj zavolali a vybavili stretnutie. Mesto je po rodine to najbližšie, a práve preto by na neho mali spoľahnúť, že ich nenechá bez pomoci keď treba.

Mgr. Miroslava Šufáková- právnička Absolventka Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Zameriava sa na oblasť obchodného, trestného práva a verejnej správy – správneho práva. Poskytuje komplexné právne poradenstvo pre obchodné spoločnosti, zastupuje ich v súdnych konaniach pred súdmi a verejnými orgánmi. Venuje sa príprave, negociáciám a rozborom právnych dokumentov a korporátnej agende. Vo svojej praxi sa už roky venuje aj právnej pomoci rodinám v núdzi a týraným ženám.

Objednávateľ: Martin Kapitulík, Žilina

Dodávateľ: Kreativ gang s.r.o., Hlboká cesta 42, Žilina, IČO: 46340483